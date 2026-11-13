DOOM: The Dark Ages изначально создавался как небольшой спин-офф ради разработки движка под новый IP

Бывшие старшие технические дизайнеры id Software Тейлор Оффилл и Джордан Тернер в новом выпуске подкаста Kiwi Talkz раскрыли подробности раннего этапа разработки шутера DOOM: The Dark Ages. По словам специалистов, после завершения работы над DOOM Eternal в 2020 году команда не планировала сразу делать очередную гигантскую ААА-игру и рассматривала следующий релиз как компактный промежуточный проект.

Тейлор Оффилл пояснил, что изначально игра задумывалась как короткий и итеративный проект. Разработчики хотели протестировать свежие идеи без многолетнего производственного цикла, но примерно через 1 год прототипирования в студии пришли к выводу, что подобного формата недостаточно для планки качества, которую ждут от id Software. После этого концепцию пересмотрели в пользу полноценной крупнобюджетной части серии.

Джордан Тернер уточнил, что на старте DOOM: The Dark Ages по своим размерам должен был напоминать сюжетное дополнение Revelations. Главной задачей небольшого спин-оффа была не столько самостоятельная кампания, сколько обкатка новых технологий рендеринга для совершенно другой франшизы.

Первоначальная идея DOOM: The Dark Ages - и дополнение Revelations здесь отличный пример - предполагала игру примерно такого же масштаба. Планировалось использовать множество идей, ассетов и технологий из DOOM Eternal, но при этом создавать новые технологии для следующей крупной игры id Software, которой должен был стать новый IP. Если игра выходит в 2021, 2022 или 2023 году вместо 2025 года, она появляется в начале поколения и помогает продвигать новое железо, а не пытается отбить огромный ААА-бюджет. В итоге за очень короткое время произошел переход от небольшой игры к самому масштабному проекту в истории современной id Software.

- Джордан Тернер, бывший старший технический дизайнер id Software

Отказ от первоначального графика изменил не только бюджет, но и ключевые акценты при создании игры. На раннем этапе команда планировала внедрять трассировку лучей и свежие технические решения под старт консольного поколения, однако перенос ориентиров на 2025 год превратил спин-офф во флагманский релиз, от которого требовались высокие коммерческие показатели. Кроме того, проект оказался среди ранних игр ZeniMax, получивших одобрение уже после перехода под контроль Microsoft.

По воспоминаниям Тернера, интеграция в экосистему Xbox и подписку Game Pass напрямую повлияла на геймдизайн. Ставка на рекордный приток аудитории в день релиза подтолкнула разработчиков сделать DOOM: The Dark Ages более доступным для широкого круга пользователей, тогда как без курса корпорации команда могла бы углубить и усложнить игровые механики. Оффилл добавил, что в дебютный месяц шутер действительно привлек самое большое число игроков за всю историю студии, однако внутри коллектива долгое время не получали четкого ответа от руководства на вопрос, как именно доходы от Game Pass компенсируют затраты на производство.

История создания игры завершилась для части команды сокращениями. Участники интервью - Оффилл, Тернер и бывший ведущий VFX-художник Тодд Бойс - попали под увольнения в Microsoft буквально за 1 день до выхода дополнения Revelations, после чего объединились с другими ушедшими коллегами из id Software и основали независимую студию Hidden Horses.