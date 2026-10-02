Doom: The Dark Ages получит бесконечный Режим резни с волнами демонов

id Software анонсировала новое бесплатное обновление для Doom: The Dark Ages, которое добавит в игру бесконечный одиночный Режим резни. Новинка станет частью дальнейшей поддержки проекта после выхода дополнения Revelations.

О режиме рассказали во время трансляции Slayers Club Live с гейм-директором игры Хьюго Мартином. Игрокам предстоит сражаться с постоянно усиливающимися волнами демонов на разных аренах. За прохождение раундов можно будет получать косметические награды, а также устанавливать личные рекорды по количеству пройденных волн и набранным очкам.

Таким образом, новый режим сосредоточится не на сюжетном прохождении, а на чистом испытании боевых навыков. Постепенно растущая сложность и система рекордов должны дать игрокам дополнительную причину возвращаться в Doom: The Dark Ages даже после завершения основной кампании и уже выпущенного контента.

Точную дату выхода обновления id Software пока не назвала, ограничившись формулировкой «в следующем месяце». Вместе с тем разработчики подтвердили, что Режим резни будет доступен бесплатно.

Doom: The Dark Ages продолжает получать новый контент спустя значительное время после релиза. Теперь к сюжетным материалам и другим возможностям игры добавится формат, рассчитанный на бесконечные сражения и повторные попытки — подход, который хорошо соответствует традиционной аркадной основе серии Doom.