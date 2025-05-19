DOOM: The Dark Ages подверглась критике за то, что ориентирована на геймпады, а не на клавиатуру и мышь

Недавно состоялся релиз DOOM: The Dark Ages, новейшей игры в захватывающей франшизе id Software. В этой игре студия внесла существенные изменения в игровой процесс.

Некоторые игроки утверждают, что игра была разработана с упором на игроков, использующих контроллеры, и отказалась от многих скоростных характеристик предыдущих игр, которые лучше работали с клавиатурой и мышью.

Портал PC Gamer недавно опубликовал статью, в которой утверждается, что «Doom: The Dark Ages ощущается в первую очередь как консольная игра, а уже потом как игра для ПК». На сайте говорится, что игровой процесс стал намного медленнее и более горизонтальным, что ограничивает возможности тех, кто играет с помощью клавиатуры и мыши, а также делает игру менее напряженной.

Я думаю, что id немного переборщила с упрощением — возможно, под влиянием того факта, что The Dark Ages является продуктом Game Pass, — но прелесть того, что id сделала эти шутеры от первого лица настолько отличными друг от друга, заключается в том, что у каждого из них есть свои преданные поклонники на долгие годы. Лично я ставлю галочку «Eternal была вершиной» и надеюсь, что следующую главу Doom перенесут на клавиатуру.

В комментариях некоторые пользователи согласились с анализом. Один из них прокомментировал:

Даже такие мелочи, как необходимость нажимать пробел для подтверждения интерфейса меню или Q и E для навигации по боковым меню и прокрутки влево и вправо. Видно, что при разработке в первую очередь учитывались кнопки геймпада.

По мнению некоторых, эта игра должна была стать новым Quake, а не частью серии DOOM.