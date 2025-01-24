Doom: The Dark Ages не станет концом культовой серии шутеров, заявил креативный директор Хьюго Мартин

В ходе недавней предварительной презентации Мартин сообщил, что «The Dark Ages» не является заключительной частью серии, хотя и представляет собой третий этап в ряду более современных игр. «Это не завершение, но и не начало чего-то нового», — уточняет он. Однако это не означает, что разработчики не планируют дальнейшего развития сюжета в духе средневековья. «Мы полностью сосредоточены на этом проекте и не рассматриваем иные варианты», — подчёркивает Мартин.
Впрочем Мартин еще раз утверждает, что «The Dark Ages» не будет "точкой в конце предложения". На самом деле, это звучит так, как будто, вероятно, еще многое предстоит сделать - в том числе и от самого Мартина. "Мне нравится создавать игры Doom", - признается он. "У меня не возникло бы проблем с этим в течение длительного времени". Неудивительно слышать это, учитывая, что Мартин работает в id Software с 2013 года, когда он впервые пришел в студию в качестве арт-директора.
Тем не менее, остаётся неясным, в каком направлении будет развиваться Doom после The Dark Ages. Будут ли будущие игры такими же оригинальными, как и игра 2025 года с её необычными элементами: возможностью спринта, щитовой пилой и, что, возможно, самое главное, новым средневековым сеттингом?
Тот редкий случай когда конвейер каждый раз выдаёт годный продукт и я с нетерпением жду каждую новую часть.
Игра раз в 4-5 лет ≠ конвейер)
На самом деле я боялся что это будет конец трилогии и на этом серия завершится, отлично что я оказался не прав, очень надеюсь что всё будет круто и серия продолжит развиваться.
У Дума нет конца
Забавляют комменты типа "конвейер", "дойка", "стоило бы вовремя остановиться"... Ньюфаги снизу видимо не в курсе, что Дум существовал задолго до 2016 года и что каждая новая игра серии это событие в игровой индустрии, никуда Дум не денется, он может взять перерыв чтобы пересмотреть механики чтобы жахнуть с новой силой, но он всегда будет с нами. И это прекрасно. А делать новое... Ну вот сделали Иды Rage, и где он теперь? Пусть занимаются тем, в чем хороши, а игроки и не против.
А стоило бы вовремя остановится. И начать создавать игры по чему-то новому
Да уж конечно. Доить так доить.
Ну и за того что они обломали людей с видеокартами у которых нет троссировки, то все может быть, зачем такое делать не понятно.(сэкономить наверно) Прошлые игры и красивые и шли наверно на очень многие видео карты. К сожалению это уже будет все больше и больше делаться.
Госпадя, первой видеокарте с трассировкой уже 7й год)
слушай а трассировки есть только на карте нвидиа?
я просто не шарю
тип они обрубили всем, у кого карты амд интел(если такие есть)
Они сделали как в игре индиана джонс. Почитай у каких видео карт, у амд так же есть трассировка.
конечно нет, франшизу будут доить, пока не сгноят