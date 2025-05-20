DOOM: The Dark Ages и The Precinct возглавили чарты продаж в Великобритании

Каждый понедельник Chart Track публикует данные о физических продажах игр в Великобритании. В свою дебютную неделю DOOM: The Dark Ages возглавила чарт продаж, что неудивительно, если учесть, что это одна из самых ожидаемых игр мая.
На втором месте - The Precinct. Замыкает тройку лидеров игра EA Sports FC 25. Что касается лидеров прошлой недели, то Clair Obscur: Expedition 33 опустилась с первого на восьмое место, а Astro Bot - с третьего на девятое.
В целом, если не считать изменений в верхней части рейтинга, серьезных изменений не произошло: топ-20 состоит в основном из самых значимых релизов последних месяцев, таких как Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter Wilds и Indiana Jones and the Ancient Circle, а также нестареющих игр, таких как Minecraft и Mario Kart 8 Deluxe.
Топ-20 самых продаваемых игр в Великобритании на прошлой неделе:
- DOOM: The Dark Ages
- The Precinct
- EA Sports FC 25
- Minecraft
- GTA 5
- Assassin's Creed Shadows
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY
- Clair Obscur: Expedition 33
- Astro Bot
- Mario Kart 8 Deluxe
- Monster Hunter Wilds
- Indiana Jones e l'Antico Cerchio
- Hogwarts Legacy
- Batman Arkham Collection
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Party Jamboree
- Animal Crossing: New Horizons
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Call of Duty: Black Ops 6
- Split Fiction
а нам какое дело что там у этих англосаксов?
Крупнейший игровой рынок Европы потому что. Своеобразное мерило (не)успеха.
Филька к успеху шел - не получилось, не фартануло.
Так ведь большинство через геймпасс дум проходит
Сравнил статы игры которая в геймпассе есть, игры которая мейн лаунчером юплей имеет и в основном на консолях продается и вейлгард, который все поиграли и коллективно (несправедливо конечно) уничтожили. Хорош чел, побольше аналитики топовой, смотреть же надо чисто на циферки зашедших в игру, не на качество игры, не учитывать ограничение по карте которое там присутствует и прочие факторы, молодца, выдал базу, иди думчик 3 поиграй, попрячься от импов обычных.
гейпасс не помешал ремастеру Облы сделать пик в стиме 200к
Просто еще авторы дурачки отсеяли большую часть игроков проверкой на наличие rtx, а Обла скорее приманила бывалых игроков которые решили понастальгировать
Если Филька лох это судьба. Жди закрытия машингеймс и ИД софтвер...или ты думаешь будут тянуть балласт который денЯг не приносит? Я еще удивляюсь как не выкинули на помойку пассажиров из ниндзя тиори.
The Precinct заслужено