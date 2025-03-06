Директор студии id Software считает, что сюжет - важная часть DOOM: The Dark Ages

Директор студии id Software Марти Стрэттон рассказал, почему в последнем трейлере DOOM: The Dark Ages так много внимания уделено сюжету, учитывая тот факт, что франшиза традиционно славится своим акцентом на игровом процессе. В интервью EDGE Стрэттон рассказал, что это было сделано потому, что сюжеты в новых играх DOOM были довольно популярны.
Стрэттон рассказал о том, как, несмотря на минимальное повествование в DOOM 2016, когда главный герой даже старался изо всех сил выбросить аудиозаписи со своего пути, игроки в конечном итоге наслаждались погружением в историю игры.
Во многих интервью мы садимся с кем-то, и их первый вопрос касается истории. Есть каналы YouTube, посвященные анализу каждой маленькой детали иконографии. У нас есть данные, которые показывают, что в DOOM Eternal чрезвычайно большой процент людей, которые играют в игру, смотрят катсцены.
Игра DOOM, в которой нет истории, — это просто аркадная игра. Да, есть люди, которым нравится такой опыт, для этого и нужна кнопка «пропустить.
Стоит отметить, что в DOOM Eternal гораздо больше внимания уделялось истории, чем в предыдущей игре. Довольно много предыстории было расширено не только с помощью текстовых записей и описаний предметов, но также с помощью кат-сцен и разговоров.
Стрэттон считает, что по мере развития серии как никогда важно иметь историю, которая связывает все воедино.
Мы просто чувствуем, что это делает игру целостной.
DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 15 мая.
Что-то новое. Но игру это хуже точно не сделает.
ну наконец то! не хотел покупать так как было дорого для простой стрелялки, но если сюжет, то уже можно и прикупить(геймпасс не нравится)
Кармак переобулся
Он тут причём?
Эх жду очень жду.
Больше Quake жду... Doom приелся уже... // Алексей Евреинов
Самая лучшая подача сюжета в дуумах, была в первой и во второй частях, в виде текста между эпизодами. Не одобряю болтовню и театр буратин. // Jimmie Johnson
Иди играй тетрис, там нет сюжета и как ты говоришь, болтовни и театра, сейчас не 2000е
Но ведь сюжет в играх необходим не больше чем сюжет в порно, нет?
Ну так с таким же мнением можно и про графику говорить, ведь игра состоит из одного геймплея, всё остальное приятное дополнение, не правда ли, ка к ты говоришь порно ?
Зачем в думе сюжет? Дум всегда брали ради ураганного геймплея. 32 года всем плевать всегда на сюжет в думе было
В последних 2 думах очень интересно было лор исследовать, так что да сюжет нужен, и лор тоже
Да, но потом кому 32 года назад было плевать на сюжет стукнуло +32 года, и сюжет стал интересен! Мозг заработал в другой прогрессии и начал просить истории и сюжета! Это эволюция, взросление, рост мозга - называй как хочешь, обладатель 11 минусов... Когда подрастёшь на +32, может и поймёшь - Зачем в думе сюжет!
Но лучше бы его подавали как в DOOM (2016). Выглядело органичней.