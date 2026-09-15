Включение высокобюджетных одиночных игр в сервис Game Pass в день релиза наносит непоправимый урон ценности игровых серий и свидетельствует о близорукости руководства корпорации Microsoft. Такую позицию высказал бывший продюсер студии id Software Эндрю Уиллис во время выступления в подкасте Kiwi Talkz. Специалист, курировавший производство DOOM The Dark Ages и сюжетного расширения Revelations, назвал появление проекта студии в подписке откровенно глупой идеей, продиктованной стремлением высшего менеджмента выслужиться перед биржевыми инвесторами.

По словам Уиллиса, ключевая ошибка издателя заключается в попытке навязать игровой индустрии модель Netflix и насильно подогнать премиальные одиночные боевики под формат программного обеспечения по подписке. Финансовый сектор корпорации ориентируется исключительно на таблицы ежемесячной активности пользователей и приток регулярных платежей, полностью игнорируя тот факт, что масштабные игры разрабатываются годами и требуют совершенно иных способов возврата инвестиций. Подобное управление продюсер охарактеризовал как исключительно некомпетентное и лишенное какого-либо долгосрочного планирования.

Отдельной критике подверглась внутренняя система оценки успешности проектов внутри экосистемы Xbox. Уиллис отметил, что победные реляции издателя о привлечении 8 млн игроков в сервисе являются бессмысленной абстракцией, поскольку никто внутри студии так и не понял реального значения этих цифр. В статистику попадают как прошедшие игру до конца пользователи, так и те, кто запустил шутер на 10 секунд и закрыл приложение. Разработчикам даже не сообщили, на какие именно показатели они должны ориентироваться при оценке своей работы, в то время как чистые продажи боевика за полную стоимость предсказуемо пострадали.

Бывший продюсер убежден, что бесконтрольное выжимание сиюминутной выгоды из популярных вселенных превращает культовые бренды в высушенную шелуху. Корпорации эксплуатируют накопленное за 20 или 30 лет доверие аудитории, постепенно приучая игроков к падению качества контента и подсовывая второсортную продукцию под видом флагманских релизов. Уиллис привел в пример франшизы Halo и Star Wars, которые уже стали жертвами корпоративного выгорания, а также упомянул серию Call of Duty, чьи финансовые показатели точно так же ощутили на себе негативное влияние премьеры в каталоге подписки.

В итоге расплачиваться за сомнительные управленческие решения руководства пришлось рядовым сотрудникам студии. Недостижение завышенных коммерческих ожиданий обернулось массовой чисткой в id Software, в ходе которой работы лишились 95 специалистов, включая ключевых инженеров движка idTech. Авторов уведомили о ликвидации рабочих мест прямо накануне выхода расширения Revelations через короткий групповой звонок длительностью менее 1 минуты с заблокированными микрофонами и камерами.

На текущий момент представители уволенного коллектива продолжают переговоры о выходных пособиях при поддержке профсоюзного объединения.