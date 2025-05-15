DOOM: The Dark Ages получил трейлер с хвалебными отзывами от критиков

Новая глава в легендарной серии от id Software — DOOM: The Dark Ages — уже вышла на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и PC, а также доступна по подписке Game Pass. Вслед за релизом разработчики представили хвалебный трейлер — ролик, собравший восторженные отклики от критиков по всему миру.

События игры разворачиваются задолго до DOOM (2016). Безымянный Истребитель отправляется в Аргент Д'Нур, чтобы сразиться с демоническими ордами, подчиняясь приказам Майкров и сражаясь бок о бок с Ночными Стражами. Главный антагонист — принц Ахзрак, новый могущественный враг из глубин Ада.

Разработчики называют кампанию самой масштабной в истории серии — в ней 22 уровня, наполненных эпическими сражениями и огромными аренами. Несмотря на меньшее количество воздушных боёв по сравнению с DOOM Eternal, новинка удивляет оружием и тактиками. Щит-пила позволяет парировать атаки, метаться в противников, а также наносить оглушающие удары. В арсенале также присутствуют молот, булава и новое дальнобойное оружие.

Журналисты отмечают впечатляющее визуальное оформление и глубокую боевую механику. id Software уже работает над исправлением ошибок на ПК и планирует выпустить сюжетное дополнение.