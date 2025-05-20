Брутальный шутер DOOM: The Dark Ages возглавил чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 13 по 20 мая 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе лидером чарта в Steam стала DOOM: The Dark Ages. Второе место стабильно удерживает Steam Deck, оставаясь одним из самых популярных устройств среди пользователей платформы. На третьем месте — Stellar Blade, ворвавшаяся в топ после открытия предзаказов на ПК-версию, несмотря на то, что игра недоступна более чем в 100 регионах.

Clair Obscur: Expedition 33 опустилась на четвёртую строчку. Далее расположились Cyberpunk 2077, стремительно поднявшаяся благодаря крупной скидке, Helldivers 2 с недавними апдейтами и адвенчура Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time.

Восьмое место заняла The Precinct — «песочница» про будни полицейского, впервые попавшая в рейтинг. Замыкают десятку Schedule I и R.E.P.O.