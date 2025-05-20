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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 559 оценок

Брутальный шутер DOOM: The Dark Ages возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 13 по 20 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе лидером чарта в Steam стала DOOM: The Dark Ages. Второе место стабильно удерживает Steam Deck, оставаясь одним из самых популярных устройств среди пользователей платформы. На третьем месте — Stellar Blade, ворвавшаяся в топ после открытия предзаказов на ПК-версию, несмотря на то, что игра недоступна более чем в 100 регионах.

Clair Obscur: Expedition 33 опустилась на четвёртую строчку. Далее расположились Cyberpunk 2077, стремительно поднявшаяся благодаря крупной скидке, Helldivers 2 с недавними апдейтами и адвенчура Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

Восьмое место заняла The Precinct — «песочница» про будни полицейского, впервые попавшая в рейтинг. Замыкают десятку Schedule I и R.E.P.O.

  1. DOOM: The Dark Ages
  2. Steam Deck
  3. Stellar Blade
  4. Clair Obscur: Expedition 33
  5. Cyberpunk 2077
  6. Helldivers 2
  7. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
  8. The Precinct
  9. Schedule I
  10. R.E.P.O.
8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Unicorling

Посмотрел цену в стиме и взял за 1к в подписке, как раз сегодня допрохоужу ккд2

3
PitifulMikael

Да тоже по подписке играю и кайфую

1
BloomingVysor

Ккд 2 класс ваще. Такая расслабляющая игра)

1
Unicorling BloomingVysor

Я от неё подустал, наконец то уже конец виднеется на горизонте, знакомый за 66 часов прошёл, у меня каким то фигом уже 110 часов

1
BloomingVysor Unicorling

Я тоже долго прохожу, не спешу никуда. Все задания выполняю и в тросках прошел задания и у кузнеца и у мельника.

Unicorling BloomingVysor

Я все побочки сделал, и в турнире пару раз поучаствовал, жаль последний патч сломал игру, теперь некоторые объекты мигают пока не проявятся из лода, это ещё одна причина уже поскорее закончить

Константин335

А я говорил что он еще обгонит Clair Obscur: Expedition 33

1