Авторы DOOM: The Dark Ages раскрыли множество подробностей о предстоящем брутальном шутере

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая, как объявила Bethesda на Xbox Developer Direct. В рамках презентации были раскрыты детали оружия, структуры миссий и сюжета грядущего приквела к DOOM (2016) и DOOM Eternal.

Bethesda назвала игру «возвращением к форме», отметив, что главная цель — предложить новое ощущение от серии. Если в DOOM Eternal акцент был на динамичных атаках, то в Dark Ages вы почувствуете себя железным танком, способным выдерживать все удары судьбы.

Ключевым элементом стала универсальная пила Shield Saw, которая может блокировать, парировать и атаковать, дополняя арсенал огнестрельного оружия. Это вновь делает тактическое перемещение по уровням важной частью геймплея. Кроме того, система Glory Kill стала более контекстной и зависит от оружия и угла атаки.

Игроки не только будут сражаться на земле в роли Палача, но и смогут управлять гигантским мехом и кибернетическим драконом. Каждый из них имеет уникальные способности и свои битвы с мини-боссами.

Одна из миссий продемонстрировала бой возле средневекового замка с открытой песочницей для исследования секретов и сбора ресурсов. Прорвавшись через врагов, игроки встретятся с гигантским боссом у ворот замка.

История займет центральное место в DOOM: The Dark Ages. Сюжетные сцены расскажут о Палаче — живом оружии, попавшем под власть ада, — и его противостоянии с главным антагонистом. Игрокам не придется изучать кодекс, чтобы понять историю.

Как сообщил Марти Стрэттон, при создании сюжета они черпали вдохновение из "Бэтмен: Год первый". Также подтверждено, что игра будет только однопользовательской, без многопользовательского режима.

Саундтрек к игре создаст студия Finishing Move. Композитор предыдущих частей, Мик Гордон, не участвует в проекте из-за разногласий с Bethesda.

Игра станет доступнее для широкой аудитории благодаря гибкой системе настройки сложности. Ползунки позволяют изменить такие параметры, как урон игроку и демонам, скорость врагов, окно для парирования, длительность оглушения, темп игры и количество ресурсов. Настройки работают в обе стороны, позволяя сделать игру как более легкой, так и максимально хардкорной.

DOOM: The Dark Ages обещает сохранить динамику и напряжение серии, добавив глубину и разнообразие игровому процессу.