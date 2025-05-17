Doom: The Dark Ages - игра с наихудшими пользовательскими оценками среди всей современной трилогии Doom

Doom: The Dark Ages пока что пользуется большим успехом у критиков. А технологические эксперты нашли много хорошего в последнем релизе id Software, но, похоже, фанаты не так уж довольны средневековым приключением Doom Slayer.
После разочаровывающих результатов в день запуска игра оказалась самой низко оценённой частью современной трилогии Doom.
Doom: The Dark Ages строился на основе двух игр, заставляя многих верить, что это будет лучшая часть современной трилогии. Кажется, решение id Software кардинально изменить ситуацию привело к обратному результату.
Если посмотреть на Steam, то Doom: The Dark Ages собрала почти 7000 отзывов. Из этих отзывов около 85% положительные, что дало игре рейтинг «Очень положительный» в Steam.
Хотя это солидный результат, оба предшественника имеют гораздо лучшие отзывы в Steam. Doom 2016 имеет 95% положительных оценок с 141 000. обзоров, в то время как Doom Eternal имеет 91% положительных оценок с 174 000 обзоров.
Оценки пользователей Metacritic говорят о похожей истории. Оба прошлых тайтла Doom имеют рейтинг 8,5 или выше. Однако последний релиз студии достиг среднего значения всего лишь 7,5/10 на платформе.
Основная критика в Steam вращается вокруг недавно введенного цикла боя Doom: The Dark Ages, который фокусируется на щитах и ближнем бою. Игроки утверждают, что в последних двух играх боевая система была более захватывающей.
Многие также критиковали удаление «Glory Kills», которые теперь в большинстве случаев заменены одной анимацией. Игроки даже высказались против недавно введенных разделов мехов и драконов, заявив, что они довольно быстро теряют свое очарование.
В целом игроки сходятся во мнении, что последняя попытка id Software создать новую боевую систему хороша, но ей не хватает динамичности двух предыдущих игр.
Не удивлён. Этот проект с самого начала казался провальным.
Им нужно было сделать римейк старого Doom/Doom 2 на современном уровне, а они вместо этого занимаются ерундой.
вот это дум, а то что вышло хз что это
85% положительных отзывов на самой популярной игровой площадке - это провал? Всё хорошо с головой?
У топового шутера их должно быть 100%. А 85% в наше время - это как 5/10 для старых игр. Тем более, что оценки накрутили, как всегда.
Нужно было сделать римейк doom 3, как было с dead space
И сколько таких шутеров?
Так игра из бодрого шутера превратилась в какую-то срань с постоянным парирование и попыткой в булитхелл как в returnal или любом другом рогалики.
У сайта настолько упала посещаемость что приходится до подобных байтов опускаться?
Дум2016 был ахрененным, но на большее их не хватило... Что этернал что эта шляпа, два высера
Земля пухом кто купил прем. издание за 7k и не вернул деньги за этот дум-содержащий продукт. У меня прям уже чуйка развилась на эти провальные игры, в них ещë до релиза не хочется играть. Эта часть Дума не провалилась только благодаря фанатам серии, они поддержали и не стали особо засирать рейтинг негативными отзывами. Однако, в следующий раз такая халтурка уже не прокатит. К следующей части, им уже, как минимум ужно будет ползти на коленях к Мику Гордону, просить прощения и умолять написать саундтрек для игры.
так же но с другой стороны - в этом году на хорошие игры дюневу не ставили - а ставят на так себе - вот это и настораживает.
норм ты решил за всех)
Слишком экспериментальная часть получилась, даже в какой-то степени ещё больше чем етернал если там просто скуфов с нулевой реакции отсеяли, то тут непонятно что хотели сделать то ли дум, то ли новый IP. Как бы не прикрыли будущие части из-за темных времен, как когда провалилась wolfenstein 2 новый сжв порядок и так с 2017 года новой части и не видели, убогий янгблад не будем вспоминать
Они хотели сделать булетхелл как в рогаликах, просто снаряды все как в айзеке или ретернал и ещё милионе игр себя ведут, тупо шарики ради шариков
Это лучший дум
1) дали максимально подробно выбрать настройки сложности
Подойдёт как казуалам вроде меня и хардкорщикам
И смешанным людям
Угодили всем
2) наконец то внятный сюжет, с катсценами,а не по запискам
Сюжет в DOOM? Серьезно?
