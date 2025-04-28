ASUS выпускает ограниченную серию видеокарт ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition с индивидуальным дизайном

ASUS и Bethesda анонсировали лимитированную серию видеокарт ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition с архитектурой NVIDIA Blackwell, 16 ГБ памяти GDDR7 и улучшенным охлаждением. В комплекте с эксклюзивными аксессуарами и дополнениями в стиле DOOM, она посвящена 30-летию DOOM и поддерживает предстоящий выпуск DOOM: The Dark Ages.

ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition не будет продаваться отдельно, так как она будет частью набора, в который входят коврик для мыши, копия клавиатуры и крутая футболка в стиле DOOM.

Что касается самой видеокарты, то она выполнена в зелёно-золотых тонах, а на одной из наклеек ASUS ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition изображён значок «Щит-пила» — оружие из игры. ASUS называет эту новую видеокарту «BFGPU»... ну, что-то вроде, «большой убойной видеокарты».

Тактовая частота графического процессора составит 2790 МГц, что идентично частоте видеокарты ROG Astral RTX 5080 OC с 16 ГБ памяти GDDR7 с частотой 30 Гбит/с, готовой к DOOM: The Dark Ages. Для питания используется 20-фазная + 6-фазная схема с интеллектуальными элементами питания, рассчитанными на 90 А каждый, что обеспечивает стабильность работы графического процессора при больших нагрузках.

Набор поставляется исключительно через магазин Bethesda Gear Store. Вместе с картой вы получаете внутриигровой скин Легионера-убийцы, тематическую футболку с чертежом паровой камеры, жёлтую карту-ключ в стиле DOOM и тканевый коврик для мыши с тепловыми картами графического процессора. Вы также можете добавить премиум-издание DOOM: The Dark Ages с цифровыми дополнениями и саундтреком. Поскольку набор выпускается ограниченным тиражом, после того как он будет распродан, его больше не выпустят.

ROG Astral GeForce RTX™ 5080 DOOM EDITION

Ограниченное издание, вдохновлённое эпическими доспехами DOOM Slayer и потрясающими иллюстрациями из DOOM: The Dark Ages.

Включает эксклюзивный загружаемый контент DOOM Slayer Legionary Skin для DOOM: The Dark Ages. (Только в комплекте с игрой — будет отправлено по электронной почте)

Четыре вентилятора Axial-tech увеличивают поток воздуха и давление на 20%

Запатентованная испарительная камера, фрезерованный теплоотвод и термопрокладка с фазовым переходом поддерживают температуру графического процессора на должном уровне

Конструкция с 3,8 слотами включает в себя массивный радиатор и набор рёбер, оптимизированных для максимального воздушного потока

Режим OC: 2790 МГц / Режим по умолчанию: 2760 МГц (частота Boost)

Большой Коврик для мыши Slayer's Battle

Материал: ткань + резина + печать + окантовка + 1 шт. SIL

Размер изделия (Д x Ш x В): 800 x 300 x 4 мм

Вес: 390 г

Копия Желтой Карточки-ключа

Размер изделия (В x Ш x Г): 97 x 59,81 x 6,6 мм

Материал: Цинковый сплав

Футболка с Логотипом Slayer из Черной фольги

Материал Одинарный Трикотаж из 100% Гребенчатого Хлопка

Вес 160 Г

Цвет Черный

Трафаретная печать из черной фольги на передней части футболки

Метка DOOM на левом рукаве владельца

Для тех, кто следил за историей графических процессоров ASUS — начиная с оригинального V7100 в 1995 году и заканчивая современными процессорами с трассировкой лучей, — это издание DOOM — дань уважения тому, как далеко продвинулись компьютерные игры. Это результат тесного сотрудничества между разработчиками игр и инженерами по графическим процессорам, так что знатоки знают, что с самого первого дня оборудование настраивалось под игру.