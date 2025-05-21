DOOM: The Dark Ages привлекла 3 млн игроков - в 7 раз быстрее, чем DOOM Eternal

Bethesda и id Software объявили, что последняя часть франшизы DOOM, DOOM: The Dark Ages, стала самым успешным запуском в истории серии. Примерно за неделю с момента релиза игра привлекла более трех миллионов игроков, что в семь раз быстрее, чем предыдущая игра, DOOM Eternal.
Официальный аккаунт Bethesda в социальных сетях сообщил:
Спасибо вам за то, что вы сделали DOOM: The Dark Ages самым крупным запуском в истории id — он набрал 3 миллиона игроков в 7 раз быстрее, чем DOOM Eternal.
DOOM: The Dark Ages — это приквел к Doom 2016 и DOOM Eternal, рассказывающий историю происхождения ярости Палача Рока в средневековой войне против Ада.
DOOM: The Dark Ages доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
В игру поиграли миллионы людей по подписке за 10 баксов, вот это достижение. Когда игра хорошо продалась, говорят про кол-во проданных копий. А когда продажи не очень, говорят про кол-во игроков)
xbox никогда продажи не озвучивает, вне зависимости провал это или успех
Забавно ниже в темах пишут что все пропало, провал полный, а тут вон оно чё )))
А что тут? Пустой треп против статистики стима?
Надо ещё статистику геймпаса смотреть, я например там играю
Ну покажи ее
А что кроме стима у нас больше ничего нет ?
Из объективной инфы - нет
Где то я такое уже слышал.Цифры притом идентичные....
Какие игры нынче привлекательные...
поиграл 30 минут и удалил, скукота лютая, я даже дракона последнего прошел полностью, сталкера 2 ксд 2 и даже полностью ассасин тени) а это муть с убогим графоном даже в 2к на ультрах не впечатлила от слова совсем, и дело не в графоне, а в геймплее, просто стрелялка без души и динамики, в любом случае скачать бесплатно с геймпасса и попробовать ничего не стоит.
Если shadows полностью прошел,то это все...дурка.Надо месяц перерыв от игр брать что бы адекватное восприятие действительности вернулось,а там уже делать какие то выводы по думу.
я делал паузу, как раз в москву ездил погулять на недельку, приехал и уже забыл даже как печатать, и был как раз готов что-то интересное пройти, но увы надо ждать другие релизы, а их кажись и не будет в ближайшее время, ну к осени борда и мафия, еще металгир жду конечно же, и надеюсь на The Outer Worlds 2.
У Eternal 100+К онлайн пиковый был , а у этого шлака 30К+- .Верим конеш в успех (нет)
Етернал не было в геймпасе