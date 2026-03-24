ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom Eternal 20.03.2020
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.7 2 814 оценок

Мик Гордон отметил юбилей DOOM Eternal подборкой ярких фанатских каверов на культовый трек

butcher69 butcher69

Композитор Мик Гордон отметил шестую годовщину DOOM Eternal, выпустив специальное видео с подборкой фанатского творчества. В центре внимания оказался культовый трек The Only Thing They Fear Is You, который за годы оброс сотнями каверов, ремиксов и мемов.

В ролик вошли самые яркие работы сообщества, однако сам автор подчеркнул: охватить всех просто невозможно — настолько масштабным стал отклик фанатов. Гордон поблагодарил игроков и музыкантов по всему миру за любовь к его музыке и креативный подход к её переосмыслению.

Публикация вызвала новую волну обсуждений: поклонники вновь назвали саундтрек DOOM Eternal одним из лучших в индустрии. Даже спустя годы агрессивные риффы и фирменный стиль Гордона продолжают вдохновлять и оставаться важной частью игровой культуры.

Трейлеры
10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
sektor115

Лучший Дум на сегодняшний день! Пройден кучу раз на кошмаре. Как можно было так обосраться с Dark Ages и выпустить такой шлак .... Лучшеб ещё крутое DLC для Eternal сделали

6
UnafraidHarold

что это за несуразица?

2
FireLion1993

Мик Гордон Легенда!!!

2
TikitikiTardeKelemano

Последний дум много потерял без него, да, там некоторые треки более менее, но у Гордона звук богаче и свой стиль, то что звучит сейчас, просто набор однотипного инструментала на протяжении 5 минут...

2
Пользователь ВКонтакте

а вот эта несуразица причем // Мирослав Лукин

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