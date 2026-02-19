Doom: The Dark Ages может выйти на Nintendo Switch 2

Анонс Indiana Jones and the Great Circle и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 уже подтвержден, но теперь в сети обсуждают новый намек от Bethesda. В европейском eShop заметили баннер, где протагонист Doom: The Dark Ages соседствует с героями Skyrim и Wolfenstein — фанаты уверены, что это предвестник скорого официального появления игры на новой консоли.

Согласно сообщениям на mynintendonews в новостном разделе консоли, посвященном распродаже игр Bethesda, был использован рендер персонажа, взятый напрямую из еще не анонсированной для этой платформы Doom: The Dark Ages.

Непонятно, был ли это случайный «слив» или Bethesda сознательно намекает на релиз Doom: The Dark Ages для Switch 2. Тем не менее, учитывая, как бодро шутер бегает на Steam Deck, у разработчиков явно есть всё необходимое, чтобы успешно адаптировать игру под новое железо Nintendo.

Ранее инсайдеры, такие как eXtas1s, уже утверждали, что игра находится в разработке для преемника Switch, но анонс сдерживается по просьбе самой Nintendo.