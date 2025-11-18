ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 927 оценок

DOOM: The Dark Ages получила крупное обновление с Ripatorium 2.0 и расширенной кастомизацией

monk70 monk70

id Software выпустила Обновление 3 для DOOM: The Dark Ages, которое заметно перерабатывает режим арены и добавляет долгожданные улучшения кампании. Главным нововведением стал Ripatorium 2.0 — расширенная версия тренировочной арены с раундовой структурой, уникальными пресетами и возможностью делиться пользовательскими встречами через специальные коды доступа.

Теперь игроки могут настраивать до пяти раундов с индивидуальными наборами демонов и до десяти волн возрождений на каждый, а также использовать новый лимит времени. Каждый раунд генерирует собственный Passcode, позволяющий отправить конфигурацию другим игрокам — функция пока работает в бете. Появились и новые пресеты сложности встреч: Средний, Cложный и Cадистский, которые можно комбинировать с любым уровнем сложности. Разработчики также планируют отбирать лучшие пользовательские сетапы и добавлять их в игру через Active Tunable, без клиентских обновлений.

Меломанов ждёт пополнение в музыкальном автомате — сразу пять новых треков, а в бою помогут новые подсказки: иконки над последними врагами и дополнительные блокираторы линий видимости на аренах. Экран итогов уровня тоже получил обновление: появились вкладки «Сложность» и «Настройка арены» с подробной статистикой демонов.

Помимо Ripatorium 2.0, патч приносит изменения в кампанию — функция «На грани смерти» теперь регулируется на вкладке сложности а система управления расширена новыми назначаемыми командами для руны щита и оружия ближнего боя.

Обновление уже доступно на всех платформах.

12
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
agula98

А кому это надо? Игрушка одноразовая прошел один раз и в мусор, лучше бы они так активно над длс работали

5
gliga142

во во , лучше бы на длс силы тратили

SoRaS3

Совпадение..

Два топовых шутана вышли КоД и Дум.. и оба - мусор.

Дум хоть в бенчмарк смог по итогу. А что КоД?!

3
RedundantRutherford

Dark Ages вполне себе хорошо. В игре есть проблемные моменты, и да, это не шутер года, однако это стабильная 8-ка или 7-ка с плюсом. Очень надеюсь, что долгая работа над DLC заключается в работе над ошибками.

1
SoRaS3 RedundantRutherford

+

У Етернала допы были норм. ))

1
RedundantRutherford SoRaS3

У Этернела допы были развальные во всех смыслах)

Для меня надежда состоит в том, что они откажуться от открытых локаций и сделают катки более потными. Объективно, мне зачастую не хватала количества монстров. Ну и да, пушки получились не самыми выразительными (за исключением парочки). В Этернале каждая пушка на своей полочке, а тут таким и не пахнет.