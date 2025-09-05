ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 861 оценка

DOOM: The Dark Ages получает крупный патч: разработчики вернули силу какодемонам и исправили десятки багов

Gutsz Gutsz

Студия id Software выпустила крупный хотфикс 2.1.1 для своего брутального шутера DOOM: The Dark Ages. Патч направлен на исправление множества ошибок, улучшение качества игрового процесса и внесение важных изменений в баланс, включая откат некоторых непопулярных ослаблений демонов из прошлого обновления.

Патч уже доступен для загрузки на всех платформах. Ниже представлен полный список изменений.

Тренировочная арена (The Ripatorium)

  • Улучшения:
    Выбор оружия, улучшений, оружия ближнего боя и руны для щита теперь сохраняется после настройки.
    На арены добавлены патроны и аптечки.

Исправления багов:

  • Исправлен вылет игры во время боя с большим количеством врагов как на арене, так и в кампании.
  • Исправлена ошибка, из-за которой базовая Бродяга (Vagary) не умирала после казни в оглушенном состоянии.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Бродяга-чемпион могла появиться вместо базовой.
  • Исправлены многочисленные проблемы с рунами и улучшениями для щита.

Враги (AI)

  • Общие изменения:
    Исправлена ошибка, из-за которой рукопашные атаки бесов, солдат, зомби и арахнотронов не наносили урона, если проходили через других демонов.
    Бронированные враги теперь будут шататься при уничтожении их брони из дробовиков.
    Исправлены различные ошибки с реакцией Бродяги и Плеточницы (Whiplash) на урон.

Откат изменений из Update 2:

  • Отменено увеличение здоровья какодемонов.
  • Отменены увеличения здоровья и брони манкубусов.
  • Отменены изменения урона огнеметов манкубусов.
  • Отменены изменения скорости и размера огненных шаров манкубусов.
  • Баланс:
    Пулеметчик (Chaingunner): увеличен кулдаун между очередями и сокращена их длительность.

Игровой процесс

  • Снаряжение (оружие, улучшения) теперь сохраняется при перезагрузке с контрольной точки и при переходе между миссиями.
  • АОЕ-атака от рывка со щитом теперь будет выбивать здоровье из убитых врагов.
  • Исправлены различные проблемы с анимациями и возможностью их прерывания для блока или рукопашной атаки (в частности, для Супердробовика, Ракетницы и Гранатомета).
  • При перезагрузке с контрольной точки здоровье игрока будет восстановлено до минимума в 75 единиц (не работает на сложностях «Пандемониум» и «Ультра-Кошмар»).
  • Исправлена ошибка, из-за которой достижение «Мастер ближнего боя» и «Берсерк» могли не засчитываться.

Баланс оружия

Рельсовый копьемет (Rail Spike Impaler):

  • Разработчики уточнили, что в Update 2 урон от выстрелов в голову не был увеличен повсеместно.
  • Снижен урон по Кибердемону.
  • Снижен множитель урона в голову от усиленных снарядов по Плеточнице.
  • Снижен множитель урона в голову от обычных снарядов по Ревенанту.

Супердробовик (Super Shotgun):

  • Увеличен урон по Адскому рыцарю и Боевому рыцарю.
  • Увеличен урон по Космическому барону.
  • Увеличен урон по наезднику на Пинки.
  • Отменены изменения урона по манкубусу и его броне из Update 2.

Уровни и интерфейс

  • Внесены многочисленные исправления в боевые столкновения на уровнях «Святой город Аратум», «Осада», «Кузня предков», «Шпиль Нератула», «Кар'Тульские болота» и в финальной битве. В основном изменения касаются спавна и состава врагов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой новостная лента в меню отображалась некорректно.
  • В меню паузы добавлено обучение по «Энергетическому щиту».

Движок

  • Исправлен вылет на Xbox Series X|S и PlayStation 5, который мог произойти в бесконечном режиме Ripatorium Endless.

Несмотря на то, что сами разработчики описывают обновления как стандартный хотфикс, он принес внушительное количество изменений и исправлений.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Петюша Петюшенька

Кал игра.

8
JackReacher

Какодемон - это тот человек, который занимался оптимизацией этой игры. DOOM Eternal при незначительно худшем графоне чем здесь - летает в 150 фпс, а тут дай бог 70

5
Great-heartedElio

назвать этот дум неоптимизированным - верх невежества и дилетанства

4
JackReacher Great-heartedElio

Если в игре нет статтеров и лагов - это еще не значит, что она оптимизирована. Тут фпс в 2 раза ниже, чем должен быть с таким графоном

1
Chrono2142

а смысл патча когда игра пройдена на "платину".....

2
Пользователь ВКонтакте

Игре не помогла даже сверх идеальная оптимизация и лучики. Всю атмосферу испоганили в этой части. // Евгений Романенко