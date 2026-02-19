Doom: The Dark Ages может выйти на Nintendo Switch 2

Анонс Indiana Jones and the Great Circle и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 уже подтвержден, но теперь в сети обсуждают новый намек от Bethesda. В европейском eShop заметили баннер, где протагонист Doom: The Dark Ages соседствует с героями Skyrim и Wolfenstein — фанаты уверены, что это предвестник скорого официального появления игры на новой консоли.
Согласно сообщениям на mynintendonews в новостном разделе консоли, посвященном распродаже игр Bethesda, был использован рендер персонажа, взятый напрямую из еще не анонсированной для этой платформы Doom: The Dark Ages.
Непонятно, был ли это случайный «слив» или Bethesda сознательно намекает на релиз Doom: The Dark Ages для Switch 2. Тем не менее, учитывая, как бодро шутер бегает на Steam Deck, у разработчиков явно есть всё необходимое, чтобы успешно адаптировать игру под новое железо Nintendo.
Ранее инсайдеры, такие как eXtas1s, уже утверждали, что игра находится в разработке для преемника Switch, но анонс сдерживается по просьбе самой Nintendo.
Учитывая, что там стоит чип с графической архитектурой Ампер. Вполне реально выход. Другой вопрос, какие компромиссы будут из-за мобильности. Тем самые, о которых не любят говорить обзорщики т.н. популярных мобильных консолей на x86 архитектуре. Особенно когда консоль построена на железе одной известной компании.
Покупатели свича только в агушу играют. Зачем им там дум?)
Для баланса во Вселенной.
Безумцы. Там же, поди, кровяка есть, а сычеводам такие страсти видеть ой как не положено.