Авторы DOOM: The Dark Ages стремятся поднять мрачность серии на новый уровень

Серия DOOM всегда славилась своей мрачной атмосферой, с адом, демонами и кровавыми сражениями. Однако, разработчики из id Software решили, что этого недостаточно, и готовы сделать новый шаг вперед в DOOM: The Dark Ages. В отличие от предыдущих игр, этот проект переносит игроков в мрачный средневековый фэнтезийный мир, где тьма и жестокость становятся основными темами.

Геймдиректор Хьюго Мартин рассказал в интервью, что выбор на жанр фэнтези был сделан, чтобы усилить атмосферу игры, использовав элементы, типичные для темного фэнтези: пытки, цепи, шипы. В игре появятся орудия, такие как металлический шар на цепи, предназначенный для ломания костей, и рельсовый шип, сочетающий молот и гигантский шип для разрушительных атак.

Одной из отличительных черт станет использование щита, который, несмотря на свою защитную роль, будет функционировать как бензопила, превращая его в наступательное оружие. Это добавит динамики и агрессии в боевые сражения.

DOOM: The Dark Ages обещает быть гораздо более мрачной и жестокой интерпретацией вселенной, с акцентом на интенсивные, агрессивные бои в средневековом контексте.