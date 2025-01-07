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Doom: The Dark Ages 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
8.6 162 оценки

DOOM: The Dark Ages - DLSS 4 и трассировка пути на старте; Indiana Jones, Alan Wake 2 обновлены новыми технологиями RTX

Serious Ash
Новости

Долгожданная игра-шутер от первого лица на средневековую тематику от id Software, которая выйдет в конце этого года, будет работать на последней версии движка id Tech, работающей на полной трассировке пути и недавно анонсированном DLSS 4 с поддержкой Multi Frame Generation. Она также будет использовать преимущества улучшенной реконструкции лучей для повышения стабильности освещения и детализации. Вы можете взглянуть на DOOM: The Dark Ages с полным набором технологий NVIDIA RTX в видеоролике DLSS 4

Билли Хан, директор по технологиям движка в id Software, поделился комментарием:

С DLSS 4 мы вступаем в новую эру игр. Новая модель трансформатора реконструкции лучей обеспечивает исторический скачок в возможностях трассировки лучей; не только ускоряя производительность, но и улучшая визуальные эффекты в DOOM: The Dark Ages.

Возвращаясь к DLSS 4 и недавно анонсированным или обновленным технологиям NVIDIA RTX, они, конечно же, будут доступны на запуске в других будущих играх для ПК, таких как The Witcher IV, Black State и Dune: Awakening, все из которых будут поддерживать генерацию нескольких кадров DLSS. Кадир Демирден, генеральный директор Motion Blur, разработчика Black State, сказал:

NVIDIA GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 меняют игру. Теперь у нас есть возможности и технологии, чтобы реализовать будущее интерактивного повествования с Black State.

Руй Касаис, генеральный директор разработчика Dune: Awakening Funcom, добавил:

GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 знаменуют начало нового поколения игр.
5
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
jax baron

NVIDIA GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 меняют игру. Теперь у нас есть возможности и технологии, чтобы реализовать будущее интерактивного повествования с Black State - а без них будет - коридорная игра в 8 бит? чё за бред - он там наговорил?

9
Han Yslat

Заплатили вот и говорят

2
saa0891

У ID без всех этих костылей идеальная оптимизация, тот редки случай когда игра реально летает, вот бы хотя бы у 30% игр которые выходят была бы подобная оптимизация, но куда там.

Долгожданная игра-шутер от первого лица на средневековую тематику от id Software, которая выйдет в конце этого года

Очень жду.

7
caliskan

Ты хотел сказать "была идеальная оптимизация"? Раньше у них трассировки пути не было, теперь будет, а с ней фпс значительно меньше станет

0
agula98

Да,все увидели идеальную оптимизацию в Индиане Джонсе, с трассировкой пути и фреймгеном ели ели только 4090 в 4к запустила

-1
Dinozavrus

оптимизация есть да, но только потому что что это коридорный шутер, там графона то нет такого высокодетализированного, индиана джонс сразу сел на жопу с этим движком.

-1
WackyHewitt

Извините. Я так понял 2025 год будет по умолчанию с опцией - Optimization OFF. Тогда пойду собирать бутылки уже сейчас на RTX "Куртка" DLSS4 апскейл с одного пикселя до хотя бы фуллХД в 52фпс в режиме ультра-производительность.

6
Morpex333

Все это апгрейд той же самой кастрированной и ресурсоемкой технологии лучей. По сути под скачком нам впаривают доведенную до ума технологию компенсацию потери производительности от лучей. Да. Именно этого просили игроки, ага. В 2018 придумали, в 2025 довели до ума, заживём теперь...

3
Etomisbratomnassali

Попёр жесткий маркетинг от куртки. Как раньше жили без ртх и длсс, не понятно.

2
jax baron

легко.

0
Johnny Rotten
NVIDIA GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 меняют игру. Теперь у нас есть возможности и технологии, чтобы ЗАБИТЬ ОГРОМНЫЙ БОЛТ НА ОПТИМИЗАЦИЮ!
GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 знаменуют начало нового поколения игр. Игр без оптимизации!
1
bubenson

Кармак со своими оптимизациями движков пошел нервно курить за угол

0
XeNTRoN

Новые видюхи очень расстроили.Подымают мощность за счет всяких длссов а в нативе 25 фпс в Cyberpunk 2077.

1
jax baron

ага и ситуация не миняеться

-1
chaospaladin

Надеюсь в этом году окончательно перестанут делать оптимизацию в играх - генерация 4 кадров это даже лучше чем защита Денуво, просто не делаешь оптимизацию и нищуки которые все равно качают с торрента игры на свои ведра Зеон и гтх1060 сами отсеятся, ведь играть в 5 фпс никто не будет

1
jax baron

так все отсеются - может и такое быть, а как бабки заработать? а как народ увеличить? чё инвесторам сказать? а как на иглу посадить? а как на хомячков заработать? это хорошо когда всё на месте стоит - но им то хочется большего.......

0
Кей Овальд

Да, да, а потом в реальных играх всё это великолепие реально будет видно только в лужах.

1
AllConforD

"Долгожданная игра-шутер от первого лица на средневековую тематику от id Software, которая выйдет в конце этого года, будет работать на последней версии движка id Tech, работающей на полной трассировке пути и недавно анонсированном DLSS 4 с поддержкой Multi Frame Generation. Она также будет использовать преимущества улучшенной реконструкции лучей для повышения стабильности освещения и детализации."

"Indiana Jones, Alan Wake 2 обновлены новыми технологиями RTX"

Что сказать, замечательно. Хорошо, что появляется что-то новое и более качественное (с точки зрения игровых технологий), а возможность выбора – лучше, чем его отсутствие, так устроен мир и мне это по душе, жизнь слишком коротка чтобы постоянно сидеть и ныть, цепляясь за старое (с точки зрения вещей) с упорством достойным лучшего применения, хотя причина этого цепляния, проста и понятна (отсутствие денег на что либо), но в каких же “красивых обёртках” подаётся отрицание этой и незамысловатой мысли, а сколько оскорблений прикладывается к этому отрицанию, судя по сегоднящним комментам с презентации NVidia ...... печально, но, сути дела это не меняет и это хорошо.

0
jax baron

бабки на новое ты всему миру раздашь, я не смотрел презентацию - но если народ крыл инвидию 4 - этажным, значит умные не перевелись.

0
Scorpion_GamePlay

А показать различи стыдно. То что в предыдущем ролике показывали, честно я такого мыла не вижу (может для тех у кого 4к разрешения и зрение орлиного глаза), но у них прям пипец старая длсс ужасна мол мыло мыльное ничего не вижу.

-1
OPen man

буду ли я покупать 5000-ную карту? да нет конечно. уже как то повелся и купил 4000-ную карту. бесполезный хлам в виде дегенерации кадра оплатил. завидую тем кто сидит на 1060 и ноет об оптимизации. все правильно делают. а то у них dlss4/ а на выходе будет очередной пшик.

-4
jax baron

а пшик будет - рано карты выпускать - а игры пора оптимизировать.

1
001fess

завидуют молча)

0
real19911

у тебя будет длсс 4 и старая генерация кадров, по желанию

0
-Zion-

Ноешь ты сейчас по факту, потому что обладатель 1060 это ты и только прикидываешься что ты там что то купил.

2