Bethesda показала реальную щит-пилу из Doom: The Dark Ages

Компания Bethesda UK совместно с авторами канала AWEme представила полноразмерную версию щита-пилы из брутального шутера DOOM: The Dark Ages, которая будет выставлена на всеобщее обозрение в Национальном музее оружия и доспехов Великобритании.

Мы получили собственную пилу из DOOM: The Dark Ages. Готовую к битве с ордами из ада... а может, только с вашим воскресным жареным мясом.

В DOOM: The Dark Ages игроки смогут выплеснуть ярость с помощью вернувшегося оружия, такого как супер-дробовик, и новых жестоких орудий уничтожения, таких как щит-пила - вращающееся лезвие, закрепленное на щите, созданное для кромсания демона на части в непосредственной близости. Благодаря более просторному и обширному окружению, чем когда-либо прежде, игроки будут путешествовать по древним замкам, извилистым лесам, адским измерениям и новым таинственным царствам, полным секретов и демонических угроз.

В новой части легендарной франшизы шутеров от первого лица игроки погрузятся в мрачную фэнтезийную историю происхождения Палача Рока, окунувшись в жестокий средневековый сеттинг, не похожий ни на одну из существующих игр DOOM. Являясь прямым приквелом DOOM (2016) и DOOM Eternal, The Dark Ages заложит основу для неистовства, которое станет движущей силой Палача Рока и его битве с демонами в потусторонних мирах.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на PS5, Xbox Series, PC и по подписке Game Pass.