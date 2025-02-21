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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 257 оценок

Авторы DOOM: The Dark Ages стремятся поднять мрачность серии на новый уровень

butcher69
Новости

Серия DOOM всегда славилась своей мрачной атмосферой, с адом, демонами и кровавыми сражениями. Однако, разработчики из id Software решили, что этого недостаточно, и готовы сделать новый шаг вперед в DOOM: The Dark Ages. В отличие от предыдущих игр, этот проект переносит игроков в мрачный средневековый фэнтезийный мир, где тьма и жестокость становятся основными темами.

Геймдиректор Хьюго Мартин рассказал в интервью, что выбор на жанр фэнтези был сделан, чтобы усилить атмосферу игры, использовав элементы, типичные для темного фэнтези: пытки, цепи, шипы. В игре появятся орудия, такие как металлический шар на цепи, предназначенный для ломания костей, и рельсовый шип, сочетающий молот и гигантский шип для разрушительных атак.

Одной из отличительных черт станет использование щита, который, несмотря на свою защитную роль, будет функционировать как бензопила, превращая его в наступательное оружие. Это добавит динамики и агрессии в боевые сражения.

DOOM: The Dark Ages обещает быть гораздо более мрачной и жестокой интерпретацией вселенной, с акцентом на интенсивные, агрессивные бои в средневековом контексте.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
RTX 3080
Авторы DOOM: The Dark Ages стремятся поднять мрачность серии на новый уровень

Для некоторых они уже подняли эту мрачность)

Минимальные требования (1080p, 60 fps, низкие настройки)
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7 10700K (8 ядер/16 потоков)
Видеокарта: RTX 2060 Super или RX 6600 с 8 ГБ VRAM

5
danilukHF

а для прошлой части скок просили?

0
SaintsEagle danilukHF

загуглить не?

0
Alex UnderSun

и жрёт это г"вно намного больше , так что маркетинг сыграл и только ртх карты и хз для чего смогут играть в это...

0
Listoman

Привыкай, да и последняя серия без поддержки лучей вышла 9 лет назад, на данных картах вообще играть уже почти невозможно комфортно)

0
pirlovcin

у него грива выросла

0
Кей Овальд

То есть не будет радужных фонтанов из монстров?

0
Хаттаб жив

Главное, чтобы дерьнуво не было.

-2
RTX 3080

Да нас рать)

-1
My life is a game

она же в пасе есть
но я скорее всего за фулл прайс буду брать, ачивки какие то некрасивые в пасе
экономия не так важна

-2