DOOM: The Dark Ages - DLSS 4 и трассировка пути на старте; Indiana Jones, Alan Wake 2 обновлены новыми технологиями RTX

Долгожданная игра-шутер от первого лица на средневековую тематику от id Software, которая выйдет в конце этого года, будет работать на последней версии движка id Tech, работающей на полной трассировке пути и недавно анонсированном DLSS 4 с поддержкой Multi Frame Generation. Она также будет использовать преимущества улучшенной реконструкции лучей для повышения стабильности освещения и детализации. Вы можете взглянуть на DOOM: The Dark Ages с полным набором технологий NVIDIA RTX в видеоролике DLSS 4

Билли Хан, директор по технологиям движка в id Software, поделился комментарием:

С DLSS 4 мы вступаем в новую эру игр. Новая модель трансформатора реконструкции лучей обеспечивает исторический скачок в возможностях трассировки лучей; не только ускоряя производительность, но и улучшая визуальные эффекты в DOOM: The Dark Ages.

Возвращаясь к DLSS 4 и недавно анонсированным или обновленным технологиям NVIDIA RTX, они, конечно же, будут доступны на запуске в других будущих играх для ПК, таких как The Witcher IV, Black State и Dune: Awakening, все из которых будут поддерживать генерацию нескольких кадров DLSS. Кадир Демирден, генеральный директор Motion Blur, разработчика Black State, сказал:

NVIDIA GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 меняют игру. Теперь у нас есть возможности и технологии, чтобы реализовать будущее интерактивного повествования с Black State.

Руй Касаис, генеральный директор разработчика Dune: Awakening Funcom, добавил:

GeForce RTX 50 Series и DLSS 4 знаменуют начало нового поколения игр.