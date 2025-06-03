Для Doom: The Dark Ages раздают бесплатный скин "DOOM Slayer Onyx"

Уничтожать демонов, чертей и прочих обитателей преисподней - занятие довольно увлекательное, однако еще увлекательнее делать это со вкусом, а когда приходится отправляться в адские глубины, то и выглядеть хочется на все сто. В конце концов, наши стандарты одежды не должны снижаться только потому, что мы уничтожаем демонов!

Так что если вдруг будет возможность получить бесплатный скин "DOOM Slayer Onyx", смело соглашайтесь. Халява проводится в рамках сотрудничества DOOM с с производителем энергетиков Juvee и продлится ограниченное время, а значит стоит воспользоваться ею как можно скорее.! Косметику отдают всем, кто подпишется на их рассылку.

Как получить бесплатный скин DOOM Onyx Slayer. Для начала зайдите на веб-сайт Juvee и заполните быструю форму. Нажав на «Получить скин бесплатно», вы перейдете на нужную страницу.

Чтобы получить код, требуется e-mail. Однако указывать свой реальный номер телефона не обязательно.......

После этого на экране должно появиться следующее подтверждение.

Как активировать код:

Спойлер

Перейдите на сайт Bethesda.net, нажмите на кнопку «Войти / Зарегистрироваться» в правом верхнем углу.

Войдите в свою учетную запись Bethesda.net (или создайте новую, если у вас ее нет).

Нажмите на иконку меню в левом верхнем углу, перейдите в раздел «Магазин» и нажмите на «Redeem Code».

Введите указанный код и нажмите на кнопку «Redeem».

Запустите DOOM: The Dark Ages, войдите в свой аккаунт Bethesda.net, и контент станет доступен в игре!

Если вас беспокоит рассылка, то от нее можно легко отписаться, перейдя по ссылке внизу письма, которое пришло вам вместе с кодом.