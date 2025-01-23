Авторы DOOM: The Dark Ages раскрыли множество подробностей о предстоящем брутальном шутере

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая, как объявила Bethesda на Xbox Developer Direct. В рамках презентации были раскрыты детали оружия, структуры миссий и сюжета грядущего приквела к DOOM (2016) и DOOM Eternal.
Bethesda назвала игру «возвращением к форме», отметив, что главная цель — предложить новое ощущение от серии. Если в DOOM Eternal акцент был на динамичных атаках, то в Dark Ages вы почувствуете себя железным танком, способным выдерживать все удары судьбы.
Ключевым элементом стала универсальная пила Shield Saw, которая может блокировать, парировать и атаковать, дополняя арсенал огнестрельного оружия. Это вновь делает тактическое перемещение по уровням важной частью геймплея. Кроме того, система Glory Kill стала более контекстной и зависит от оружия и угла атаки.
Игроки не только будут сражаться на земле в роли Палача, но и смогут управлять гигантским мехом и кибернетическим драконом. Каждый из них имеет уникальные способности и свои битвы с мини-боссами.
Одна из миссий продемонстрировала бой возле средневекового замка с открытой песочницей для исследования секретов и сбора ресурсов. Прорвавшись через врагов, игроки встретятся с гигантским боссом у ворот замка.
История займет центральное место в DOOM: The Dark Ages. Сюжетные сцены расскажут о Палаче — живом оружии, попавшем под власть ада, — и его противостоянии с главным антагонистом. Игрокам не придется изучать кодекс, чтобы понять историю.
Как сообщил Марти Стрэттон, при создании сюжета они черпали вдохновение из "Бэтмен: Год первый". Также подтверждено, что игра будет только однопользовательской, без многопользовательского режима.
Саундтрек к игре создаст студия Finishing Move. Композитор предыдущих частей, Мик Гордон, не участвует в проекте из-за разногласий с Bethesda.
Игра станет доступнее для широкой аудитории благодаря гибкой системе настройки сложности. Ползунки позволяют изменить такие параметры, как урон игроку и демонам, скорость врагов, окно для парирования, длительность оглушения, темп игры и количество ресурсов. Настройки работают в обе стороны, позволяя сделать игру как более легкой, так и максимально хардкорной.
DOOM: The Dark Ages обещает сохранить динамику и напряжение серии, добавив глубину и разнообразие игровому процессу.
За Мика обидно конечно, хоть и ожидаемо. Осталось надыбать к маю где-то 11к, примерно столько перекупы сейчас просят за гифт с предзаказом.
Или оформить геймпасс)
боевая сцена на 5:30 и дальше - снова стрельба по стоячим манекенам, 0 динамики. Третья попытка сделать мясной шутер и опять облажались, сколько можно то. Недавно прошел Сэма 4го и снова поиграл в брутал дум, после них на это просто больно смотреть
Так в 4м сэме постоянно надо отступать и стрелять, что не круто. В думчанских почти всегда наступаешь.
Хз, по мне так без разницы куда ты движешься, главное сколько ты стреляешь и как на это реагируют враги. Когда у тебя в кадре толпа мобов, которая горит желанием тебя убить и делает для этого все возможное, а ты делаешь все возможное, чтобы не дать им это сделать, замесы эпичные, постоянное движение, постоянная стрельба, враги разваливаются на мясо и по инерции продолжают движение , кувыркаясь по земле раскидывая ошметки и кровь вокруг - вот это мясной шутер. А когда я эту пока еще дилогию "думов" проходил на максимально доступной сложности при первом прохождении, то это стрельба по еле реагирующим на попадания манекенам, которые еще и на волны разделены, постоянная необходимость куда-то ползти и прыгать и искать патроны, чтоб хотя бы пару выстрелов сделать или распилить моба, вызывала лишь зевоту, и здесь я снова вижу то же самое. Но красиво выглядит, да
Я тоже бугуртил на недостаток патронов пока не разобрался, надо просто активно юзать бензопилу и остальные примочки, этернал гораздо более драйвовый чем сэм если играть в него правильно)
Эта пила была лишней и надоела еще в 2016 части, в етернале так тем более, стрелять хочется, а не бегать искать топливо или ждать, пока восстановится одна ячейка
Ну как и говорю, ты не выкупил механику самой игры, ячейка восстанавливается очень быстро и оружием нужно жонглировать что бы эффективно нагибать, с одной пушкой ты не побегаешь это да)
Больше всего жду думчанский!
Ща будем играть в ККД2, а весной уже в думыч - кайфы!
пивчански
+Denuvo
Ни одну игру не жду так, как эту. 4 месяца и врываемся
Очередная ерунда будет, с крохотными картами и боями на аренах.
Им нужно выпустить точный римейк старого Дума 1993 года, а не ваять эту чушь.
Проблема в том, что некому там делать игры. Кармак с Ромеро у них не работают.