Bethesda представила мотоцикл Harley-Davidson в стиле Doom: The Dark Ages

Компания Bethesda показала весьма интересный маркетинговый ход в поддержку DOOM: The Dark Ages, представив на суд публики единственный в своем роде кастомный мотоцикл Harley-Davidson Sportster S, созданный в духе брутальной средневековой эстетики из нового приключения Палача Рока.

Как сообщается, дизайн мотоцыкла был разработан художникими из id Software при поддержке Harley-Davidson. Украшенный демоническими рунами, фарой выплненной в виде пасти механического дракона Серрата, и неоновыми светодиодами, которые «проецируют светящиеся крылья дракона на землю», мотоцикл смотрится чертовски круто.

"Создание этого мотоцикла для Doom: The Dark Ages при поддержке Harley-Davidson - это поистине совпадение в аду", - сказал в пресс-релизе Саймон Алти, вице-президент и управляющий директор (АТР) Bethesda Softworks.

Мотоцикл и экипировка были созданы в одном экземпляре. Данный комплект будет разыгран среди фанатов, которые посетят на лауч-пати по случаю выхода Doom The Dark Ages в Culture Kings в Сиднее.

По словам Bethesda, на мероприятии посетители получат возможность «попасть в ад и лично насладиться величием сборки Harley-Davidson, а также посетить ряд тематических мест, включая фотосессии, послушать музыку в стиле метал, и многое другое».

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года в Game Pass, на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и PC.