да, я только из за сюжета и купил. так как сказали сюжета навалят
да он простенький, но хотя бы не по запискам, как было до этого
получше постановка сюжета и тд
Мне тоже понравился этот дум больше этернала.А недовольны сейчас всем подряд у людей уже передоз игровой а они все сидят ждут чуда,когда тут только турник с кардио спасет)
А вы больше Denuvo вставляйте, отсекайте пиратов и огромный поток рекламы и сарафанного радио от них, благодаря которому, другие люди кто имеет возможность и желанию купить, более вероятно игру приобретут.
Когда уже издатели поймут, что они не повышают продажи отсекая пиратов, они просто лишают себя множества инфо-пузырей в сети. Пираты идейные или вынужденные, ни при каких условиях ни купят вашу игру, они либо забьют, либо дождутся пока её взломают, уберут защиту спустя время или же возьмут и купят что-то типа активашки за копейки, но полноценной суммы вы от них никогда не получите, зато себе же сами поднасрёте.
и по делом - думали что народ сожрёт тех состояние и дюневу а вот х там.
а чё не схавали? все покупают за 7к на изи
по тех состоянию там же все норм
на пг новость была что игра оптимизирована
а то что обрезали карточки, ну они на свалке истории остались
а на денуво как фактор отказа от покупки ВОЗМОЖНО почти всем насрать, тот же стеллар блейд подтверждает
ага мега норм............
ну да не поспоришь но дум новый - 30,812 против дум этёрнал - 104,891, как бы о многом говорит+ эмпрес взломала быстро и им это не помешало.
Ну, потому что это не дум, а просто игра про мясо. Отсюда снижение оценок. Старые фанаты серии, так сказать, недовольны и именно они в основном ставили пальцы вниз. А вот новичкам, которые не знают, что такое старый дум, игра в целом зашла... Лично я игрой недоволен. Это уже больше смахивает на пародию на "серьёзного Сэма", чем на старый добрый дум. Серия скатывается понемногу, короче говоря. Точка.
Так дум И ЕСТЬ игра про мясо
Да нормальная коридорка. Единственное музычка подкачала.
Помоему вполне себ дум как дум.Не увидел отличий от предидущих игр серии.К гейплею левой кнопкой добавили чередование левой правой.Ну 2 раза на драконе полетали 2 раза на роботе побегали.Графика местами хорошо рисует.Сейчас просто разнообразие жанров и игр в целом,а когда играл в дум 2 был выбор варкрафт 2 ,герои 2,блуд и дум и арканоид с сапером на закуску .особо выбирать не приходилось.Местами в этом думе вайбы первых думов проскакивали особенно в аду.
Да и с графоном 2016 года, не всем дано покатать этот шедевр!
онлайн в стиме тоже худший в современнной серии, но тут нужно учесть что игра одновременно вышла в гейпасс
Я точно в стиме покупать не буду за такую цену, так что в геймпасе поиграю
Потому что это уже не дум. Мик Гордон не участвовал (и это ощущается, ибо музыка посос полный), добиваний нет от слова вообще(выглядит убого). Ну да мясо, ну да пиу-пиу. Но она превратилась в больше светоперделку, ибо на экране с этим какая-то не серьёзность(ну надо-ж как-то механику парирования оправдать было как и сам щит) + тупой эффект ранения , когда тебя кто-то за жопу цапнет, нахрена это рисовать было? Видимо самый нормальный баланс в 2016 версии, тут уже пошли куда-то не туда. Как по мне - игра даже хуже ВУЛЬФИНШТЕЙНА, а это нужно постараться еще. Вот если они и будут делать 3й Вульф , то уже заочно можно ставить крест , ибо а)ушел сценарист и чуть-ли не батя Вульфа, который отвечал за все серии из студии, б)ушел композитор, т.ч. новая часть точно будет хренью... Короче- помянем, ибо дум всё.
Ну пока по тому что я в видео увидел мне нравится больше этёрнала, однажды поиграю, оценю
"не так уж довольны средневековым приключением" - а вы вот совершенно ТОЧНО уверены, что это СРЕДНЕВЕКОВЬЕ?
И это хорошо.
