Doom: The Dark Ages получит поддержку улучшенной версии PSSR на PS5 Pro

Компания id Software подтвердила, что Doom: The Dark Ages получит поддержку улучшенной версии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на PlayStation 5 Pro в рамках обновления 4, которое выйдет 7 июля вместе с дополнением Revelations.

Обновление представляет последнюю версию PSSR от Sony, которая стала доступна для PS5 Pro ранее в этом году. По словам id Software, улучшенная технология реконструкции на основе машинного обучения обеспечивает более чистое и стабильное изображение, сохраняя при этом производительность во время динамичных боев в игре.

Разработчик объяснил, что реконструкция изображения играет важную роль в такой визуально требовательной игре, как Doom: The Dark Ages, где игроки постоянно бегают, поворачиваются, парируют атаки и заполняют экран визуальными эффектами. Усовершенствованная система PSSR использует информацию, включая движение, глубину, экспозицию и субпиксельную выборку, для восстановления более качественного изображения из отрендеренного кадра.

В результате мелкие детали, такие как снег, искры, цепи, шипы, геометрия окружающей среды и удалённые враги, остаются более стабильными во время игры. Технология предназначена для уменьшения визуального мерцания и повышения стабильности изображения, особенно в сценах с большим количеством движения или сложными визуальными эффектами.

В id Software заявляют, что преимущества особенно заметны на больших боевых аренах, где удалённые враги и детали окружающей среды остаются более различимыми. Модели персонажей, оружие и текстуры окружающей среды также выглядят более чёткими, а сцены с большим количеством эффектов сохраняют большую ясность.

Студия отметила, что движок idTech8, на котором работает Doom: The Dark Ages, был разработан для поддержки широкого спектра оборудования, сохраняя при этом фирменный динамичный геймплей серии, высокую частоту кадров, большие поля сражений и динамичные визуальные эффекты. Добавление усовершенствованной системы PSSR открывает для движка новый путь восстановления на PS5 Pro, продолжая при этом работать совместно с динамической системой разрешения игры и методами временного рендеринга. По данным id Software, эта технология особенно эффективна в Doom: The Dark Ages благодаря обилию высокочастотных визуальных деталей в игре, включая текстуры брони, архитектуру окружения, световые эффекты, частицы и сложную геометрию мира.