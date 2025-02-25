Авторы DOOM: The Dark Ages показали мрачные улицы города Халим

Представители студии id Software ранее заявляли, что DOOM: The Dark Ages станет самой мрачной игрой в серии, так как будет отличаться средневековым сеттингом, что позволило создать немало атмосферных локаций

И вот новые кадры из шутера в полной мере подтверждают слова самих разработчиков. В социальных сетях авторы решили показать одну из локаций, которую не зря расхваливают - город Халим (Khalim city), где царит полнейшая разруха и хаос. Показанная сцена на самом деле выглядит крайне атмосферно и оттого даже слегка пугающе.

Релиз новой части франшизы DOOM состоится 15 мая на PC, PS5, Xbox Series. Владельцы премиум-издания получат двухдневный ранний доступ.