Больной раком фанат Doom исполнил последнее желание - сыграть в Doom: The Dark Ages

Пользователь Reddit под ником Wanderingreader123 опубликовал прощальное сообщение, в котором рассказал, что его дни сочтены - из-за лимфомы, с которой он боролся четыре года.

По его словам, находясь в одной из лучших больниц Торонто, он воспользовался возможностью исполнить последнее желание и попросил предоставить ему PS5 с игрой Doom: The Dark Ages - единственной частью серии, в которую он не успел сыграть:

Я являюсь фанатом Doom с 2016 года, и эта игра помогала мне переживать сложные периоды. Я прошел и перезапуск 2016 года, и Eternal вместе со всеми дополнениями, и у меня остались лишь прекрасные воспоминания о полном погружении в мир Doom. The Dark Ages была одной из немногих игр, которую я с нетерпением ждал и надеялся сыграть с момента ее анонса. Финансовые трудности помешали этому, но я продолжал надеяться, что однажды смогу в нее поиграть, как и во многие другие.



Я благодарен, что, несмотря на мрачные перспективы, больница смогла обеспечить меня не только PS5, но и копией игры. Сейчас я пробиваюсь сквозь орды демонов в четвертой главе и испытываю лишь детскую радость, возвращаясь к своим истокам в роли крутого истребителя демонов. Возможно, я не доживу до выхода грядущего DLC, но тем не менее я счастлив, что наконец-то могу играть собственными руками.



Разработчикам из ID Software: спасибо вам за создание такого прекрасного произведения искусства, которое не только вернуло жанр FPS к его корням, но и переосмыслило его, сделав то, что не смогла ни одна другая игра. И не только за это, но и за создание такой потрясающей серии для таких фанатов, как я.

За несколько часов пост собрал уже свыше 90 тысяч реакций, а пользователи выразили слова поддержки Wanderingreader123.