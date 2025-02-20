DOOM: The Dark Ages получила возрастной рейтинг 18+ от сингапурского агентства за разрубленные тела и кровавые сцены

Как стало известно, сингапурское агентство IMDA выставило рейтинг 18+ предстоящей DOOM: The Dark Ages от студии id Software.
Игра получила высокий возрастной рейтинг за обилие насилия в игре: игроков ждут разрубленные тела, кровавые сцены с разрыванием врагов на куски, множество трупов на локациях и окровавленные доспехи персонажа. Так же упоминается, что в игре будет сцена с обнаженным врагом, у которого будут видны ягодицы.
Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в сервисе Games Pass.
если нет совокупляющихся демонов это не полноценные 18+ :)
Дак это же богоугодная х**ня
хосподи. я-то думал админы из кремля, а они, оказывается, из сингапура
Ужас. И как теперь после этого жить? Ведь все надеялись на рейтинг 7+.