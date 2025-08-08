Поддержка модов для Doom Eternal вышла из бета-версии и стала доступна для всех

Bethesda Studios и id Software объявили о бесплатном обновлении для Doom Eternal, которое добавляет новые функции и даёт игрокам больше контроля над игровым процессом.

Поддержка модов для Doom Eternal 2020 года, которая находилась в стадии бета-тестирования, теперь доступна всем владельцам игры в Steam. По словам id, эта функция появится на других платформах для ПК в ближайшие недели.

С добавлением официальной поддержки модов главное меню игры изменилось, предоставив игрокам возможность начать новую игру с сохранением как с модами, так и без них, а также внутриигровой интерфейс модов, позволяющий пользователям просматривать, загружать и упорядочивать выбранные моды. По словам id, уже доступно более 700 модов.