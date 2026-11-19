Студия id Software выпустила первый хотфикс для обновления 5 в DOOM: The Dark Ages. Патч вносит изменения в баланс боссов и исправляет ряд ошибок.

В режиме Slaughter Mode были ослаблены два противника. Мароку снизили запас здоровья на 17% и уменьшили наносимый игроку урон на 15%. Приспешнику урезали здоровье на 13% и урон на 10%. Также на сложностях Ультра-насилие, Кошмар и Кошмар+ увеличили лимит дополнительных жизней до двух.

Среди исправлений — устранение бага, из-за которого игроки могли провалиться сквозь геометрию карты при выполнении добивания лидера рядом с лестницами или уступами. Для страховки на всех картах режима добавили зоны затемнения на случай выхода за пределы карты. Кроме того, починили работу базовых улучшений для Цепной пилы

Для PC-версии разработчики внедрили потенциальное исправление вылетов на видеокартах NVIDIA и добавили запрос на минимальную версию драйвера 26.11.1 для поддерживаемых видеокарт AMD.

Также id Software предупредила о известной проблеме: на PC с видеокартами NVIDIA при использовании DLSS Multi Frame Generation могут наблюдаться подтормаживания. В качестве временного решения предлагается добавить параметр запуска +r_streamlineSCGEnabled 0 в настройках игры в Steam.