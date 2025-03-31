DOOM: The Dark Ages получила новый игровой процесс и превью

DOOM: The Dark Ages — последняя часть всеми любимой серии шутеров. Как и обещала Bethesda, сегодня появились новости, связанные с игрой, включая новый игровой процесс и первые превью.

Новый игровой процесс был высоко оценен в превью, а щит и более тяжелый Палач Рока полностью изменили способ игры. Средневековая обстановка также впечатляет. Однако некоторые были удивлены новым акцентом франшизы на сюжете с длинными кат-сценами.

IGN

Это было короткое, но совершенно блестящее путешествие. Если судить по этому небольшому обзору, то я почти уверен, что единственная причина, по которой id Software называет эту игру Doom: The Dark Ages, заключается в том, что название Ultimate Doom уже было занято три десятилетия назад. ООт захватывающих боев с использованием щитов и ​​захватывающей структуры уровней-песочниц до боев размером с небоскреб в стиле «Тихоокеанского рубежа» и ослепительных воздушных сражений с драконами — команда Doom: The Dark Ages, похоже, делает все возможное, чтобы сделать эту кампанию самой масштабной и лучшей в серии шутеров.

VGC

Хотя меня, возможно, не сразу покорили некоторые яркие элементы игры, игровой процесс Doom: The Dark Ages безупречен. Изменения, внесенные в движение и оружие, позволяют игре удобно расположиться между 2016 и Eternal, и я думаю, что она должна затмить обе. Я не могу сказать достаточно хороших слов о щите, который, возможно, является лучшим игровым аксессуаром со времен God of War 2018. Когда я закончил играть в демоверсию, я был искренне разочарован тем, что не смог сидеть в темноте весь оставшийся день и играть в игру.

Polygon

Желание Doom: The Dark Ages попробовать что-то новое очаровательно, и для франшизы, которая прошла через столько испытаний, это может быть необходимо. Мы были на Марсе. Мы были в аду. Мы были в аду на Земле! Я не сомневался, что id сможет выжать еще одну дозу веселья из Doom, но я не очень ждал появления Думгая на E1M1 для эмоционального возвращения. Определенно кажется, что свобода прокладывать новый путь поддерживает интерес разработчиков к собственной работе. Оружие, мир и монстры The Dark Ages пропитаны таким энтузиазмом, который вы видите только тогда, когда разработчикам дают разрешение сделать игру немного странной. Между тем, реализация новой механики кажется продуманной и взвешенной.

Eurogamer

Я до сих пор не знаю, как относиться к такому обилию сюжета. Я был очарован развитием Палача Рока как персонажа с Doom 2016 года и этой идеей, что Ад, самое страшное место, которое люди могут себе представить, заполнен существами, которые его боятся. В The Dark Ages история — с заглавной буквы «И», и вы будете смотреть более длинные кат-сцены, в которых именованные персонажи представляют вам сюжет. Еще одна проблема, от которой я не мог избавиться, — это чувство вялости в управлении, чего я не ожидал после плавной Doom Eternal. Частично это связано с весом нового Палача Рока.

PCGamesN

Когда ноги Палача твердо стоят на земле, Doom The Dark Ages делает практически все, чего вы ждете от Doom, и делает это хорошо. Бой тяжелый, но при этом в нем есть моменты динамичности благодаря механике атаки щитом. Несмотря на то, что средневековой эстетики иногда не хватает, The Dark Ages выглядят просто блестяще. Однако я разочарован тем, что новые элементы не совсем попали в цель. Возможно, в полной кампании будет еще несколько уникальных моментов, которые будут лучше реализованы, но даже если их не будет, я думаю, что буду более чем доволен, сея хаос по старинке — как старый добрый Палач Рока.

DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также появится в первый день на сервисе Game Pass.