А чего вы все тут удивляетесь? Если зуммервайбы делают сейчас игорей. Из олдов на проме уже почти никого не осталось
По поводу рейтрейсинга пофиг, даже RTX 2000 и RX 6000 её имеют на борту, а это карты 2018 и 2020 года. Больше беспокоит смена боевой системы на ближний бой и щит. Шутер должен быть шутером в первую очередь. Но о вкусах не спорят. Много кому нравится Dark Ages. А заголовок какой то шизоидный Doom: The Dark Ages - игра с наихудшими пользовательскими оценками среди всей современной трилогии Doom. При этом текущая оценка DOOM DA 85% позитивных отзывов. К слову у STALKER 2 на релизе была оценка 85% позитивных отзывов. У СТАЛКЕР 2, Карл! У игры, которую более полугода патчат по 1000 изменений за обнову и все равно она кал. А тут норм игра и такие заголовки. Вы чё?
Классика современной журналистики
Ок, примем к сведению.
Прошел всю сюжетку на 100%. В целом я фанат дума, 1 2, 3(только не бейте) 2016, этернал и дарк эджс, все абсолютно зашли, ни к какой части притензий не имею вообще.
Начнем с того что 1 и 2 думы одинаковые, разные только миссии были. 3 больше хоррор, 2016 более медленный, не шибко динамичный, но за то с музыкой...? Этернал более шустрый, я бы даже сказал драйвовый, когда он только вышел, неделю не мог от него оторваться, настолько захватывала игра. Дарк эйдж же собрала гибкими настройками всё от этих двух частей(2016 и этернал) хочешь помедленнее или побыстрее? Настрой. Импакт от пушек очень даже чувствуется, от демонов в прямом смысле куски мяса отлетают, они с половиной черепушки остаются еще на ногах и пытаются вас убить, годно? Очень даже.
Завезли очень даже много сюжета, объяснено всё и будет еще дополнение где палач попадет в ловушку к демонам. Дали покататься на роботе(хотелось бы побольше разнообразия на нем конечно, но да ладно), так же дали ПОЛЕТАТЬ на драконе. Проснитесь уже, вы наверное в танке живете. У ID software DOOM оторвался от земли наконец-то, инновация. Хоть кто-то вообще обратил на это внимание?
Так же в сюжетной компании нам дали лицезреть по-больше на стражей, то как они о нас отзываются.
Ну а по-поводу булетхелла, мне лично очень даже зашло, был момент на меня два барона напали и две забыл как звать, змеюки, каждый по удару зеленому наносил, я успевал только с двухстволки отстреливаться. отпрыгивать и щит вовремя ставить, захватывающе, красочно, годно, вышел из боя победителем и выдохнул. Не знаю как вы такое конечно не цените :/
Музычка, музыка в игре есть, больше не о чем говорить, кому не нравится, выключите ее и фоном включайте Мика Гордона раз так хочется. В игре она сильно не мешает, но и не скучная, лабает как надо в замесе.
Про щит я писал в предыдущих постах, что зафакапит геймплей, как же я ошибся, это нереально крутая штука, надеюсь они не откажутся от этой идеи. Вовремя засейвит, притянет к кому нужно, еще и толпу свалит имба короче)
p.s Вообще я догадываюсь почему многим игра не зашла. Слишком большое обилие игр на рынке. Возможно даже люди наигрались уже и хотят чего-то большего, а большего дать не получится ну никак. Это конечно моя догадка, но я вижу это так.
p.p.s забыл еще сказать, вот вроде было обидно, а вроде и пофиг как-то, Жаль что из игры на 75% вырезали зверские убийства, да какие-то там есть, но они повторяются и то лишь с некоторыми противниками. Приятненько было в 2016 или в этернале демонов класть на лопатки и ножками бошки давить) ну или ручки отрывать. Возможно мы не поняли разрабов и они посчитали нужным просто не добавлять их. По мне и так мясистая игра получилась) в общем 9.7 из 10.
Объективная проблема данной игры в том, что незачем было "Painkiller" от ИД называть "Думом". Назвали бы игру "Даркэйдж Слеер" и все кому надо - купили бы.
Да и подход к происходящему, по-сути копирующий марвеловский фильм "Тор 2" по сценарию и геймплей "Shadow Warrior", только без петросянств - это не лучшая формула для "Дума"