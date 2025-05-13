DOOM: The Dark Ages получает "в основном положительные" отзывы от игроков в Steam

В сети начали появляться первые отзывы пользователей о Doom: The Dark Ages. Как выяснилось, id Software и Bethesda, к сожалению, справились со своей работой на все сто. Тем не менее, даже при всем этом, в целом первые отзывы игроков о новой части Doom в Steam в массе своей являются положительными (средний показатель - 83 %).

Из положительных сторон игры: сеттинг, арт-дизайн, геймплей с упором на рукопашный бой, кастомизацию сложности, драконы, интересный лор и другие элементы. Из минусов: проблемы с оптимизацией, периодические сбои, принудительную трассировку лучей, нерабочий HDR, проблемы с драйверами и прочее.

Тему нерабочего HDR поднял техноблогер GamingTech, который тестирует качество изображения в играх. Пока что резюме по Doom: The Dark Ages сводится к одному: «HDR попросту нерабочий». В новой игре Bethesda черные цвета настолько перегружены, что на данный момент единственный приемлемый вариант — играть в SDR, иначе картинка теряет глубину. Впрочем, эта проблема наблюдается не только на PC, но и на Xbox Series X (версия для PS5 еще ждет тестов, но, по всем предположениям, она идентична XSX). В Id Software пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но игроки надеются, что ближайший патч исправит некорректную работу HDR.

Кроме того, Bethesda опубликовала список известных проблем, которые были обнаружены в Doom: The Dark Ages на ПК. В список войдут ошибки, связанные с отключением V-Sync «в определенных ситуациях» и некорректной работой Frame Generation. Все эти проблемы обещают решить в ближайших обновлениях.

Напомним, что пока поиграть в Doom: Dark Ages могут только владельцы более дорогого издания шутера, игроки, купившие стандартное издание, начнут играть с 15 мая.