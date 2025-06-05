Для DOOM: The Dark Ages вышло первое обновление с улучшениями и исправлением ошибок

Bethesda и id Software выпустили первое крупное обновление для DOOM: The Dark Ages, которое вносит общие улучшения баланса игры, улучшает звуковой микс и исправляет ошибки.
Улучшения и корректировки — все платформы
- Скорректирован звуковой микс, чтобы музыка и звуковые эффекты были более сбалансированы на уровнях по умолчанию
- Уменьшено время, в течение которого капли здоровья остаются активными во время миссий Атлана
- Визуальные эффекты спринта теперь отключены для автоматического спринта
- Общие улучшения баланса игрового процесса.
Исправления ошибок - все платформы
- Решена проблема, из-за которой некоторые пользователи не могли разблокировать достижение/трофей Берсерк при получении необходимых улучшений. Это должно быть исправлено задним числом для затронутых пользователей
- Исправлена проблема с потенциальной остановкой музыки при переходе между уровнями
- Исправлена проблема, из-за которой озвучка прерывалась во время финального ролика для Священного города Аратум
- Исправлена проблема, из-за которой звуковые эффекты не воспроизводились последовательно во время вставок в битве с боссом
- Исправлена проблема с потенциальной пропаданием музыки во время видеороликов
- Исправлены проблемы с таймингом субтитров для нескольких языков
- Исправлен редкий сбой после уничтожения портала крови в Осаде - Часть 1
- Исправлена ошибка, из-за которой Щитовая пила могла потерять функциональность после того, как ее поймали, а затем она атаковала ошеломленного врага в ближнем бою
- Исправлена проблема с неработающей функциональностью улучшения при повторном оснащении руны щита после максимального улучшения
- Добавлен дополнительный элемент управления для настройки контрастности изображения при использовании HDR для устранения проблем, при которых изображение выглядело размытым для некоторых пользователей
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Лучше бы геймпасс пофиксили и недотребование rtx
Пофиксят, добавят пафтрейсинг
паф трейсинга нет ещё
Ха, только сегодня доиграл. Хз, ни одного бага не встретил. Производительность, на пресете Абсолютный кошмар, отменная я считаю, 90 -100 кадров без генерации.
Мало. Даже 144 нет, как можно так играть, не понимаю. Минимум 240 для шутера. Оптимизация дно.
В жизни большего бреда не слышал
для этого синглплеерного дума 240 кадров считаю избыточно. Сражения здесь происходят на средне-ближней дистанции, чему способствует щит, которым притягиваешься к врагам тараном, затем отходишь на пару шагов назад (в случае крупного врага) и продолжаешь палить. Плюс оружие, не требующее точного прицеливания, будь то двустволка или вообще череподав с широчайшим углом разброса. Игра отлично оптимизирована, не смотря на денуво. График фреймтайма идеально ровный, никаких лагов не замечено. Играл на системе чуть ниже минимально рекомендуемой, было выше 60 фпс на низ-сред настройках (и картинка выглядит вполне неплохо), иногда фреймрейт опускался до 50. Какого-то дискомфорта не испытывал, случаев чтобы из-за лагов не мог попасть - тоже нет.
вот только через геймпасс ни на пк н на ноуте не запускается. До самого первого патча запускалось, всё ок было, потом 23.05 после обновы просто молча без ошибок не открывалось, сейчас хоть после этого патча ошибку выдаёт какую то