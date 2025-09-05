DOOM: The Dark Ages получает крупный патч: разработчики вернули силу какодемонам и исправили десятки багов

Студия id Software выпустила крупный хотфикс 2.1.1 для своего брутального шутера DOOM: The Dark Ages. Патч направлен на исправление множества ошибок, улучшение качества игрового процесса и внесение важных изменений в баланс, включая откат некоторых непопулярных ослаблений демонов из прошлого обновления.

Патч уже доступен для загрузки на всех платформах. Ниже представлен полный список изменений.

Тренировочная арена (The Ripatorium)

Улучшения:

Выбор оружия, улучшений, оружия ближнего боя и руны для щита теперь сохраняется после настройки.

На арены добавлены патроны и аптечки.

Исправления багов:

Исправлен вылет игры во время боя с большим количеством врагов как на арене, так и в кампании.

Исправлена ошибка, из-за которой базовая Бродяга (Vagary) не умирала после казни в оглушенном состоянии.

Исправлена ошибка, из-за которой Бродяга-чемпион могла появиться вместо базовой.

Исправлены многочисленные проблемы с рунами и улучшениями для щита.

Враги (AI)

Общие изменения:

Исправлена ошибка, из-за которой рукопашные атаки бесов, солдат, зомби и арахнотронов не наносили урона, если проходили через других демонов.

Бронированные враги теперь будут шататься при уничтожении их брони из дробовиков.

Исправлены различные ошибки с реакцией Бродяги и Плеточницы (Whiplash) на урон.

Откат изменений из Update 2:

Отменено увеличение здоровья какодемонов.

увеличение здоровья какодемонов. Отменены увеличения здоровья и брони манкубусов.

увеличения здоровья и брони манкубусов. Отменены изменения урона огнеметов манкубусов.

изменения урона огнеметов манкубусов. Отменены изменения скорости и размера огненных шаров манкубусов.

изменения скорости и размера огненных шаров манкубусов. Баланс:

Пулеметчик (Chaingunner): увеличен кулдаун между очередями и сокращена их длительность.

Игровой процесс

Снаряжение (оружие, улучшения) теперь сохраняется при перезагрузке с контрольной точки и при переходе между миссиями.

АОЕ-атака от рывка со щитом теперь будет выбивать здоровье из убитых врагов.

Исправлены различные проблемы с анимациями и возможностью их прерывания для блока или рукопашной атаки (в частности, для Супердробовика, Ракетницы и Гранатомета).

При перезагрузке с контрольной точки здоровье игрока будет восстановлено до минимума в 75 единиц (не работает на сложностях «Пандемониум» и «Ультра-Кошмар»).

Исправлена ошибка, из-за которой достижение «Мастер ближнего боя» и «Берсерк» могли не засчитываться.

Баланс оружия

Рельсовый копьемет (Rail Spike Impaler):

Разработчики уточнили, что в Update 2 урон от выстрелов в голову не был увеличен повсеместно.

Снижен урон по Кибердемону.

Снижен множитель урона в голову от усиленных снарядов по Плеточнице.

Снижен множитель урона в голову от обычных снарядов по Ревенанту.

Супердробовик (Super Shotgun):

Увеличен урон по Адскому рыцарю и Боевому рыцарю.

Увеличен урон по Космическому барону.

Увеличен урон по наезднику на Пинки.

Отменены изменения урона по манкубусу и его броне из Update 2.

Уровни и интерфейс

Внесены многочисленные исправления в боевые столкновения на уровнях «Святой город Аратум», «Осада», «Кузня предков», «Шпиль Нератула», «Кар'Тульские болота» и в финальной битве. В основном изменения касаются спавна и состава врагов.

Исправлена ошибка, из-за которой новостная лента в меню отображалась некорректно.

В меню паузы добавлено обучение по «Энергетическому щиту».

Движок

Исправлен вылет на Xbox Series X|S и PlayStation 5, который мог произойти в бесконечном режиме Ripatorium Endless.

Несмотря на то, что сами разработчики описывают обновления как стандартный хотфикс, он принес внушительное количество изменений и исправлений.