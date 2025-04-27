Для Xbox Series вышла динамичная тема DOOM: The Dark Ages

На своем официальном профиле X компания Xbox представила новый динамический фон, который украсит вашу консоль Xbox Series.

Новый динамический фон предлагает всем желающим получить в подарок брутальные яркие динамические обои, изображающие крупным планом Палача Рока (Doom Slayer) на фоне адского пейзажа из очень ожидаемой игры Doom: The Dark Ages. Чтобы установить такую заставку, нужно зайти в настройки консоли и выбрать в соответствующем разделе нужную тему.

DOOM: The Dark Ages выйдет на Xbox Series X|S, Cloud Gaming, PC и PS5 с Game Pass уже 15 мая.