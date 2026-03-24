Мик Гордон отметил юбилей DOOM Eternal подборкой ярких фанатских каверов на культовый трек

Композитор Мик Гордон отметил шестую годовщину DOOM Eternal, выпустив специальное видео с подборкой фанатского творчества. В центре внимания оказался культовый трек The Only Thing They Fear Is You, который за годы оброс сотнями каверов, ремиксов и мемов.

В ролик вошли самые яркие работы сообщества, однако сам автор подчеркнул: охватить всех просто невозможно — настолько масштабным стал отклик фанатов. Гордон поблагодарил игроков и музыкантов по всему миру за любовь к его музыке и креативный подход к её переосмыслению.

Публикация вызвала новую волну обсуждений: поклонники вновь назвали саундтрек DOOM Eternal одним из лучших в индустрии. Даже спустя годы агрессивные риффы и фирменный стиль Гордона продолжают вдохновлять и оставаться важной частью игровой культуры.