Dark Horse представила новую фигурку Палача Рока из Doom: The Dark Ages

Издательство Dark Horse представило новую фигурку Палача Рока из шутера Doom: The Dark Ages, разработанного студией id Softwer, рвущегося истребить демонов с помощью своего щита-пилы и чепеподробилки.
Фигурка выполнена из высококачественного ПВХ и изображает Палача Рока, прорывающегося сквозь хаос, в руках которого Черепокрушителm и Щит-Пила и готового истребить всякого врага на его пути. Высота фигурки, изготовленной компанией Bigshot Toyworks около 10 дюймов (25 см).
Предварительные заказы открыты по цене 109,99 долларов США, а выпуск запланирован на период с августа по октябрь 2026 года. Фигурка станет отличным дополнением коллекции для любого фаната DOOM
Капитан америка попал в Вархамер. Дум пошёл куда то не туда.
Женщины , если вы настоящие то подарите мне эту фигурку.
Отличная мобилка получилась
Когда уже Dark Horse допилят фигурки по ведьмаку. Мне для коллекции не хватает Геральта в доспехах школы волка гриффона и волка 😅