DOOM: The Dark Ages получила новый игровой процесс и превью

DOOM: The Dark Ages — последняя часть всеми любимой серии шутеров. Как и обещала Bethesda, сегодня появились новости, связанные с игрой, включая новый игровой процесс и первые превью.
Новый игровой процесс был высоко оценен в превью, а щит и более тяжелый Палач Рока полностью изменили способ игры. Средневековая обстановка также впечатляет. Однако некоторые были удивлены новым акцентом франшизы на сюжете с длинными кат-сценами.
IGN
Это было короткое, но совершенно блестящее путешествие. Если судить по этому небольшому обзору, то я почти уверен, что единственная причина, по которой id Software называет эту игру Doom: The Dark Ages, заключается в том, что название Ultimate Doom уже было занято три десятилетия назад. ООт захватывающих боев с использованием щитов и захватывающей структуры уровней-песочниц до боев размером с небоскреб в стиле «Тихоокеанского рубежа» и ослепительных воздушных сражений с драконами — команда Doom: The Dark Ages, похоже, делает все возможное, чтобы сделать эту кампанию самой масштабной и лучшей в серии шутеров.
VGC
Хотя меня, возможно, не сразу покорили некоторые яркие элементы игры, игровой процесс Doom: The Dark Ages безупречен. Изменения, внесенные в движение и оружие, позволяют игре удобно расположиться между 2016 и Eternal, и я думаю, что она должна затмить обе. Я не могу сказать достаточно хороших слов о щите, который, возможно, является лучшим игровым аксессуаром со времен God of War 2018. Когда я закончил играть в демоверсию, я был искренне разочарован тем, что не смог сидеть в темноте весь оставшийся день и играть в игру.
Polygon
Желание Doom: The Dark Ages попробовать что-то новое очаровательно, и для франшизы, которая прошла через столько испытаний, это может быть необходимо. Мы были на Марсе. Мы были в аду. Мы были в аду на Земле! Я не сомневался, что id сможет выжать еще одну дозу веселья из Doom, но я не очень ждал появления Думгая на E1M1 для эмоционального возвращения. Определенно кажется, что свобода прокладывать новый путь поддерживает интерес разработчиков к собственной работе. Оружие, мир и монстры The Dark Ages пропитаны таким энтузиазмом, который вы видите только тогда, когда разработчикам дают разрешение сделать игру немного странной. Между тем, реализация новой механики кажется продуманной и взвешенной.
Eurogamer
Я до сих пор не знаю, как относиться к такому обилию сюжета. Я был очарован развитием Палача Рока как персонажа с Doom 2016 года и этой идеей, что Ад, самое страшное место, которое люди могут себе представить, заполнен существами, которые его боятся. В The Dark Ages история — с заглавной буквы «И», и вы будете смотреть более длинные кат-сцены, в которых именованные персонажи представляют вам сюжет. Еще одна проблема, от которой я не мог избавиться, — это чувство вялости в управлении, чего я не ожидал после плавной Doom Eternal. Частично это связано с весом нового Палача Рока.
PCGamesN
Когда ноги Палача твердо стоят на земле, Doom The Dark Ages делает практически все, чего вы ждете от Doom, и делает это хорошо. Бой тяжелый, но при этом в нем есть моменты динамичности благодаря механике атаки щитом. Несмотря на то, что средневековой эстетики иногда не хватает, The Dark Ages выглядят просто блестяще. Однако я разочарован тем, что новые элементы не совсем попали в цель. Возможно, в полной кампании будет еще несколько уникальных моментов, которые будут лучше реализованы, но даже если их не будет, я думаю, что буду более чем доволен, сея хаос по старинке — как старый добрый Палач Рока.
DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также появится в первый день на сервисе Game Pass.
Че т тоска какая то
Все такие неторопящиеся, на расслабоне постреливают издалека друг в друга
Пойду лучше перепройду Brutal Doom. Extermination Day...
Это настройки для пусичек, там же показывали, что можно настроить скорость игры до 600%, и отрубит все индикаторы.
Ну вот и показали бы их, попереключали, чтоб разницу показать
Да и неужто от этих настроек враги атаковть активнее начнут, а не стоять как истуканы?
На Хэбокс директе показывали, а тут видать запретили игрожурам показывать
Там не сильно шустрее, так же почти спокойно от врага к врагу ходят и бьют
В Этернале уже давно бы те же импы на лоскуты порвали
В целом выглядит интересно, поиграть хочется
Но заметил
1. OST Слабый
2. Добивание больше не такое крутое
3. Немного фризит на геймплее прям
согласен с мнением про OST - это прям одна из самых слаб черт нового дума, вообще не вставляет
1. Больше нет крутейшего Мика Гордона его кинули на деньги в Этернале.
2. Да Дум 2016 года был очень хорош по добиваниям палач использовал своих же врагов, в этернале очень разочаровало менее кровавые убийства.
