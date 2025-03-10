DOOM: The Dark Ages оставит место для других средневековых фэнтезийных историй

Как и все приквелы, Doom: The Dark Ages должна в конце концов подвести игроков к сюжету игры 2016 года, который начался с того, что Палач Рока выбрался из саркофага после смерти всех своих друзей.

Впрочем, по всей видимости в Doom: The Dark Ages не станут доводить дело до логического конца, а постараются максимально использовать пространство для маневра. В разговоре с PCGamer директор игры Хьюго Мартин объяснил, почему разработчики сохранили некоторое пространство для повествования.

Я имею в виду, что так бы закончились The Dark Ages, средневековый этап саги Doom. Это что-то вроде «Хроник Палача Рока», - сказал он, указав на недостаток сближения сюжета с Doom образца 2016 года. Если бы мы довели дело до конца, то это означало бы, что мы больше не сможем рассказывать средневековые истории. И я не анонсирую проекты или что-то еще, а просто говорю, что лучше оставить все как есть.



По сюжету, на него обрушили здание, а затем поместили внутрь саркофага, в котором мы находим его в начале 2016 года, - сказал Мартин. Но эта игра так не закончится.

Независимо от того, захочет ли id делать еще один полноценный сиквел Doom в эту эпоху, при современных сроках разработки мы не увидим такую игру раньше 2030-х годов. Тем не менее, по всей видимости, студия намерена сделать средневековый Doom, наполненный темным фэнтези, не просто одноразовой игрой.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая для Xbox Series X/S, PS5 и PC.