DOOM: The Dark Ages получила возрастной рейтинг 18+ от сингапурского агентства за разрубленные тела и кровавые сцены

Как стало известно, сингапурское агентство IMDA выставило рейтинг 18+ предстоящей DOOM: The Dark Ages от студии id Software.

Игра получила высокий возрастной рейтинг за обилие насилия в игре: игроков ждут разрубленные тела, кровавые сцены с разрыванием врагов на куски, множество трупов на локациях и окровавленные доспехи персонажа. Так же упоминается, что в игре будет сцена с обнаженным врагом, у которого будут видны ягодицы.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в сервисе Games Pass.