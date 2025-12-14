Digital Foundry назвали три игры с лучшей графикой в 2025 году - первое место занял Doom: The Dark Ages

Эксперты Digital Foundry по ежегодной традиции подвели итоги, определив самые технологически впечатляющие проекты 2025 года. Специалисты отметили, что наградой "Графика года 2025" в первую очередь отмечают мастерство разработчиков в освоении целевых платформ - от полной трассировки лучей до выжимания максимума из устаревшего железа.
Абсолютным чемпионом 2025 года стал Doom: The Dark Ages. Игра получила высшую награду за революционную реализацию полной трассировки лучей для глобального освещения (RTGI) на движке id Tech 8. Игра демонстрирует невероятную производительность, сохраняя стабильные 60 кадров в секунду даже на Xbox Series S, и масштабируется до полноценной трассировки пути на мощных ПК.
Серебро досталось Assassin’s Creed Shadow. По словам экспертов, это самая технологически продвинутая часть серии со времен Unity. Игра впечатляет полноценной трассировкой лучей для глобального освещения, передовой физикой разрушения (с неопределенными точками разрушения объектов), симуляцией волос и динамической растительностью. Это новый стандарт для открытых миров.
Бронза ушла Death Stranding 2: On The Beach. В этом году движок Decima Engine от Guerrilla Games впервые был использован только на PlayStation 5 в качестве базовой платформы. Результат - беспрецедентная детализация как в микротекстурах, так и в макромире с бескрайними ландшафтами, сложной симуляцией частиц и продвинутым непрямым освещением без использования трассировки лучей.
Помимо тройки лидеров, упоминания от Digital Foundry заслужили еще 7 проектов, расположенные в алфавитном порядке:
- Dying Light: The Beast: После доработок игра демонстрирует впечатляющую программную и аппаратную трассировку лучей, добавляющую физическую весомость и реалистичное освещение в постапокалиптическом мире.
- Earthion (Ancient): В то время как другие игры соревнуются в трассировке лучей, этот сайд-скроллинговый шутер бросает вызов времени, работая на оригинальном железе Sega Mega Drive/Genesis (Motorola 68000) с безупречными 60 ФПС. Он делает то, что в 90-е считалось невозможным: демонстрирует невиданное для платформы количество и размер спрайтов без мерцания, дополняя это анимацией в духе 80-х аниме, драматическим масштабированием и параллаксом.
- Ghost of Yōtei (Sucker Punch): Освободившись от ограничений PS4, игра радует увеличившейся дистанцией прорисовки, плотностью растительности и неожиданно добавленной трассировкой лучей для глобального освещения.
- Mafia: The Old Country (Hangar 13): Визуальный шедевр на Unreal Engine 5, воссоздающий Сицилию середины XX века с невероятной плотностью геометрии, масштабными видами и продвинутым освещением.
- Metroid Prime 4 (Retro Studios): Эталон того, как можно создать мастерски освещенные, разнообразные среды, достигнув стабильных 60 ФПС на Nintendo Switch, и еще больше улучшить картинку на Switch 2.
- Routine (Lunar Software): Дебютная игра, которая за десятилетие разработки превратилась в один из самых атмосферных и технически убедительных проектов на UE5 в жанре хоррора.
- Silent Hill f (Konami): Визуально ошеломляющее возрождение серии, которое мастерски балансирует между искусным артом и ограничениями программного освещения Lumen в Unreal Engine 5.
