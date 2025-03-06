Директор студии id Software считает, что сюжет - важная часть DOOM: The Dark Ages

Директор студии id Software Марти Стрэттон рассказал, почему в последнем трейлере DOOM: The Dark Ages так много внимания уделено сюжету, учитывая тот факт, что франшиза традиционно славится своим акцентом на игровом процессе. В интервью EDGE Стрэттон рассказал, что это было сделано потому, что сюжеты в новых играх DOOM были довольно популярны.

Стрэттон рассказал о том, как, несмотря на минимальное повествование в DOOM 2016, когда главный герой даже старался изо всех сил выбросить аудиозаписи со своего пути, игроки в конечном итоге наслаждались погружением в историю игры.

Во многих интервью мы садимся с кем-то, и их первый вопрос касается истории. Есть каналы YouTube, посвященные анализу каждой маленькой детали иконографии. У нас есть данные, которые показывают, что в DOOM Eternal чрезвычайно большой процент людей, которые играют в игру, смотрят катсцены.



Игра DOOM, в которой нет истории, — это просто аркадная игра. Да, есть люди, которым нравится такой опыт, для этого и нужна кнопка «пропустить.

Стоит отметить, что в DOOM Eternal гораздо больше внимания уделялось истории, чем в предыдущей игре. Довольно много предыстории было расширено не только с помощью текстовых записей и описаний предметов, но также с помощью кат-сцен и разговоров.

Стрэттон считает, что по мере развития серии как никогда важно иметь историю, которая связывает все воедино.

Мы просто чувствуем, что это делает игру целостной.

DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 15 мая.