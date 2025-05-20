DOOM: The Dark Ages и The Precinct возглавили чарты продаж в Великобритании

Каждый понедельник Chart Track публикует данные о физических продажах игр в Великобритании. В свою дебютную неделю DOOM: The Dark Ages возглавила чарт продаж, что неудивительно, если учесть, что это одна из самых ожидаемых игр мая.

На втором месте - The Precinct. Замыкает тройку лидеров игра EA Sports FC 25. Что касается лидеров прошлой недели, то Clair Obscur: Expedition 33 опустилась с первого на восьмое место, а Astro Bot - с третьего на девятое.

В целом, если не считать изменений в верхней части рейтинга, серьезных изменений не произошло: топ-20 состоит в основном из самых значимых релизов последних месяцев, таких как Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds и Indiana Jones and the Ancient Circle, а также нестареющих игр, таких как Minecraft и Mario Kart 8 Deluxe.

Топ-20 самых продаваемых игр в Великобритании на прошлой неделе:

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