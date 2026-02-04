Dark Horse представила лимитированную коллекционную фигурку Палач Рока из DOOM: The Dark Ages

Dark Horse Direct представила фигурку «Палач Рока» (Doom Slayer), вдохновленную игрой DOOM: The Dark Ages и созданную в сотрудничестве с id Software и Bethesda Softworks.

Фигурка изображает главного героя игры в окровавленных доспехах, выполненных в средневековом стиле, с кистень в одной руке и его уже ставшей культовой пилой-щитом в другой. Ее высота составляет примерно 37 см, а основание выполнено из металла в демоническом стиле.

Предзаказ открыт по цене $319,99, а выпуск запланирован на период с октября по декабрь 2026 года. Тираж ограничен 500 экземплярами.