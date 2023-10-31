Неофициальное обновление Brutal Doom 64 v2.666 добавляет новых монстров, новое оружие и режимы выживания

Моддер «swc132994» выпустил неофициальное обновление для Brutal Doom 64 от Sergeant_Mark_IV. Обновление v2.666 добавляет в игру новых монстров, новое оружие и режимы выживания, а также ряд улучшений производительности.

Более того, это неофициальное обновление содержит множество улучшений спрайтов и звуков текущих монстров, оружия и реквизита карты. Там, где это возможно, улучшаются обычные карты, а финальная карта превращается в тяжелую финальную битву.

Что еще здорово, так это то, что теперь есть новые возможности переключения стиля HUD с Doom 64 на более классический стиль. Всех новых монстров также можно переключать с помощью опций, а также есть новые опции для восстановления исходной карты Map08 и старой финальной карты BD64.

Вы можете скачать обновление Brutal Doom 64 v2.666 по этой ссылке.