Dark Horse представила новую фигурку Палача Рока из Doom: The Dark Ages

Издательство Dark Horse представило новую фигурку Палача Рока из шутера Doom: The Dark Ages, разработанного студией id Softwer, рвущегося истребить демонов с помощью своего щита-пилы и чепеподробилки.

Фигурка выполнена из высококачественного ПВХ и изображает Палача Рока, прорывающегося сквозь хаос, в руках которого Черепокрушителm и Щит-Пила и готового истребить всякого врага на его пути. Высота фигурки, изготовленной компанией Bigshot Toyworks около 10 дюймов (25 см).

Предварительные заказы открыты по цене 109,99 долларов США, а выпуск запланирован на период с августа по октябрь 2026 года. Фигурка станет отличным дополнением коллекции для любого фаната DOOM