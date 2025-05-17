Doom: The Dark Ages - игра с наихудшими пользовательскими оценками среди всей современной трилогии Doom

Doom: The Dark Ages пока что пользуется большим успехом у критиков. А технологические эксперты нашли много хорошего в последнем релизе id Software, но, похоже, фанаты не так уж довольны средневековым приключением Doom Slayer.

После разочаровывающих результатов в день запуска игра оказалась самой низко оценённой частью современной трилогии Doom.

Doom: The Dark Ages строился на основе двух игр, заставляя многих верить, что это будет лучшая часть современной трилогии. Кажется, решение id Software кардинально изменить ситуацию привело к обратному результату.

Если посмотреть на Steam, то Doom: The Dark Ages собрала почти 7000 отзывов. Из этих отзывов около 85% положительные, что дало игре рейтинг «Очень положительный» в Steam.

Хотя это солидный результат, оба предшественника имеют гораздо лучшие отзывы в Steam. Doom 2016 имеет 95% положительных оценок с 141 000. обзоров, в то время как Doom Eternal имеет 91% положительных оценок с 174 000 обзоров.

Оценки пользователей Metacritic говорят о похожей истории. Оба прошлых тайтла Doom имеют рейтинг 8,5 или выше. Однако последний релиз студии достиг среднего значения всего лишь 7,5/10 на платформе.

Основная критика в Steam вращается вокруг недавно введенного цикла боя Doom: The Dark Ages, который фокусируется на щитах и ​​ближнем бою. Игроки утверждают, что в последних двух играх боевая система была более захватывающей.

Многие также критиковали удаление «Glory Kills», которые теперь в большинстве случаев заменены одной анимацией. Игроки даже высказались против недавно введенных разделов мехов и драконов, заявив, что они довольно быстро теряют свое очарование.

В целом игроки сходятся во мнении, что последняя попытка id Software создать новую боевую систему хороша, но ей не хватает динамичности двух предыдущих игр.