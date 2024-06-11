DOOM: The Dark Ages будет больше врагов, большие арены и более медленный экшен

Креативный директор DOOM: The Dark Ages Хьюго Мартин рассказал, что игра была разработана скорее как прямое продолжение оригинальной DOOM, а не как продолжение DOOM Eternal. В интервью GamesRadar Мартин рассказал о том, что игра будет сильно отличаться от ее прямой предшественницы.

Одним из ключевых факторов, когда дело доходит до сражения с демонами в DOOM: The Dark Ages, является тот факт, что предстоящий шутер делает больший акцент на уклонении от вражеских снарядов, чем предыдущие игры, что приближает её по духу к оригинальной DOOM. Это означает, что вражеские снаряды движутся медленно, давая игрокам время избежать попадания, когда они пытаются сократить дистанцию.

«Я сразу заметил, как медленно движутся эти снаряды — до меня просто дошло, что это лабиринт», — сказал Мартин, рассказывая о том, как игра в оригинальной DOOM помогла студии разработать DOOM: The Dark Ages. «Движение более горизонтальное, когда вы прокладываете свой путь между снарядами, и каждый снаряд имел значение в оригинальной DOOM».

Мартин продолжил говорить о том, что, хотя DOOM Eternal делала акцент на вертикальности, DOOM: The Dark Ages вместо этого сосредоточится на том, чтобы дать игрокам больше врагов на более крупных аренах. Он сравнивает разницу в геймплее этих двух игр с переключением с истребителя F22 на танк Abrams.

«Если бы вы были истребителем F22 в DOOM Eternal, на этот раз мы хотели, чтобы вы чувствовали себя танком Abrams», — сказал Мартин. «Это значит, что вы более мощные и приземленные. Боевая система для новых игроков — тех, кто только начал играть в DOOM после перезагрузки — я думаю, что они почувствуют, что это переосмысленная боевая система. Но для давних поклонников серии, людей, которые играли в оригинальную DOOM, вы увидите, что это действительно возвращение к былому».

Мартин пояснил, что игроки обнаружат, что они намного медленнее и более приземленны в DOOM: The Dark Ages, и в то же время они тяжелее и сильнее. Студия будет делать акцент на большем перемещении по земле, заставляя игроков стрейфить, чтобы прицелиться более точно.

«Вы тяжелее, сильнее и приземленнее», — сказал Мартин. «Мы снова сделаем стрейф для прицеливания важным. Вы будете лавировать между снарядами, как вы делали в оригинальной DOOM, чтобы нанести тот самый выстрел из супердробовика в грудь. Это почти создает эту трехмерную головоломку «стреляй их всех», через которую вы прокладываете свой путь».

Мартин продолжил говорить о том, как DOOM: The Dark Ages заставит игроков сражаться с большим количеством демонов, чем когда-либо прежде, благодаря более крупным плоским аренам, которые будут более плотно заселены врагами, через которые игроки смогут прорываться.

«У нас больше демонов, чем когда-либо прежде», — сказал он. «Есть сцена, где Палач поворачивает за угол и убивает множество демонов. Технология действительно позволяет нам делать некоторые из самых больших пространств и самый большой ИИ, и оружие кажется самым мощным, которое вы когда-либо держали в руках в играх DOOM».

Большое количество врагов, с которыми могут сражаться игроки, также связано с тем, что id Software удалось оптимизировать ИИ в своей игре до невероятных уровней. Мартин даже говорит, что он не думает, что теперь есть реальный предел количеству монстров, которые могут участвовать в бою.

«Я даже не думаю, что есть предел количества ИИ на экране на данный момент, это безумие», — сказал он. «Я все жду, чтобы услышать «нет» от программистов, и они до сих пор этого не сказали. Такое ощущение, что с технической точки зрения мы были уполномочены сделать нашу лучшую игру. Последние две игры DOOM перезагрузки были построены на этом. Но с каждой игрой мы пытаемся развить успех предыдущей и извлечь правильные уроки».

В заключение Мартин рассказал о некоторых видах оружия в DOOM: The Dark Ages и о том, как они будут отличаться от того, к чему игроки привыкли в DOOM (2016) и DOOM Eternal. В частности, Щит-пила, который мы видели в трейлере-презентации игры, станет большой частью DOOM: The Dark Ages.

«У вас в руке все время будет этот щит — по сути, вы будете владеть двумя оружиями», — сказал Мартин. «Я хочу, чтобы игроки чувствовали себя Арагорном или Леонидом при Фермопилах. Вы герой масштабной битвы. Просто казалось, что это будет действительно интересным испытанием для команды, и я думаю, что мы справились.



С щитом можно делать много всего. Вы можете блокировать атаки, можно парировать снаряды, есть оружие ближнего боя, с которым можно комбинировать атаки — вы используете его для решения проблем. По сути, вы используете слабости с помощью щита в левой руке, а затем наносите урон с помощью оружия в правой. Это довольно просто».

DOOM: The Dark Ages выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.