DOOM: The Dark Ages получила новую максимальную скидку в Steam - 50%

Если DOOM: The Dark Ages по-прежнему находится в вашем списке отложенных покупок, то сейчас самое время исправить это. DOOM: The Dark Ages получил максимальную скидку в размере 50% в рамках распродажи «Черная пятница» в Steam. Это самое большое снижение цены с момента выхода игры. До этого наибольшая зафиксированная скидка составляла 25%.

The Dark Ages — новейшая игра из серии DOOM, вышедшая прямо из адской печи id Software. Это приквел к DOOM (2016) и Eternal, в котором вы в роли Палача Рока принимаете участие в мрачной и кровопролитной войне с Адом.

В DOOM: The Dark Ages собраны все лучшие черты культовой франшизы DOOM: напряженный геймплей, великолепная графика на новейшем движке idTech и мрачная атмосфера фэнтезийного мира. Здесь вы можете настроить игровой процесс по своему вкусу, изменяя целый ряд параметров, в том числе уровень сложности, темп игры, масштабирование урона и т. д.

Акция продлится до 2 декабря включительно.