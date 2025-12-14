Digital Foundry назвали три игры с лучшей графикой в 2025 году - первое место занял Doom: The Dark Ages

Эксперты Digital Foundry по ежегодной традиции подвели итоги, определив самые технологически впечатляющие проекты 2025 года. Специалисты отметили, что наградой "Графика года 2025" в первую очередь отмечают мастерство разработчиков в освоении целевых платформ - от полной трассировки лучей до выжимания максимума из устаревшего железа.

Абсолютным чемпионом 2025 года стал Doom: The Dark Ages. Игра получила высшую награду за революционную реализацию полной трассировки лучей для глобального освещения (RTGI) на движке id Tech 8. Игра демонстрирует невероятную производительность, сохраняя стабильные 60 кадров в секунду даже на Xbox Series S, и масштабируется до полноценной трассировки пути на мощных ПК.

Серебро досталось Assassin’s Creed Shadow. По словам экспертов, это самая технологически продвинутая часть серии со времен Unity. Игра впечатляет полноценной трассировкой лучей для глобального освещения, передовой физикой разрушения (с неопределенными точками разрушения объектов), симуляцией волос и динамической растительностью. Это новый стандарт для открытых миров.

Бронза ушла Death Stranding 2: On The Beach. В этом году движок Decima Engine от Guerrilla Games впервые был использован только на PlayStation 5 в качестве базовой платформы. Результат - беспрецедентная детализация как в микротекстурах, так и в макромире с бескрайними ландшафтами, сложной симуляцией частиц и продвинутым непрямым освещением без использования трассировки лучей.

Помимо тройки лидеров, упоминания от Digital Foundry заслужили еще 7 проектов, расположенные в алфавитном порядке: