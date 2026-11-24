Студия id Software выпустила очередное обновление для шутера DOOM: The Dark Ages. Патч под номером 1.1, вышедший 23 ноября 2026 года, направлен на корректировку баланса в режиме Revelations Slaughter Mode: разработчики ослабили двух противников и упростили выживание для игроков.

Согласно списку изменений, эксклюзивный для этого режима противник Henchman теперь наносит на 5% меньше урона, а исходящий урон Xal’Goroth был снижен на 15%. Помимо этого, в раундах с боссами Marok и Abomination появилось по одной дополнительной жизни.

Хотфикс 1.1 стал продолжением первого срочного патча к Обновлению 5. Ранее разработчики уже уменьшили запас здоровья Marok на 17% (и его урон на 15%), а показатели Henchman снизили на 13% по здоровью и на 10% по урону. Также на высоких уровнях сложности — Ultra-Violence, Nightmare и Nightmare+ — лимит дополнительных жизней был увеличен до двух.

В предыдущем обновлении авторы также исправили критический баг, из-за которого игроки проваливались под карту при выполнении добиваний у лестниц или уступов, и устранили неполадки в работе базовых улучшений щита-пилы.

В ПК-версии разработчики исправили одну из причин вылетов на видеокартах NVIDIA. При этом фризы при активации технологии DLSS Multi Frame Generation все еще остаются в списке известных проблем — до выхода исправления в драйверах id Software рекомендует владельцам версии в Steam прописать в параметрах запуска команду +r_streamlineSCGEnabled 0.