3.Это и встревожило уже еще больше.
А чего будет всего лишь 6 оружий в игре судя по радиальному меню? Если так, то это прям как-то совсем мало особенно для дума
там у каждой пушки теперь есть не дополнительные режимы, как было в прошлых 2х частях, теперь у каждой пушки есть самостоятельные 2 вариации:
1. Рокетлаунчер - гранатомёт
2. Дробовик - Супер Дробовик
3. Плазма смг - Плазма с двумя стволами
4. Коломёт с большими кольями - Коломёт с мелкими гвоздиками
5. Кромсатель черепов - Какая-то другая вариация, которую не показали
6. Метатель шара на цепи - какая-то другая вариация, которую не показали
То есть уже 12 пушек со своими особенностями. К каждой вариации ещё прикрутить можно будет до 4х улучшений.
Плюс, нам ещё не показывали БФГ, а как в думе без него.
Плюс милишное оружие, а это - кулаки, цеп и дубина, которое тоже улучшается и меняется.
Плюс оружие у атланта, пока только кулаки показывали и миниган.
Ну в целом норм, кажется. Главное, чтобы всё было интересно и весело использовать
Чё за xyйню я только что посмотрел!!!!!! ЧТО ЭТО!??! Где красивые, брутальные добивания как в Этёрнале? 6лять что это??Игра выглядит максимально казуально, враги не стараются тебя убить, а просто ходят себе, или стоят тупят..... Что-то у меня плохое предчувствие по поводу этой части. Все любили дум, за топовые убийства, разные анимации и т.д. То что я вижу сейчас, меня настораживает, как будто изюминка утеряна...
Приятно что они вернулись к большему гротеску из Дума 2016 и впаяли готику. Все же стилистика из Этернала для меня сильно ушло в мультяшность
Ахахахаха. Вот это что-ли готика?)
механику из painkillera добавили
такой дум мне не нужен,новый PK и то больше на дум похож чем это
Опять пока с одним мобом сражаешься, другие просто стоят в фоне и не знают чем себя занять. Скука. Ну хоть визуально мясо в этот раз завезли
Мда... такое ощущение, что фортнайт трахнул пейнкиллера и родилось вот это.
Как же медленно, очень странно воспринимается, после последних 2 частей. Но судить по футажам 0 смысла, ждем игру.
Господи во что дум превратился ,я стар для такого дерьма !
графика такаяже как дум 2016 системке раза в 3 выросли чето разочерование
Ну такое. Геймплей вообще не динамичный, саундтрек слабый (и так было понятно, что музыка уйдет в дно, когда не стали звать Мика Гордона), графика не впечатляет (а должна, учитывая, что по дефолту встроили лучи).
Пока что как-то не завлекает...
Потому что как всегда это бывает вся начинают пыжится в открытый мир типа развитие, и получается слабый графон.
херь какая то где дэши и переключение оружия как в Этернале
Что то херня какая то. Шаря летят на пол экрана....весь геймплей на щите завязан....дичь полная, уныние сплошное, всё медленное, деревья в локации умиротворяют атмосферу, а не накаляют, что странно для дума....вау эффекта нет, от слова совсем
Пойду срыгну после этого зрелища.
Замечательно 🤟
да не фантан хоть и фанат дума ну комон это дум 2016 третий ремастер
чета музыке воще не какой нет куда она делась жаль что убрали мика гордона // Вася Шум
О господи голос по радио в ДУМЕ
= VSRATOE =
Отлично выглядит. Судя по камере и относительно адских рыцарей - палач Рока вроде как подрос.
Я прям испытываю реальную физическую боль, когда вижу игру в шутеры на геймпаде...
это как велосипедом управлять с колесным рулем от автомобиля) полный мазохизм и дегенерация того кто держит этот геймпад)
Неплохо смотрится, Как минимум неплохо. Только вот где трассировка лучей? Графика, конечно, хорошая, но учитывая, что в игре трассировка будет не отключаемая, я ожидал большего от графики. Хотя я этот ролик с телефона смотрел. Завтра надо с компа глянуть, может ее там будет видно.
Не будет. Не видно там никакой трассировки, хоть под лупой разглядывай. Нынче просто модно становится намертво вшивать RT в игры, чтобы гоев разводить на новые видеокарты.
П.С. У меня у самого RTX уже, но подобная тенденция напрягает, учитывая, что никакого графического выхлопа от этого не наблюдается.
