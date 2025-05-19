Блогер продемонстрировал игровой компьютер в виде оружия Skullcrusher из DOOM: The Dark Ages

Такая конструкция заметно выделяется на фоне стандартных корпусов и весит внушительные 22 килограмма

Как рассказал сам автор проекта, на создание ушло около трёх месяцев. Только на 3D-печать всех компонентов он потратил 500 часов и использовал 14 килограммов пластиковой нити. В корпусе есть подвижные элементы — например, поршни и шестерни.

Что касается технической начинки, то она вполне типична для топового геймерского ПК: процессор Intel Core i7-265KF, видеокарта GeForce RTX 5080 Founders Edition от NVIDIA, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 2 ТБ. Охлаждается вся эта мощь с помощью кастомной системы жидкостного охлаждения от Alphacool с эффектной RGB-подсветкой.