DOOM: The Dark Ages будет больше врагов, большие арены и более медленный экшен

Креативный директор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин рассказал, что игра была разработана скорее как прямое продолжение оригинальной DOOM, а не как продолжение DOOM Eternal. В интервью GamesRadar Мартин рассказал о том, что игра будет сильно отличаться от ее прямой предшественницы.
Одним из ключевых факторов, когда дело доходит до сражения с демонами в DOOM: The Dark Ages, является тот факт, что предстоящий шутер делает больший акцент на уклонении от вражеских снарядов, чем предыдущие игры, что приближает её по духу к оригинальной DOOM. Это означает, что вражеские снаряды движутся медленно, давая игрокам время избежать попадания, когда они пытаются сократить дистанцию.
«Я сразу заметил, как медленно движутся эти снаряды — до меня просто дошло, что это лабиринт», — сказал Мартин, рассказывая о том, как игра в оригинальной DOOM помогла студии разработать DOOM: The Dark Ages. «Движение более горизонтальное, когда вы прокладываете свой путь между снарядами, и каждый снаряд имел значение в оригинальной DOOM».
Мартин продолжил говорить о том, что, хотя DOOM Eternal делала акцент на вертикальности, DOOM: The Dark Ages вместо этого сосредоточится на том, чтобы дать игрокам больше врагов на более крупных аренах. Он сравнивает разницу в геймплее этих двух игр с переключением с истребителя F22 на танк Abrams.
«Если бы вы были истребителем F22 в DOOM Eternal, на этот раз мы хотели, чтобы вы чувствовали себя танком Abrams», — сказал Мартин. «Это значит, что вы более мощные и приземленные. Боевая система для новых игроков — тех, кто только начал играть в DOOM после перезагрузки — я думаю, что они почувствуют, что это переосмысленная боевая система. Но для давних поклонников серии, людей, которые играли в оригинальную DOOM, вы увидите, что это действительно возвращение к былому».
Мартин пояснил, что игроки обнаружат, что они намного медленнее и более приземленны в DOOM: The Dark Ages, и в то же время они тяжелее и сильнее. Студия будет делать акцент на большем перемещении по земле, заставляя игроков стрейфить, чтобы прицелиться более точно.
«Вы тяжелее, сильнее и приземленнее», — сказал Мартин. «Мы снова сделаем стрейф для прицеливания важным. Вы будете лавировать между снарядами, как вы делали в оригинальной DOOM, чтобы нанести тот самый выстрел из супердробовика в грудь. Это почти создает эту трехмерную головоломку «стреляй их всех», через которую вы прокладываете свой путь».
Мартин продолжил говорить о том, как DOOM: The Dark Ages заставит игроков сражаться с большим количеством демонов, чем когда-либо прежде, благодаря более крупным плоским аренам, которые будут более плотно заселены врагами, через которые игроки смогут прорываться.
«У нас больше демонов, чем когда-либо прежде», — сказал он. «Есть сцена, где Палач поворачивает за угол и убивает множество демонов. Технология действительно позволяет нам делать некоторые из самых больших пространств и самый большой ИИ, и оружие кажется самым мощным, которое вы когда-либо держали в руках в играх DOOM».
Большое количество врагов, с которыми могут сражаться игроки, также связано с тем, что id Software удалось оптимизировать ИИ в своей игре до невероятных уровней. Мартин даже говорит, что он не думает, что теперь есть реальный предел количеству монстров, которые могут участвовать в бою.
«Я даже не думаю, что есть предел количества ИИ на экране на данный момент, это безумие», — сказал он. «Я все жду, чтобы услышать «нет» от программистов, и они до сих пор этого не сказали. Такое ощущение, что с технической точки зрения мы были уполномочены сделать нашу лучшую игру. Последние две игры DOOM перезагрузки были построены на этом. Но с каждой игрой мы пытаемся развить успех предыдущей и извлечь правильные уроки».
В заключение Мартин рассказал о некоторых видах оружия в DOOM: The Dark Ages и о том, как они будут отличаться от того, к чему игроки привыкли в DOOM (2016) и DOOM Eternal. В частности, Щит-пила, который мы видели в трейлере-презентации игры, станет большой частью DOOM: The Dark Ages.
«У вас в руке все время будет этот щит — по сути, вы будете владеть двумя оружиями», — сказал Мартин. «Я хочу, чтобы игроки чувствовали себя Арагорном или Леонидом при Фермопилах. Вы герой масштабной битвы. Просто казалось, что это будет действительно интересным испытанием для команды, и я думаю, что мы справились.
С щитом можно делать много всего. Вы можете блокировать атаки, можно парировать снаряды, есть оружие ближнего боя, с которым можно комбинировать атаки — вы используете его для решения проблем. По сути, вы используете слабости с помощью щита в левой руке, а затем наносите урон с помощью оружия в правой. Это довольно просто».
DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.
Будет приятнее если будет ближе к 2016, в этёрнале перебор был, это лично для меня, кому то наоборот этёрнал кайф
этернал был в раза 10 динамичнее чем 2016, и это мне больше нравилось
главным минусом Етернала было то что игра была ПЕСТРОЙ, цветастой, я когда играю я стараюсь эту пестрость минимизировать, а так я ярый фаник ДУУМА
А мне все Думы нравятся) Каждая по своему, тем и приятнее подбирать себе по настроению нудную часть.
Только первую обязательно с Brutal Doom.
Хоть бы убрали уже эти нелепые поскакушки.
Ну а из мечт, хотелось бы что-то в духе DOOM III, чтобы никакой всратой аркадности, чтобы из убитого не вылетали плюшки, а только кровь и кишки
продано! дум2016 нравится в разы больше этернала! пока понравились все показанные нововведения! а какое сравнение с 2мя самыми брутальными мужиками в кинематографе...игра уже выглядит как сбывшаяся мечта.
Ну, звучит обнадёживающе. Хорошо, что они догадались перестать превращать мясной шутер в платформер.
Ну хз,дум всегда был про драйвовый экшен в тесных коридорах,более медленный геймплей в большом пространстве - это уже серьезный Сэм,и он сейчас куда менее популярен.
В Сэме медленный геймплей.Так и запишем.
Дум 1,2,3-драйвовый экшен.Оукээй. // Александр Филатов
Плюс нововведения связаны с тем, что на момент этой игры Палач Рока еще не обрел божественность. // Димитрий Офицеров
По любому игра года 2025.
Кому нужна эта ваша "трехмерная головоломка", если можно было летать по уровню и кромсать демонов на лету?