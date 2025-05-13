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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 377 оценок

DOOM: The Dark Ages получает "в основном положительные" отзывы от игроков в Steam

Gruz_ Gruz_

В сети начали появляться первые отзывы пользователей о Doom: The Dark Ages. Как выяснилось, id Software и Bethesda, к сожалению, справились со своей работой на все сто. Тем не менее, даже при всем этом, в целом первые отзывы игроков о новой части Doom в Steam в массе своей являются положительными (средний показатель - 83 %).

Из положительных сторон игры: сеттинг, арт-дизайн, геймплей с упором на рукопашный бой, кастомизацию сложности, драконы, интересный лор и другие элементы. Из минусов: проблемы с оптимизацией, периодические сбои, принудительную трассировку лучей, нерабочий HDR, проблемы с драйверами и прочее.

Тему нерабочего HDR поднял техноблогер GamingTech, который тестирует качество изображения в играх. Пока что резюме по Doom: The Dark Ages сводится к одному: «HDR попросту нерабочий». В новой игре Bethesda черные цвета настолько перегружены, что на данный момент единственный приемлемый вариант — играть в SDR, иначе картинка теряет глубину. Впрочем, эта проблема наблюдается не только на PC, но и на Xbox Series X (версия для PS5 еще ждет тестов, но, по всем предположениям, она идентична XSX). В Id Software пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но игроки надеются, что ближайший патч исправит некорректную работу HDR.

Кроме того, Bethesda опубликовала список известных проблем, которые были обнаружены в Doom: The Dark Ages на ПК. В список войдут ошибки, связанные с отключением V-Sync «в определенных ситуациях» и некорректной работой Frame Generation. Все эти проблемы обещают решить в ближайших обновлениях.

Напомним, что пока поиграть в Doom: Dark Ages могут только владельцы более дорогого издания шутера, игроки, купившие стандартное издание, начнут играть с 15 мая.

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28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
agula98

Заслуженно, лучший шутер этого года

20
Night Driving Avenger

Фанаты Колды закидали клоунами и кахами

3
TheLokich

Вот только это уже не дум, больше похож на утренник в детском саду, слишком все вылезано.

ГДЕ МЯСО ТУТ МЯСО!?!?

1
Extor Menoger TheLokich

за мясов в shadow warrior.2

IbruhmanI

Как фанат этернала мне не понравилось( очень сильно замедлили гейплей и битвы на транформерах тоже не очень

11
Butcherly

Там темп геймплея буквально в настройках регулируется.

5
Unicorling

Не знал что у этёрнала фанаты бли

Roflanders
Как выяснилось, id Software и Bethesda, к сожалению, справились со своей работой на все сто.

Чё?

7
digitalkid

Да игроков избаловали лутом, крафтом, всякими наворотами, кучей оружия с миллионом параметров и пр. Как в Division или Remnant. Просто шутан уже многим может не зайти.

6
TheLokich

Вот только это уже не шутер.

Eclair_93

Сейчас фанаты слэшеров закидают дерьмом и клоунами, но серию превратили в дерьмо. Жаль что когда-то отменили doom 4 и пошло-поехало.

6
Галлиус Ракс

doom 4 - это та, которая тир-игра в стиле колды? Нет, спасибо. Я 3 раза прошёл Doom 2016-го, игра практически идеальна.

4
StrelitziaReg

какие то катсцены вечные , какие то нпц в кадре , это не дум это смесь вархамера и пейнкиллера. Игрока сделали не поворотливым танком , убрали всю вертикальность , насрали просто мобов бегущих на тебя , обычный тир + кино , никакой динамики просто.

3
BloomingVysor

Покупать все равно не стану)

3
My life is a game

эх, а я только в четверг(

2
agula98

Эх, а я только в среду 15 мая 2030 года когда игре стукнет юбилей 5 лет

1
My life is a game agula98

сарказм?

BloomingVysor agula98

А че так?

jax baron

оптимизация дно - говорю сразу

2
agula98

На 7800x3d+4090 в 4к с длсс на качестве не увидел проблем с оптимизацией

9
hpi

Rtx 2060 40 fps фулхд низкие без длсс. Ток шо обзор смотрел. Правда проц там 13700. А вот на 1070 ошибка запуска. Хотя писали онли ртх карты. Непонятно зачем чел обзорщик пробовал.

BLOCK0 agula98

То есть в 2к, на топ железе

2
agula98 BLOCK0

Дак уже не топ, а так без длсс в игре делать нечего собственно стабильные 60 кадров в нативе может дать только 5090

3
jax baron agula98

а ты паходу про серию 50 не знаешь да? что не шибка разница в новых играх с 4090 до 5090.

Night Driving Avenger
Из минусов: проблемы с оптимизацией, периодические сбои, принудительную трассировку лучей, нерабочий HDR, проблемы с драйверами и прочее

Смешно будет если 15 мая большую часть проблем пофиксят, а покупателей премиумов опять прогрели на бета-тест

1
reygun198

Музыка в игре не плохая конечно, но это не уровень Мик Гордон. Увы.

1
Night Driving Avenger

Да хз, никогда не понимал хайпа по Гордону, музыка норм, но не более. В Кваке 2 и Даске к примеру, музыка куда атмосфернее и можно с кайфом слушать даже вне игры.

1
Navigor506

С оптимизацией проблем у меня не было, а HDR да, вообще не работает. Так было и с ремастером Until Dawn/