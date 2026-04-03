Шутер DOOM Eternal вышел в магазине GOG

Шутер DOOM Eternal от студии id Software и издательства Bethesda Softworks официально появился в каталоге магазина GOG. Проект поставляется без встроенных систем защиты от копирования. Изначально релиз состоялся 20 марта 2020 года.
На странице сервиса указано, что новая версия не требует привязки к аккаунту BethesdaNet. Всплывающее окно входа при запуске можно пропустить, если нажать клавишу Esc 2 раза. Для получения доступа к косметическим предметам в автономном режиме покупателям потребуется запустить шутер через клиент GOG Galaxy хотя бы 1 раз.
В комментариях часть аудитории отметила, что необходимость использовать дополнительный лаунчер для получения предметов противоречит концепции полного отсутствия защиты. Несмотря на это, пользователи позитивно оценили пополнение библиотеки магазина. В перспективе геймеры надеются увидеть релиз грядущей DOOM: The Dark Ages, чтобы собрать коллекцию из 3 современных частей франшизы на платформе.
Самая пососная часть. Хорошо хоть последняя еще более-менее оказалась.
прошел не так давно этот етёрнал, етёрнить его так :), его предшественник из 2016 года намного лучше получился
Самый лучший Дум, но не для нубов.
Это DOOMмарио на стероидах))) Игра хороша,но попрыгушки на батутах и подтягивания на турниках порой выбешивают))) Какой-то балерун-гимнаст,а не думслэйер)))
Это не дум. До того скучная поделка для зумеров что даже через силу не смог заставить себя пройти это. Честно и 300р. было жалко на этот шлак. Динамика сломана напрочь прыжками и скучнейшими и примитивнейшими локами. Игра предсказуема до невозможности. Бяка. DOOM2016 и Dark Ages в разы лучше. Подозреваю что создание DE доверили "оутсорсерам" или новичкам.