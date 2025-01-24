Doom: The Dark Ages будет улучшена для PS5 Pro

После презентации Doom: The Dark Ages на Xbox Developer Direct студия ID Software открыла прием предзаказов в цифровых магазинах, благодаря чему стало известно, что игра будет улучшена для PS5 Pro. Игра выйдет в мае с улучшенной графикой и поддержкой разрешения на новой консоли Sony благодаря технологии PSSR.

Разработчики из ID Software обещают, что в Doom: The Dark Ages игроков ждет сложная и зрелищная боевая система с разнообразным набором оружия и способов уничтожения врагов, просторы и разнообразные локации для исследования, а также самая масштабная сюжетная кампания в истории Doom, что станет отличным стартом для новичков, а также станет приквелом к Doom (2016) и Doom Eternal.

Релиз Doom: The Dark Ages состоится 15 мая. Игра будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series и сразу появится в Game Pass.