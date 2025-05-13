DOOM: The Dark Ages получает "в основном положительные" отзывы от игроков в Steam

В сети начали появляться первые отзывы пользователей о Doom: The Dark Ages. Как выяснилось, id Software и Bethesda, к сожалению, справились со своей работой на все сто. Тем не менее, даже при всем этом, в целом первые отзывы игроков о новой части Doom в Steam в массе своей являются положительными (средний показатель - 83 %).
Из положительных сторон игры: сеттинг, арт-дизайн, геймплей с упором на рукопашный бой, кастомизацию сложности, драконы, интересный лор и другие элементы. Из минусов: проблемы с оптимизацией, периодические сбои, принудительную трассировку лучей, нерабочий HDR, проблемы с драйверами и прочее.
Тему нерабочего HDR поднял техноблогер GamingTech, который тестирует качество изображения в играх. Пока что резюме по Doom: The Dark Ages сводится к одному: «HDR попросту нерабочий». В новой игре Bethesda черные цвета настолько перегружены, что на данный момент единственный приемлемый вариант — играть в SDR, иначе картинка теряет глубину. Впрочем, эта проблема наблюдается не только на PC, но и на Xbox Series X (версия для PS5 еще ждет тестов, но, по всем предположениям, она идентична XSX). В Id Software пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но игроки надеются, что ближайший патч исправит некорректную работу HDR.
Кроме того, Bethesda опубликовала список известных проблем, которые были обнаружены в Doom: The Dark Ages на ПК. В список войдут ошибки, связанные с отключением V-Sync «в определенных ситуациях» и некорректной работой Frame Generation. Все эти проблемы обещают решить в ближайших обновлениях.
Напомним, что пока поиграть в Doom: Dark Ages могут только владельцы более дорогого издания шутера, игроки, купившие стандартное издание, начнут играть с 15 мая.
Заслуженно, лучший шутер этого года
Фанаты Колды закидали клоунами и кахами
Вот только это уже не дум, больше похож на утренник в детском саду, слишком все вылезано.
ГДЕ МЯСО ТУТ МЯСО!?!?
за мясов в shadow warrior.2
Как фанат этернала мне не понравилось( очень сильно замедлили гейплей и битвы на транформерах тоже не очень
Там темп геймплея буквально в настройках регулируется.
Не знал что у этёрнала фанаты бли
Чё?
Да игроков избаловали лутом, крафтом, всякими наворотами, кучей оружия с миллионом параметров и пр. Как в Division или Remnant. Просто шутан уже многим может не зайти.
Вот только это уже не шутер.
Сейчас фанаты слэшеров закидают дерьмом и клоунами, но серию превратили в дерьмо. Жаль что когда-то отменили doom 4 и пошло-поехало.
doom 4 - это та, которая тир-игра в стиле колды? Нет, спасибо. Я 3 раза прошёл Doom 2016-го, игра практически идеальна.
какие то катсцены вечные , какие то нпц в кадре , это не дум это смесь вархамера и пейнкиллера. Игрока сделали не поворотливым танком , убрали всю вертикальность , насрали просто мобов бегущих на тебя , обычный тир + кино , никакой динамики просто.
Покупать все равно не стану)
эх, а я только в четверг(
Эх, а я только в среду 15 мая 2030 года когда игре стукнет юбилей 5 лет
сарказм?
А че так?
оптимизация дно - говорю сразу
На 7800x3d+4090 в 4к с длсс на качестве не увидел проблем с оптимизацией
Rtx 2060 40 fps фулхд низкие без длсс. Ток шо обзор смотрел. Правда проц там 13700. А вот на 1070 ошибка запуска. Хотя писали онли ртх карты. Непонятно зачем чел обзорщик пробовал.
То есть в 2к, на топ железе
Дак уже не топ, а так без длсс в игре делать нечего собственно стабильные 60 кадров в нативе может дать только 5090
а ты паходу про серию 50 не знаешь да? что не шибка разница в новых играх с 4090 до 5090.
Смешно будет если 15 мая большую часть проблем пофиксят, а покупателей премиумов опять прогрели на бета-тест
Музыка в игре не плохая конечно, но это не уровень Мик Гордон. Увы.
Да хз, никогда не понимал хайпа по Гордону, музыка норм, но не более. В Кваке 2 и Даске к примеру, музыка куда атмосфернее и можно с кайфом слушать даже вне игры.
С оптимизацией проблем у меня не было, а HDR да, вообще не работает. Так было и с ремастером Until Dawn/