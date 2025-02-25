Авторы DOOM: The Dark Ages показали мрачные улицы города Халим

Представители студии id Software ранее заявляли, что DOOM: The Dark Ages станет самой мрачной игрой в серии, так как будет отличаться средневековым сеттингом, что позволило создать немало атмосферных локаций
И вот новые кадры из шутера в полной мере подтверждают слова самих разработчиков. В социальных сетях авторы решили показать одну из локаций, которую не зря расхваливают - город Халим (Khalim city), где царит полнейшая разруха и хаос. Показанная сцена на самом деле выглядит крайне атмосферно и оттого даже слегка пугающе.
Релиз новой части франшизы DOOM состоится 15 мая на PC, PS5, Xbox Series. Владельцы премиум-издания получат двухдневный ранний доступ.
Визуал просто бомбезный. Хорошо, что отошли от фортнайтовского графония. Хотя на пг обитает очень много любителей мыльной чрезмерно контрастно цветастой графики, оО тут их полно.
и это даже не кривой анрил
Поэтому и оптимизация на этом движке шикарная. Что Wolfenstein, что DOOM, работали на моей старушке 1060 шикарно. Даже как-то не верилось, что в наше время такое вообще возможно.
и где там улицы?
Главное что бы с оптимизацией не подвели
Есть подозрения что в режиме RT будет как c индианой, кривая хрень, без нее скорее всего будет все отлично.
А а Итернал что..? Средневековый сеттинг не присутствовал что-ли? От этого он стал менее мрачней чем Doom 2016. // Кот Феликс
Вот это здорово. Средневековый сеттинг нравится.
а это получается приквел к 16 году и етернал?
Да.
спасибо
надо тогда етернал пройти
а потом этот купить
еще раз спасибо
не понял логики. зачем проходить вечный, если он после. его можно и потом пройти
отсылки наверняка будут
да и куплен он еще на нг
да и играть не во что пока что
Почти что бладборн
Интересно будет глянуть как в конце Палача в гроб замуруют.
Напоминает какие нибудь подземелья из Диабло, атмосферно и по своему красиво.
На такой бы локации экшен от 3 лица, а не бестолковый отстрел тысяч одинаковых врагов.
для вас есть hellgate london
Вот да, в чём прикол этих арен, вообще хз.