DOOM: The Dark Ages получила новую максимальную скидку в Steam - 50%

Если DOOM: The Dark Ages по-прежнему находится в вашем списке отложенных покупок, то сейчас самое время исправить это. DOOM: The Dark Ages получил максимальную скидку в размере 50% в рамках распродажи «Черная пятница» в Steam. Это самое большое снижение цены с момента выхода игры. До этого наибольшая зафиксированная скидка составляла 25%.
The Dark Ages — новейшая игра из серии DOOM, вышедшая прямо из адской печи id Software. Это приквел к DOOM (2016) и Eternal, в котором вы в роли Палача Рока принимаете участие в мрачной и кровопролитной войне с Адом.
В DOOM: The Dark Ages собраны все лучшие черты культовой франшизы DOOM: напряженный геймплей, великолепная графика на новейшем движке idTech и мрачная атмосфера фэнтезийного мира. Здесь вы можете настроить игровой процесс по своему вкусу, изменяя целый ряд параметров, в том числе уровень сложности, темп игры, масштабирование урона и т. д.
Акция продлится до 2 декабря включительно.
Отличная игра, прошел 2 раза
бесплатно я еще подумаю тратить ли на это время
Подождем 75%
90 минимум.И это я как купивший за полную цену советую.
Как прошедший в Xbox game pass за 100% лучшее предложение :3
ну активашку покупал пробежал и даже вспоминать теперь не хочу, кринжовая игра.
Отличная мобилка получилась! Молодцы!
дорого очень, особенно за полные издания, там минимум 80-85 проц нужна
В целом неплохой дум, но действительно прошел и забыл про игру до выхода длс, а в этернале еще и пару лет поддержки было, где за каждый сезон давали приятную косметику.
Ее не ломанули еще разве?
нет
Самое неудачное вложение в этом году, предзаказывал премиум версию в стиме, надеялся, что будет круче этернала))0