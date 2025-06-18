Для Doom: The Dark Ages вышло обновление, добавляющее трассировку пути

Bethesda Softworks и id Software выпустили обновление для Doom: The Dark Ages, добавляющее в игру эксклюзивные для ПК графические функции трассировку пути и реконструкции лучей. Этот шаг был анонсирован на заключительном этапе разработки шутера. Однако незадолго до запуска стало ясно, что эти функции не будут готовы вовремя. Они были отложены до более позднего патча, который вышел сегодня.
Трассировка пути повышает точность трассируемого освещения и позволяет отражать мелкие детали сцены на поверхностях. В Doom: The Dark Ages глобальное освещение остается постоянно активным; трассировка пути отражает свет от солнца, луны и «адского неба» несколько раз, создавая более тонкое освещение. Компоненты непрямого света также применяются к NPC и врагам, делая их внешний вид более соответствующим окружающей среде.
Метод реконструкции лучей поддерживает классический шумоподавитель и помогает сделать отображение более реалистичным без необходимости расчета каждого отдельного пикселя с помощью множественных вычислений трассировки пути.
Команды представили обновлённые системные требования с учётом трассировки пути.
Как-то так, пусть раньше и за счет других фишек, но отражения были и ничего не лагало, отличный пример Bloodrayne 2.
True Crime New York
Не играл в него, но так да, игр много, где ранее были отражения и смотрятся они не хуже, сейчас же тоже отражений в зеркалах толком не делают! Ещё помню фишки с двойными тенями от разных источников света, вообще после F.E.A.R. нигде не видел.
Кто помнит про эту игру?
ни кто - вот етёрнал помнили - а он аж слился в инет - а это стух и всё
Ну где все эти дурачки любители лучистых лучей? Давайте, рассказывайте как ваши вёдра от дрочировки бичей в пути сели на бутылку)))
Эту трассировку пути по моему только на пг и ждали, хотя изначально было понятно что ее ни одна карта не потянет
трассировка путивых клоунов
5080 для игры в фхд?) идите на))
А вообще игра же требует саму по себе линейку ртх. Там ведь и так встроены лучи были не?)
Да
второй раз уже эту новость выкладываете
4070супер и р7 5700х на ультрах в 2к с длсс на качество и фреймегеном 180фпс, стоит врубить хотя бы одну штуку из трассировки пути сразу меньше 30 кадров становится)) лол.
видеопамяти мало
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/doom-the-dark-ages-path-tracing-test-gpu-cpu
Да, действительно, если снизить текстуры до 2гб, то 70фпс выдаёт
Лучше посмотрите что Рокстар только что сделал с гта 5 enhanced на пк, (эта шляпа будет и в ГТА6 просто потому что у них нет другого движка кроме рейдж) с последним обновлением, они накрутили освещение и рейтресинг буквально отзеркаливает объекты с какой то невероятной четкостью но при этом в игре увеличился гостинг объектов в движении, и рейтрейсинг в отражениях пока не умеет отображать некоторые вторичные детали точно как в трейлере гта 6. (например рябь и гостинг в зеркалах)