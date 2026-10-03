Шутер DOOM Eternal полностью перенесли в виртуальную реальность

Для мясного экшена DOOM Eternal состоялся релиз масштабной фанатской модификации KHARVOX: ARGENT, которая переносит всю сюжетную кампанию и оба дополнения The Ancient Gods в формат виртуальной реальности. За разработку проекта отвечает команда CactusVRStudios, ранее создавшая серию инди-игр Cactus Cowboy. Модификация распространяется с открытым исходным кодом на площадке GitHub и совместима как со Steam, так и с версией из сервиса Microsoft Store.

Проект предлагает полноценное отслеживание движений в масштабе комнаты с 6 степенями свободы 6DOF Roomscale и прямое управление с помощью контроллеров движений. Игроки могут удерживать пушки двумя руками, доставать наплечную бензопилу жестом руки из-за спины и физически наносить удары кулаками в реальном пространстве для совершения жестоких добиваний Glory Kill. В настройках также предусмотрены режим для левшей, плавный или дискретный поворот камеры и перемещение с ориентацией по направлению шлема или свободной руки.

В техническом плане модификация функционирует через открытую среду OpenXR и поддерживает шлемы линеек Meta Quest, Valve Index и PlayStation VR2. Для пользователей шлема от Sony через утилиту PSVR2 Toolkit внедрена отдача адаптивных триггеров с уникальным сопротивлением под каждый вид вооружения, а для специализированных костюмов реализована интеграция с вибромоторами bHaptics. Графическая составляющая включает масштабирование FSR и стереоскопический DLSS с обязательным отключением стандартного сглаживания TAA, замыливающего картинку на дисплеях гарнитур.

Выход проекта для DOOM Eternal состоялся спустя считаные дни после появления аналогичной модификации для DOOM 2016. Релиз пополнил стремительно растущую библиотеку неофициальных VR-адаптаций высокобюджетных хитов, куда уже входят Titanfall 2, Max Payne 2, Silent Hill 4 и F.E.A.R.. Отраслевые обозреватели связывают такой всплеск активности с активным внедрением инструментов на базе искусственного интеллекта, которые ускорили процесс написания кода и позволили моддерам-одиночкам конкурировать с крупными игровыми студиями.

Ситуация обострила дискуссию о выживании коммерческой VR-индустрии на фоне массовых увольнений разработчиков и закрытия профильных команд. Профильный блогер Beardo Benjo в тематическом анализе обратил внимание на растущую пропасть между бесплатным творчеством моддеров и официальными платными релизами.

Исторически пользователи гарнитур виртуальной реальности тратят не так много денег на покупку игр. Теперь они будут покупать еще меньше, потому что получают проекты высшего класса бесплатно.

- Beardo Benjo, профильный VR-блогер

В то время как крупные корпорации сокращают инвестиции после слабых продаж официальных блокбастеров вроде Batman: Arkham Shadow или Alien: Rogue Incursion, любительские команды продолжают улучшать бесплатные порты. Авторы модификации уже выпустили обновление 1.01a для KHARVOX: ARGENT, устраняющее сбой триггеров при лазании по лестницам на уровне базы охотников за головами и добавляющее сглаживание движений рук.