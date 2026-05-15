Авторы DOOM: The Dark Ages представили коллекционный плакат в честь первого года игры

В официальном магазине Bethesda Gear появилась отличная (и частично лимитированная) промо-акция для фанатов DOOM: The Dark Ages. Среди всего представленного мерча выделяются товары, созданные в коллаборации между Люком Присом (Luke Preece) и Billelis в честь первой годовщины шутера.

Эксклюзивная коллекция включает в себя куртку на молнии, плед, постеры и ограниченный тираж из 666 литографий размером 61×91 см. На все изделия нанесен великолепный юбилейный арт к первой годовщине DOOM: The Dark Ages, где в вертикальной композиции изображены Палач Рока (Doom Slayer) и другие персонажи приквела. Эта работа стала возможной благодаря Люку Прису — иллюстратору, известному по созданию обложек для альбомов таких групп, как Black Sabbath, Mastodon и Metallica, — и цифровому скульптору Billelis, специализирующемуся на мрачном и макабрическом искусстве.

Праздничную литографию уже можно купить в официальном мерч-шопе Bethesda. Тираж товара символически ограничен — выпущено ровно 666 штук, а его цена составляет 45 долларов США.

Параллельно создатели игры приоткрыли завесу тайны над будущим сюжетным дополнением. В рамках недавнего стрима гейм-директор Хьюго Мартин и комьюнити-менеджер Джошуа Бойл подтвердили появление костяного биома на уровне Osseus и морозной локации Hell's Core — в грядущем DLC преисподняя в буквальном смысле заледенеет.

Официальная презентация пока безымянного расширения запланирована на лето: она состоится либо 7 июня на шоу Xbox Games Showcase 2026, либо в рамках фестиваля QuakeCon, который пройдет с 6 по 9 августа.