Авторы DOOM: The Dark Ages стремятся поднять мрачность серии на новый уровень

Серия DOOM всегда славилась своей мрачной атмосферой, с адом, демонами и кровавыми сражениями. Однако, разработчики из id Software решили, что этого недостаточно, и готовы сделать новый шаг вперед в DOOM: The Dark Ages. В отличие от предыдущих игр, этот проект переносит игроков в мрачный средневековый фэнтезийный мир, где тьма и жестокость становятся основными темами.
Геймдиректор Хьюго Мартин рассказал в интервью, что выбор на жанр фэнтези был сделан, чтобы усилить атмосферу игры, использовав элементы, типичные для темного фэнтези: пытки, цепи, шипы. В игре появятся орудия, такие как металлический шар на цепи, предназначенный для ломания костей, и рельсовый шип, сочетающий молот и гигантский шип для разрушительных атак.
Одной из отличительных черт станет использование щита, который, несмотря на свою защитную роль, будет функционировать как бензопила, превращая его в наступательное оружие. Это добавит динамики и агрессии в боевые сражения.
DOOM: The Dark Ages обещает быть гораздо более мрачной и жестокой интерпретацией вселенной, с акцентом на интенсивные, агрессивные бои в средневековом контексте.
Для некоторых они уже подняли эту мрачность)
Минимальные требования (1080p, 60 fps, низкие настройки)
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel i7 10700K (8 ядер/16 потоков)
Видеокарта: RTX 2060 Super или RX 6600 с 8 ГБ VRAM
а для прошлой части скок просили?
загуглить не?
и жрёт это г"вно намного больше , так что маркетинг сыграл и только ртх карты и хз для чего смогут играть в это...
Привыкай, да и последняя серия без поддержки лучей вышла 9 лет назад, на данных картах вообще играть уже почти невозможно комфортно)
у него грива выросла
То есть не будет радужных фонтанов из монстров?
Главное, чтобы дерьнуво не было.
Да нас рать)
она же в пасе есть
но я скорее всего за фулл прайс буду брать, ачивки какие то некрасивые в пасе
экономия не так важна