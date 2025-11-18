DOOM: The Dark Ages получила крупное обновление с Ripatorium 2.0 и расширенной кастомизацией

id Software выпустила Обновление 3 для DOOM: The Dark Ages, которое заметно перерабатывает режим арены и добавляет долгожданные улучшения кампании. Главным нововведением стал Ripatorium 2.0 — расширенная версия тренировочной арены с раундовой структурой, уникальными пресетами и возможностью делиться пользовательскими встречами через специальные коды доступа.

Теперь игроки могут настраивать до пяти раундов с индивидуальными наборами демонов и до десяти волн возрождений на каждый, а также использовать новый лимит времени. Каждый раунд генерирует собственный Passcode, позволяющий отправить конфигурацию другим игрокам — функция пока работает в бете. Появились и новые пресеты сложности встреч: Средний, Cложный и Cадистский, которые можно комбинировать с любым уровнем сложности. Разработчики также планируют отбирать лучшие пользовательские сетапы и добавлять их в игру через Active Tunable, без клиентских обновлений.

Меломанов ждёт пополнение в музыкальном автомате — сразу пять новых треков, а в бою помогут новые подсказки: иконки над последними врагами и дополнительные блокираторы линий видимости на аренах. Экран итогов уровня тоже получил обновление: появились вкладки «Сложность» и «Настройка арены» с подробной статистикой демонов.

Помимо Ripatorium 2.0, патч приносит изменения в кампанию — функция «На грани смерти» теперь регулируется на вкладке сложности а система управления расширена новыми назначаемыми командами для руны щита и оружия ближнего боя.

Обновление уже доступно на всех платформах.