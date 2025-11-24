ЧАТ ИГРЫ
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 929 оценок

DOOM: The Dark Ages получила новую максимальную скидку в Steam - 50%

Gruz_ Gruz_

Если DOOM: The Dark Ages по-прежнему находится в вашем списке отложенных покупок, то сейчас самое время исправить это. DOOM: The Dark Ages получил максимальную скидку в размере 50% в рамках распродажи «Черная пятница» в Steam. Это самое большое снижение цены с момента выхода игры. До этого наибольшая зафиксированная скидка составляла 25%.

The Dark Ages — новейшая игра из серии DOOM, вышедшая прямо из адской печи id Software. Это приквел к DOOM (2016) и Eternal, в котором вы в роли Палача Рока принимаете участие в мрачной и кровопролитной войне с Адом.

В DOOM: The Dark Ages собраны все лучшие черты культовой франшизы DOOM: напряженный геймплей, великолепная графика на новейшем движке idTech и мрачная атмосфера фэнтезийного мира. Здесь вы можете настроить игровой процесс по своему вкусу, изменяя целый ряд параметров, в том числе уровень сложности, темп игры, масштабирование урона и т. д.

Акция продлится до 2 декабря включительно.

SleepyGamer

Отличная игра, прошел 2 раза

7
WerGC

бесплатно я еще подумаю тратить ли на это время

5
Lekref

Подождем 75%

4
Wersus Pro

90 минимум.И это я как купивший за полную цену советую.

10
Neko-Aheron Wersus Pro

Как прошедший в Xbox game pass за 100% лучшее предложение :3

4
Ponaro4ky Wersus Pro

ну активашку покупал пробежал и даже вспоминать теперь не хочу, кринжовая игра.

3
Lvinomord

Отличная мобилка получилась! Молодцы!

4
Артем Lion

дорого очень, особенно за полные издания, там минимум 80-85 проц нужна

3
vvvjust

В целом неплохой дум, но действительно прошел и забыл про игру до выхода длс, а в этернале еще и пару лет поддержки было, где за каждый сезон давали приятную косметику.

2
Святой Джо

Ее не ломанули еще разве?

Артем Lion

нет

Dark1994

Самое неудачное вложение в этом году, предзаказывал премиум версию в стиме, надеялся, что будет круче этернала))0