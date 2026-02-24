ЧАТ ИГРЫ
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 984 оценки

0xZe0n сообщил об успешном обходе защиты Denuvo в игре Doom: The Dark Ages с помощью гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

0xZe0n обошёл супер защиту Denuvo в игре Doom: The Dark Ages при помощи гипервизора (Beta 1.0). Игра оставалась не взломанной почти один год. Также взломщик обновил метод обхода Denuvo в таких играх как Black Myth: Wukong до версии Beta 3.1 и в Mafia: The Old Country до версии Beta 5.2.

В Doom: The Dark Ages разработчики показывают истоки Палача Рока и его становление легендой, знакомой по Doom и Doom Eternal. Сюжет строится вокруг войны с новым владыкой ада, стремящимся уничтожить единственного, кто способен сорвать его планы по захвату мира. Геймплей остаётся верен серии — динамичные перестрелки и жестокие схватки с демонами, но арсенал пополнился новинками вроде щита-пилы для атаки и защиты. Вместо футуристичных баз игроков ждут мрачные средневековые замки, поля битв и зловещие леса. И, конечно, без визитов в ад вновь не обойдётся.

Витюня Скобочник

Опять гипердрочь 😂

13
StanTheMan_3000

0xZe0n просто красавчик! Делает важное дело, а вы сидите ноете, что не можете две кнопки нажать в биосе и винде

10
VocalLaurentius

Ест какой небуд видео гайд.?

2
StanTheMan_3000 VocalLaurentius

На ютубе hypervisor bypass setup tutorial

Или зайти в кряк Wukong и там расписана инструкция, но лучше посмотреть гайд

2
Огонь В ночи

Ты вначале попробуй запустить такую игру и тем более вероятность запустится или нет у каждого 50/50. А если и запустишь , то у тебя получается открытым доступ к биосу , и любой хакер сможет легко зайти и стярить всё что ему нужно с тебя.. А хочешь обезопаситься , то делай второй виртуальный диск с системой на независимом диске))

4
Гомер11

Аккорзе0н опять гипрепук навалил. XD

5
WretchedQuenby

Скоро не гипервизором будут взламывать а жо.п.о.й

5
titglas

где они это пишут у куда вылаживают? есть ссылки?

2
ОгурчикЮрец

Это дискорд. А их каналы не знаю где. Погугли может, найдёт.

2
AdriftDylan ОгурчикЮрец

Ну обычно если рабочий взлом,сразу на рутрекере выкладывают.Я только там и мониторю.

ОгурчикЮрец AdriftDylan

Это не очень простой взлом. Хоть и делается просто типа.

На торрентах почти не появляются такие игры.

Ну чуток подожди, возможно появится. А на рутрекере вообще не помню, были ли игры с визором этим.

1
Madiark

Надеюсь позже без гипервизора нормально взломают, а то снимать защиту это тоже самое что спать в тюряге без штанов с замазоным вазелином в надежде что тебя не запетушат

2
Samwise Gamgee

у тебя в названии цифра 98, значит тебе 28, так ты же сам скуф ха ха, а или дай угадаю ты просто скуфам завидуешь потому, что дрищщь скелет на батарейках?

Все кто хейтят скуфов выглядят вот так:

3
SweatyCurtain

Для самых отчаянных отличная новость. В остальном ради этого заходить с голым задом без защиты считай добровольно паб для не традиционной совместимости мужчин. Такое себе... Плохая идея. В таком случае лучше лицуху купить или активацию на крайняк. В любом случае оставлять биос буквально без трусов очень плохая идея.
Ибо это не взлом. А костыль, костылём.