DOOM: The Dark Ages использует трассировку лучей для улучшения игрового процесса, а не только визуальных эффектов

Очевидно, что id Software признала несколько нареканий в Doom Eternal, пообещав вернуть предстоящей Doom: The Dark Ages многим полюбившийся классический игровой процесс.

Однако «классический игровой процесс» никоим образом не означает, что шутер от первого лица не будет обладать новейшими технологическими функциями. id Software подтвердила, что Doom: The Dark Ages использует трассировку лучей для выхода на совершенно новые игровые территории.

В интервью TweakTown директор по технологиям движка Билли Хан утверждает, что Doom: The Dark Ages использует трассировку лучей для выхода за пределы текущих границ. id Software добавляет точное обнаружение попаданий, что практически невозможно без трассировки лучей.

Мы также взяли идею трассировки лучей, чтобы использовать ее не только для визуальных эффектов, но и для игрового процесса.

Другими словами, игра будет знать, попадают ли пули в шкуру врагов или на бронепластину. Она естественным образом сможет различать сложные текстуры, материалы и поверхности.

Когда вы стреляете из оружия, тепловое обнаружение сможет определить, попадаете ли вы в пиксель из кожи, находящийся рядом с пикселем из металла.

Doom: The Dark Ages должна выйти в этом году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.