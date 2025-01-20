DOOM: The Dark Ages использует трассировку лучей для улучшения игрового процесса, а не только визуальных эффектов

Очевидно, что id Software признала несколько нареканий в Doom Eternal, пообещав вернуть предстоящей Doom: The Dark Ages многим полюбившийся классический игровой процесс.
Однако «классический игровой процесс» никоим образом не означает, что шутер от первого лица не будет обладать новейшими технологическими функциями. id Software подтвердила, что Doom: The Dark Ages использует трассировку лучей для выхода на совершенно новые игровые территории.
В интервью TweakTown директор по технологиям движка Билли Хан утверждает, что Doom: The Dark Ages использует трассировку лучей для выхода за пределы текущих границ. id Software добавляет точное обнаружение попаданий, что практически невозможно без трассировки лучей.
Мы также взяли идею трассировки лучей, чтобы использовать ее не только для визуальных эффектов, но и для игрового процесса.
Другими словами, игра будет знать, попадают ли пули в шкуру врагов или на бронепластину. Она естественным образом сможет различать сложные текстуры, материалы и поверхности.
Когда вы стреляете из оружия, тепловое обнаружение сможет определить, попадаете ли вы в пиксель из кожи, находящийся рядом с пикселем из металла.
Doom: The Dark Ages должна выйти в этом году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
приведенный в новости пример - звучит как какой-то бред, потому что просчитывать лучи по отдельности (например типо полет пули) можно уже больше 10+ лет, и никто из этой функции подвига не делает.
Согласен. Вероятно сообщение больше, про желание хайпануть на фоне презентации нвидиа.
Как-то на перекуре манагер, подошел к кофемашине, рядом с прокуренным помещением, где сидят разработчики двигла и услыхал, что оказывается при стрельбе движок как-то там вот лучи чето считает - это же ray trace!
Тоже удивлен. Если такое можно то почему в COD нету такого?)
Так вроде в адекватных шутанах пуля это не луч. В той же батле пуля не луч с бф3, если верить разрабам
в КС 1.5 так ещё делали :-)
Минус оптимизон(
Я так понимаю движок будет тот же что в индиане. То есть картам без RTX нипоиграть.
Прошлые части летают на затычках,если ультра не выкручивать.Все нормально там будет,нет причин для тряски.
теперь при стрельбе лагать будет 😂
Звучит как замена хитбоксам, неплохо, но какой-то эффект будет от этого? А то не хочется снова стрелять в железобетонные никак не реагирующие на попадания подвижные стенки как прошлых частях, тогда нужно изменение урона в зависимости от того, попал ты в броню или умудрился зацепить голый участок кожи, и соответствующую анимацию, чтоб кровь брызгала, мясо летело, моб от удара/боли пошатнулся
На скрине Пейнкиллер какой то,надеюсь не уйдут от канонов Дума.А так жду не дождусь,как раз комп недавно обновил на 4070 с ддр5.
Ты в прошлую часть играл?по моему они уже там от канонов отошли конкретно так.
Я так и не поял, трассировка это же режим графики......
Они "встроили" это в геймлей
- fps = улучшение геймплея)))
зачем в такой игре лучи ?чисто для рекламы и продажи карт
А почему в этой игре не быть лучам?
6ляяя вот не дай бог игра будет играться на минималках только на 2060.... я того рот, поеду к разрабам и paзебу их кантору, потому что у меня gtx 1070...
Игра ещё не скоро выйдет. Купи за это время 2060
А потом выкатят обновление, который позволяет сыграть без лучей.
Так в любой игре можно отключить лучи уже на момент выхода.
Теперь будет отдельный ДЛСС для стрельбы.
Эта штука была бы уместна какой-нибудь арме, а не мясному шутану.
зачем?
зачем?
точно нвиде не проплачивает разрабов в отличии от амуде?
Че ты ноешь, если сидишь на 10 серии не пиши ничего лучше
Но честно говоря, действительно зачем, раньше и так было понятно, что попал ты или нет
тише-тише, буратино, не петушись, лучше оформи предзаказ на 5090
открою тебе секретик, петуч, не только обладатели древнего хлама возмущены скамом, не все такие терпилы, как ты
а теперь тебе, богатенькому буратино, просто логический вопрос, на который ты, как илитарный обладатель 5090, просто обязан ответить: чё к чему ты высрал, когда я просто спросил "зачем?"?
Мне так все равно, что ты пишешь, глянь мой пк в профиле) у меня ближайшие релизы в 2-3 года будут тянуть на ультрах со всеми лучами в 60+ фпс, так что сиди там и не ной) дальше видно будет что покупать, а ты и дальше задавай вопросы зачем и почему, да потому вот тебе мой ответ)
Играй в тетрис. Там ничего этого нет и не будет причины задавать глупые вопросы.
Что то походу они придумали какие то кривые костыли, если раньше ID были богами оптимизации то с таким подходом когда технологию которая требует колоссальных ресурсов встраивают в геймлейную механику это уж можно поставить под сомнения, мне такой подход совершенно не нравится.
Какие такие "колоссальные ресурсы" использует трассировка?
Вообще-то действительно большие
Что бы не задавать тупых вопросов включи трассировку без фейковых кадров и поймёшь какие ресурсы.
так вроде так и происходило все время. в любом шутане. стреляешь в голову там голое мясо. стреляшь в бронь там бронь. просто наверное эффектные миньеджеры вонь поднимают и хайпуют.
Нойте дальше на ПГ, ДТФ, пабликах ВК/ТГ. Всё равно разрабам пофиг, они будут делать трассировку. Уже выходят игры, которые построены на трассировке и без РТХ карты ты их не запустишь. Насмотрелись ютуберов "лидеров мнений", которые нассали в уши о плохих новых технологиях и бегаете гневные коменты пишете. Лучше разберитесь в вопросе со стороны технологий и графики, а не слушайте товарищей, которые аргументы из пальцев высасывают
Надеюсь она будет запускать только на картах с поддержкой ретрейсинга и хоть кто то из местных нытиков обновит свои вёдра времен 1060/580
зачем?у самого 4070, но тип пусть сидят или это школьники или люди получающие 20-30к
мало ли в жизни обстоятельства какие
Так кто им мешает, пусть сидят хоть до пенсии на них и играют в индюшатину, я про плакс говорю и нытиков. Ну не хочет если человек работать или учиться на двойки и мамка ни в какую не даёт хотя бы на какую нибудь 2060 Super с Авито за 15к, ну так сидели бы молча скрепя зубами играли в 30 фпс в FullHD с FSR в ультра производительность, им бы слова никто не сказал, но так им жить скучно, нужно ныть и плакать).
Пока что плачешь и ноешь тут только ты.Те кто ноют из за слабого железа ,их хоть как то, но можно понять)Тебя то почему так трясет ?
Их нельзя понять никак, вообще никак, персонажи добровольно сидят на хламе и позорясь на всеобщее обозрение ноют, что все остальные жертвы маркетинга, мажоры и требуют каких то оптимизаций для их ведер, отдельно упоротые еще вспоминают, что раньше было лучше. И меня не может трясти, я сюда наоборот как в Кинотеатр на комедию захожу с большой банкой попкорна, глядя на трясучку подобных персонажей)