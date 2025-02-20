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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 254 оценки

DOOM: The Dark Ages получила возрастной рейтинг 18+ от сингапурского агентства за разрубленные тела и кровавые сцены

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сингапурское агентство IMDA выставило рейтинг 18+ предстоящей DOOM: The Dark Ages от студии id Software.

Игра получила высокий возрастной рейтинг за обилие насилия в игре: игроков ждут разрубленные тела, кровавые сцены с разрыванием врагов на куски, множество трупов на локациях и окровавленные доспехи персонажа. Так же упоминается, что в игре будет сцена с обнаженным врагом, у которого будут видны ягодицы.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в сервисе Games Pass.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Magnusss

если нет совокупляющихся демонов это не полноценные 18+ :)

2
vertehwost

Дак это же богоугодная х**ня

1
RTX 3080
0
pol newman

хосподи. я-то думал админы из кремля, а они, оказывается, из сингапура

0
Tiger Goose

Ужас. И как теперь после этого жить? Ведь все надеялись на рейтинг 7+.

0