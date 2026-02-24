0xZe0n сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Doom: The Dark Ages с помощью гипервизора

0xZe0n обошёл супер защиту Denuvo в игре Doom: The Dark Ages при помощи гипервизора (Beta 1.0). Игра оставалась не взломанной почти один год. Также взломщик обновил метод обхода Denuvo в таких играх как Black Myth: Wukong до версии Beta 3.1 и в Mafia: The Old Country до версии Beta 5.2.

В Doom: The Dark Ages разработчики показывают истоки Палача Рока и его становление легендой, знакомой по Doom и Doom Eternal. Сюжет строится вокруг войны с новым владыкой ада, стремящимся уничтожить единственного, кто способен сорвать его планы по захвату мира. Геймплей остаётся верен серии — динамичные перестрелки и жестокие схватки с демонами, но арсенал пополнился новинками вроде щита-пилы для атаки и защиты. Вместо футуристичных баз игроков ждут мрачные средневековые замки, поля битв и зловещие леса. И, конечно, без визитов в ад вновь не обойдётся.