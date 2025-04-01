DOOM: The Dark Ages может стать визуально впечатляющей игрой с передовым технологичным движком id Software

В новом анализе проведённом экспертами Digital Foundry они впервые взглянули на то, что может показать движок id Tech 8 в новой части серии.

Хотя в демонстрации, которую показали, не было трассировки пути, в ней была обычная трассировка лучей, которая включала отражения с трассировкой лучей, как в DOOM Eternal, и глобальное освещение с трассировкой лучей в духе Indiana Jones and the Great Circle, которое работает на том же движке.

Визуализация весьма хорошая. Например, карта Siege имеет много отражающих поверхностей, что не совсем ожидалось, учитывая изменение к более натуралистичной среде по сравнению с прошлыми частями серии. Это изменение также заставляет лучевое глобальное освещение сиять, обеспечивая более точное освещение через обширные пространства, освещенные почти полностью естественными источниками света, такими как огонь и солнце.

Кроме того, акцент на динамических объектах и ​​удаление запеченного освещения делает эти объекты более плавно вписывающимися в окружающую среду, что приводит к более приятному визуальному опыту.

Помимо функций трассировки лучей и надежной симуляции физики DOOM: The Dark Ages, в игре также, похоже, присутствует виртуализированная геометрическая система, похожая на Nanite из Unreal Engine 5. Хотя на тот момент это не было подтверждено, поведение некоторых визуальных элементов, таких как отсутствие подкачки LOD, в значительной степени указывает на то, что эта система используется.

Нацеливание на 60 FPS с этой виртуализированной геометрической системой вместе с большим количеством врагов на экране, трассированным освещением и отражениями, а также симуляцией физики показывает удивительный потенциал движка id Tech 8. Остается увидеть, как он на самом деле будет реализовывать все это на консолях, но id Software уже доказала в прошлом, что имеет технические возможности для предоставления солидного опыта на всех видах оборудования.

DOOM: The Dark Ages выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series 15 мая.