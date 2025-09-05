DOOM: The Dark Ages получает крупный патч: разработчики вернули силу какодемонам и исправили десятки багов

Студия id Software выпустила крупный хотфикс 2.1.1 для своего брутального шутера DOOM: The Dark Ages. Патч направлен на исправление множества ошибок, улучшение качества игрового процесса и внесение важных изменений в баланс, включая откат некоторых непопулярных ослаблений демонов из прошлого обновления.
Патч уже доступен для загрузки на всех платформах. Ниже представлен полный список изменений.
Тренировочная арена (The Ripatorium)
- Улучшения:
Выбор оружия, улучшений, оружия ближнего боя и руны для щита теперь сохраняется после настройки.
На арены добавлены патроны и аптечки.
Исправления багов:
- Исправлен вылет игры во время боя с большим количеством врагов как на арене, так и в кампании.
- Исправлена ошибка, из-за которой базовая Бродяга (Vagary) не умирала после казни в оглушенном состоянии.
- Исправлена ошибка, из-за которой Бродяга-чемпион могла появиться вместо базовой.
- Исправлены многочисленные проблемы с рунами и улучшениями для щита.
Враги (AI)
- Общие изменения:
Исправлена ошибка, из-за которой рукопашные атаки бесов, солдат, зомби и арахнотронов не наносили урона, если проходили через других демонов.
Бронированные враги теперь будут шататься при уничтожении их брони из дробовиков.
Исправлены различные ошибки с реакцией Бродяги и Плеточницы (Whiplash) на урон.
Откат изменений из Update 2:
- Отменено увеличение здоровья какодемонов.
- Отменены увеличения здоровья и брони манкубусов.
- Отменены изменения урона огнеметов манкубусов.
- Отменены изменения скорости и размера огненных шаров манкубусов.
- Баланс:
Пулеметчик (Chaingunner): увеличен кулдаун между очередями и сокращена их длительность.
Игровой процесс
- Снаряжение (оружие, улучшения) теперь сохраняется при перезагрузке с контрольной точки и при переходе между миссиями.
- АОЕ-атака от рывка со щитом теперь будет выбивать здоровье из убитых врагов.
- Исправлены различные проблемы с анимациями и возможностью их прерывания для блока или рукопашной атаки (в частности, для Супердробовика, Ракетницы и Гранатомета).
- При перезагрузке с контрольной точки здоровье игрока будет восстановлено до минимума в 75 единиц (не работает на сложностях «Пандемониум» и «Ультра-Кошмар»).
- Исправлена ошибка, из-за которой достижение «Мастер ближнего боя» и «Берсерк» могли не засчитываться.
Баланс оружия
Рельсовый копьемет (Rail Spike Impaler):
- Разработчики уточнили, что в Update 2 урон от выстрелов в голову не был увеличен повсеместно.
- Снижен урон по Кибердемону.
- Снижен множитель урона в голову от усиленных снарядов по Плеточнице.
- Снижен множитель урона в голову от обычных снарядов по Ревенанту.
Супердробовик (Super Shotgun):
- Увеличен урон по Адскому рыцарю и Боевому рыцарю.
- Увеличен урон по Космическому барону.
- Увеличен урон по наезднику на Пинки.
- Отменены изменения урона по манкубусу и его броне из Update 2.
Уровни и интерфейс
- Внесены многочисленные исправления в боевые столкновения на уровнях «Святой город Аратум», «Осада», «Кузня предков», «Шпиль Нератула», «Кар'Тульские болота» и в финальной битве. В основном изменения касаются спавна и состава врагов.
- Исправлена ошибка, из-за которой новостная лента в меню отображалась некорректно.
- В меню паузы добавлено обучение по «Энергетическому щиту».
Движок
- Исправлен вылет на Xbox Series X|S и PlayStation 5, который мог произойти в бесконечном режиме Ripatorium Endless.
Несмотря на то, что сами разработчики описывают обновления как стандартный хотфикс, он принес внушительное количество изменений и исправлений.
Кал игра.
Какодемон - это тот человек, который занимался оптимизацией этой игры. DOOM Eternal при незначительно худшем графоне чем здесь - летает в 150 фпс, а тут дай бог 70
назвать этот дум неоптимизированным - верх невежества и дилетанства
Если в игре нет статтеров и лагов - это еще не значит, что она оптимизирована. Тут фпс в 2 раза ниже, чем должен быть с таким графоном
а смысл патча когда игра пройдена на "платину".....
Игре не помогла даже сверх идеальная оптимизация и лучики. Всю атмосферу испоганили в этой части. // Евгений Романенко