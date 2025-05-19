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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 530 оценок

Блогер продемонстрировал игровой компьютер в виде оружия Skullcrusher из DOOM: The Dark Ages

Simple Jack Simple Jack

Такая конструкция заметно выделяется на фоне стандартных корпусов и весит внушительные 22 килограмма

Как рассказал сам автор проекта, на создание ушло около трёх месяцев. Только на 3D-печать всех компонентов он потратил 500 часов и использовал 14 килограммов пластиковой нити. В корпусе есть подвижные элементы — например, поршни и шестерни.

Что касается технической начинки, то она вполне типична для топового геймерского ПК: процессор Intel Core i7-265KF, видеокарта GeForce RTX 5080 Founders Edition от NVIDIA, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 2 ТБ. Охлаждается вся эта мощь с помощью кастомной системы жидкостного охлаждения от Alphacool с эффектной RGB-подсветкой.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
DiverseBlade

Только вот дробилка черепов должна вращаться в сторону игрока, а не от него. Иначе как она будет их дробить? Инструкция? Не не слышал))

6
Suveren85

Вот это бандура)) Мощно)

2
DishonestLythronax

Я представляю, какой там стук стоит от всех этих пластиковых шестерней и поршней, помимо обычного бульканья помп и шуршания вентилей. Вундервафля выглядит круто, конечно, но рядом с ней я б сидеть не стал)

1
VIGITAL1

Пшщ пшщ пшщ rtx 5080 фаундерс эдешн пшщ пшщ.

Ps.В любом случа молодцом.