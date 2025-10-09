ЧАТ ИГРЫ
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 900 оценок

Dark Horse представила новую фигурку Палача Рока из Doom: The Dark Ages

Gruz_ Gruz_

Издательство Dark Horse представило новую фигурку Палача Рока из шутера Doom: The Dark Ages, разработанного студией id Softwer, рвущегося истребить демонов с помощью своего щита-пилы и чепеподробилки.

Фигурка выполнена из высококачественного ПВХ и изображает Палача Рока, прорывающегося сквозь хаос, в руках которого Черепокрушителm и Щит-Пила и готового истребить всякого врага на его пути. Высота фигурки, изготовленной компанией Bigshot Toyworks около 10 дюймов (25 см).

Предварительные заказы открыты по цене 109,99 долларов США, а выпуск запланирован на период с августа по октябрь 2026 года. Фигурка станет отличным дополнением коллекции для любого фаната DOOM

Комментарии:  4
ant 36436

Капитан америка попал в Вархамер. Дум пошёл куда то не туда.

4
Лицо со шрамом

Женщины , если вы настоящие то подарите мне эту фигурку.

3
Lvinomord

Отличная мобилка получилась

2
Xndr DeKoz

Когда уже Dark Horse допилят фигурки по ведьмаку. Мне для коллекции не хватает Геральта в доспехах школы волка гриффона и волка 😅