Doom: The Dark Ages предложит открытые локации, но не настолько, чтоб утомить игроков

С помощью Doom: The Dark Ages разработчики id Software хотят вывести известную серию шутеров на новый уровень и, помимо прочего, предложить новый игровой опыт. Но больше не обязательно означает лучше. Создатели предстоящего боевика это прекрасно понимают.

Несмотря на «самые большие локации из когда-либо существовавших в играх id Software», Doom: The Dark Ages по-прежнему предложит увлекательный шутер, которым славится серия. Директор игры Хьюго Мартин рассказал об этом в интервью и заверил, что игрокам не придется тратить часы на прохождение одного уровня, если они того не хотят.

Чтобы реализовать наилучший игровой процесс классической игры Doom, вам понадобится пространство. По этой причине в Doom: The Dark Ages будут представлены одни из самых больших уровней, когда-либо созданных id Software. Мартин объявил об этом в интервью журналу Edge. В конце концов, должно быть достаточно места, чтобы «обойти» демонов и «обстрелять их».

Но разработчики также понимают, что не все игроки хотят проводить много времени на одном и том же уровне. Поэтому создатели применили подход «песочницы» к локациям в Doom: The Dark Ages. В результате появляются открытые пространства, полные сражений, но которые также можно исследовать в поисках секретов и ресурсов — если игроки того пожелают.

Не знаю, захотите ли вы играть в один уровень Doom в течение двух часов. Вы хотите, чтобы это были прекрасные, самодостаточные впечатления, поэтому в идеале уровень должен длиться около часа. Но если вы любитель заглянуть в каждый закуток, то вы, безусловно, можете увеличить это время.

Кроме того, локации в Doom: The Dark Ages должны обеспечивать достаточное разнообразие. Журнал Edge предполагает, что предстоящий шутер, вероятно, будет предлагать меньше вертикальности и платформинга по сравнению с её предшественницами, но, по словам Мартина, игрокам не стоит ожидать только простых уровней. Вместо этого уровни делятся на отдельные акты.

Вы можете начать в области, похожей на подземелье, а затем перейти в более открытую часть во второй половине уровня. Мы стараемся, чтобы игрок чувствовал достаточное разнообразие.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая 2025 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК.