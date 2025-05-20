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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 554 оценки

DOOM: The Dark Ages и The Precinct возглавили чарты продаж в Великобритании

Gruz_ Gruz_

Каждый понедельник Chart Track публикует данные о физических продажах игр в Великобритании. В свою дебютную неделю DOOM: The Dark Ages возглавила чарт продаж, что неудивительно, если учесть, что это одна из самых ожидаемых игр мая.

На втором месте - The Precinct. Замыкает тройку лидеров игра EA Sports FC 25. Что касается лидеров прошлой недели, то Clair Obscur: Expedition 33 опустилась с первого на восьмое место, а Astro Bot - с третьего на девятое.

В целом, если не считать изменений в верхней части рейтинга, серьезных изменений не произошло: топ-20 состоит в основном из самых значимых релизов последних месяцев, таких как Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds и Indiana Jones and the Ancient Circle, а также нестареющих игр, таких как Minecraft и Mario Kart 8 Deluxe.

Топ-20 самых продаваемых игр в Великобритании на прошлой неделе:

Спойлер
  1. DOOM: The Dark Ages
  2. The Precinct
  3. EA Sports FC 25
  4. Minecraft
  5. GTA 5
  6. Assassin's Creed Shadows
  7. The Witcher 3: Wild Hunt GOTY
  8. Clair Obscur: Expedition 33
  9. Astro Bot
  10. Mario Kart 8 Deluxe
  11. Monster Hunter Wilds
  12. Indiana Jones e l'Antico Cerchio
  13. Hogwarts Legacy
  14. Batman Arkham Collection
  15. Nintendo Switch Sports
  16. Super Mario Party Jamboree
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  19. Call of Duty: Black Ops 6
  20. Split Fiction
8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

а нам какое дело что там у этих англосаксов?

4
Roflanders

Крупнейший игровой рынок Европы потому что. Своеобразное мерило (не)успеха.

Даздрасен Дыклоп

Филька к успеху шел - не получилось, не фартануло.

3
RedDay13

Так ведь большинство через геймпасс дум проходит

2
Durka bezveruishix

Сравнил статы игры которая в геймпассе есть, игры которая мейн лаунчером юплей имеет и в основном на консолях продается и вейлгард, который все поиграли и коллективно (несправедливо конечно) уничтожили. Хорош чел, побольше аналитики топовой, смотреть же надо чисто на циферки зашедших в игру, не на качество игры, не учитывать ограничение по карте которое там присутствует и прочие факторы, молодца, выдал базу, иди думчик 3 поиграй, попрячься от импов обычных.

1
Tommy. RedDay13

гейпасс не помешал ремастеру Облы сделать пик в стиме 200к

RedDay13 Tommy.

Просто еще авторы дурачки отсеяли большую часть игроков проверкой на наличие rtx, а Обла скорее приманила бывалых игроков которые решили понастальгировать

Даздрасен Дыклоп Durka bezveruishix

Если Филька лох это судьба. Жди закрытия машингеймс и ИД софтвер...или ты думаешь будут тянуть балласт который денЯг не приносит? Я еще удивляюсь как не выкинули на помойку пассажиров из ниндзя тиори.

WerGC

The Precinct заслужено