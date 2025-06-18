Для Doom: The Dark Ages вышло обновление, добавляющее трассировку пути

Bethesda Softworks и id Software выпустили обновление для Doom: The Dark Ages, добавляющее в игру эксклюзивные для ПК графические функции трассировку пути и реконструкции лучей. Этот шаг был анонсирован на заключительном этапе разработки шутера. Однако незадолго до запуска стало ясно, что эти функции не будут готовы вовремя. Они были отложены до более позднего патча, который вышел сегодня.

Трассировка пути повышает точность трассируемого освещения и позволяет отражать мелкие детали сцены на поверхностях. В Doom: The Dark Ages глобальное освещение остается постоянно активным; трассировка пути отражает свет от солнца, луны и «адского неба» несколько раз, создавая более тонкое освещение. Компоненты непрямого света также применяются к NPC и врагам, делая их внешний вид более соответствующим окружающей среде.

Метод реконструкции лучей поддерживает классический шумоподавитель и помогает сделать отображение более реалистичным без необходимости расчета каждого отдельного пикселя с помощью множественных вычислений трассировки пути.

Команды представили обновлённые системные требования с учётом трассировки пути.