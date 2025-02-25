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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 261 оценка

Авторы DOOM: The Dark Ages показали мрачные улицы города Халим

Gruz_
Новости

Представители студии id Software ранее заявляли, что DOOM: The Dark Ages станет самой мрачной игрой в серии, так как будет отличаться средневековым сеттингом, что позволило создать немало атмосферных локаций

И вот новые кадры из шутера в полной мере подтверждают слова самих разработчиков. В социальных сетях авторы решили показать одну из локаций, которую не зря расхваливают - город Халим (Khalim city), где царит полнейшая разруха и хаос. Показанная сцена на самом деле выглядит крайне атмосферно и оттого даже слегка пугающе.

Релиз новой части франшизы DOOM состоится 15 мая на PC, PS5, Xbox Series. Владельцы премиум-издания получат двухдневный ранний доступ.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Александр Гоголев

Визуал просто бомбезный. Хорошо, что отошли от фортнайтовского графония. Хотя на пг обитает очень много любителей мыльной чрезмерно контрастно цветастой графики, оО тут их полно.

4
Темный-Властелин

и это даже не кривой анрил

1
Alamut95 Темный-Властелин

Поэтому и оптимизация на этом движке шикарная. Что Wolfenstein, что DOOM, работали на моей старушке 1060 шикарно. Даже как-то не верилось, что в наше время такое вообще возможно.

0
Finni24

и где там улицы?

1
agula98

Главное что бы с оптимизацией не подвели

0
bloomm

Есть подозрения что в режиме RT будет как c индианой, кривая хрень, без нее скорее всего будет все отлично.

0
Пользователь ВКонтакте

А а Итернал что..? Средневековый сеттинг не присутствовал что-ли? От этого он стал менее мрачней чем Doom 2016. // Кот Феликс

0
Jensen

Вот это здорово. Средневековый сеттинг нравится.

0
My life is a game

а это получается приквел к 16 году и етернал?

0
AndruhaGruz

Да.

0
My life is a game AndruhaGruz

спасибо
надо тогда етернал пройти
а потом этот купить
еще раз спасибо

0
VIONICK08 My life is a game

не понял логики. зачем проходить вечный, если он после. его можно и потом пройти

0
My life is a game VIONICK08

отсылки наверняка будут
да и куплен он еще на нг
да и играть не во что пока что

0
eng1neR

Почти что бладборн

0
max7fear

Интересно будет глянуть как в конце Палача в гроб замуруют.

0
AlluringJake

Напоминает какие нибудь подземелья из Диабло, атмосферно и по своему красиво.

0
DemandingRufus

На такой бы локации экшен от 3 лица, а не бестолковый отстрел тысяч одинаковых врагов.

-5
Мухамедшин Рафик

для вас есть hellgate london

0
MadDarkGuard

Вот да, в чём прикол этих арен, вообще хз.

0