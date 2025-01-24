Doom: The Dark Ages не станет концом культовой серии шутеров, заявил креативный директор Хьюго Мартин

В ходе недавней предварительной презентации Мартин сообщил, что «The Dark Ages» не является заключительной частью серии, хотя и представляет собой третий этап в ряду более современных игр. «Это не завершение, но и не начало чего-то нового», — уточняет он. Однако это не означает, что разработчики не планируют дальнейшего развития сюжета в духе средневековья. «Мы полностью сосредоточены на этом проекте и не рассматриваем иные варианты», — подчёркивает Мартин.

Впрочем Мартин еще раз утверждает, что «The Dark Ages» не будет "точкой в конце предложения". На самом деле, это звучит так, как будто, вероятно, еще многое предстоит сделать - в том числе и от самого Мартина. "Мне нравится создавать игры Doom", - признается он. "У меня не возникло бы проблем с этим в течение длительного времени". Неудивительно слышать это, учитывая, что Мартин работает в id Software с 2013 года, когда он впервые пришел в студию в качестве арт-директора.

Тем не менее, остаётся неясным, в каком направлении будет развиваться Doom после The Dark Ages. Будут ли будущие игры такими же оригинальными, как и игра 2025 года с её необычными элементами: возможностью спринта, щитовой пилой и, что, возможно, самое главное, новым средневековым сеттингом?