Если говорить конкретно про новый Дум, там мало того, что трассировка вшита в игру, так и из-за трассировки требования конские, на мои взгляд. Да и плюс к этому эту трассировку ещё и не видно 🤦 Вот у меня было бы минимум вопросов, если бы эту трассировку было видно. Если бы ее было видно, я бы думал: Ну да, требования конские. Да, для комфортной игры требуется достаточно мощный ПК, но зато в игре очень классные отражения, реалистичное освещение, построенное на Ртх, да и в целом картина сочная. Вот так я бы думал, если бы эту трассировку было видно. А в случае нового Дума так не скажешь. здесь трассировку не видно. Бред полный. Есть трассировка, а ее не видно. Я думаю графику, которую показывает новый Дум может спокойно выдать Дум Этернал. При этом у Этернала требования гораздо ниже.
Сойжаки дуреют с этой похлёбки
перезапуск DOOM 2016 пушка. А это херь какая то. Запороли серию.
чёт какой то фан-сервис а не дум. типа брутально но так чтобы по рейтингу в 14 лет уложиться, супергерой в костюме. дум должен навевать мысли что разрабы поехали на всякой жути и хтони заодно увлеклись сатанизмом
Во всëм хуже предыдущих частей. Саундтрек очень слабый, как во второй части DLC к Eternal. Играет на фоне что-то невнятное и явно не запоминающееся. Похоже, боевая система, благодаря щиту, сильно упрощена и даже видно как чел играет на расслабоне. По первым впечатлениям, на экране что-то отдалëнно напоминающее Дум, но это не Дум.
чето я не увидел тут темное дарк фентази с адом это для кого 14 летних девочек страшно выглядит?
а зачем думу нужно быть страшным? дум 3 показал как не надо делать, так что в чём тут бубнёшь?
это не я придумал это пиарили разработчики про стиль темного дарк фентези а тут опять это рудуга цветастая
дум 3 топ часть
ДООМ Соме: Тхе Деливерансе Дарк Агес два // Сергей Бегленко
Накипело. Сколько ещё нетакуси, хейтящие дум3, будут тут семенить? Вам ещё не надоело?
Успокойтесь, никто о дум3 и речи не заводит. А вам важно показать свое "оригинальное" мнение о том, что дум3 не дум. Да, вы особенные, хватит.
Ну и параша.
Лютая калька с вархамера,ну а че вы хотели, игра для простого быдла со средним умом.
Харош))
После Этернала выглядит как игра для домохозяек. Мда , хорошо хоть индюшатина градус безумия не опускает...
Геймплэй выглядит круто но эти цветастые элементы брони и патронов аж глаза режут и хотя их сделали менее "цветастыми" я думаю что они вообще лишние, надеюсь будет какой нибудь мод на рескин всего этого добра или на удаление.
Медленно или быстро, не важно! Главное, что ни один черт не убежит. А для атмосферного стиля, под брутальный дарк-фэнтези жанр, подошла бы группа Nyogthaeblisz.
А хотя...
добивания слабые какие то
в целом вроде бы норм
но я купил только лишь потому что сказали, что сюжета навалят много, а не как обычно
если он будет более раскрытый, чем в предыдущих частях - значит не зря купил
Покупать дум ради сюжета, ну ты чел даешь. Можно было просто тогда сэкономить 6 тысяч рублей и посмотреть разбор сюжета на Ютубе
да я сам хочу пройти
ачивки может повыбивать интересные
а куда тогда потратить еще 6к в мае
в мае больше ничего достойного не выходит
да и если бы меня волновал вопрос экономии - я бы играл в геймпасс, а так игра куплена в стиме
Сигареты, пиво, девки, праздники + тепло, шашлык природа))) Жесть у тебя житуха, если некуда тратить в мае 6 тыщ.....Не в обиду)
не курю не пью, я на удаленке работаю, еду заказываю чаще, природу не люблю, комары/шум/гам
домосед крч
каждому свое)
Глядя на это поле с наступающим войском,вспомнил песню сектор газа "Сегодня настал решающий бой.Рёв мертвецов и их дьявольский вой,Война:кто-кого,они или мы,На нас наступают посланники тьмы..."Выглядит эпично,щит лютая имба,сочных добиваний с запихиванием в глотку внутренностей...будет не хватать,хорошо что убрали радужные фейерверки,но неуместных ярких цветов всё ещё хватает.Я понимаю,что они помогают механике,но розовый я бы вообще убрал,в целом одобряю.)
а фаны того самого дума(дум 3)всё ноют и ноют...игра выглядит ах.енно! не знаю в чём бубнёшь видимо на фоне того что в миньках 2060 RTX XD
кто ноет? откровенно и очевидно каловый видос с геймплеем. сравни с дебюткой или скринами. збс "темная эра" разноцветная и пестрая лока. и чел который играл тупо медуза клацающая 1 кнопку в час и без дешей, еще и на геймпаде
Эдакая соевая брутальность)
Чет прям даже не верится, что игра наконец-то ушла идиотских арен и слишком быстрого геймплея как в онлайн шутерах. Теперь можно будет по старинке поиграть в одиночную компанию.
Но эффекты и картинка осталась как в онлайны шутерах