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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.5 562 оценки

DOOM: The Dark Ages привлекла 3 млн игроков - в 7 раз быстрее, чем DOOM Eternal

monk70 monk70

Bethesda и id Software объявили, что последняя часть франшизы DOOM, DOOM: The Dark Ages, стала самым успешным запуском в истории серии. Примерно за неделю с момента релиза игра привлекла более трех миллионов игроков, что в семь раз быстрее, чем предыдущая игра, DOOM Eternal.

Официальный аккаунт Bethesda в социальных сетях сообщил:

Спасибо вам за то, что вы сделали DOOM: The Dark Ages самым крупным запуском в истории id — он набрал 3 миллиона игроков в 7 раз быстрее, чем DOOM Eternal.

DOOM: The Dark Ages — это приквел к Doom 2016 и DOOM Eternal, рассказывающий историю происхождения ярости Палача Рока в средневековой войне против Ада.

DOOM: The Dark Ages доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
William Dwight

В игру поиграли миллионы людей по подписке за 10 баксов, вот это достижение. Когда игра хорошо продалась, говорят про кол-во проданных копий. А когда продажи не очень, говорят про кол-во игроков)

8
PatrioticKameron

xbox никогда продажи не озвучивает, вне зависимости провал это или успех

1
Nodas

Забавно ниже в темах пишут что все пропало, провал полный, а тут вон оно чё )))

5
Сережаа

А что тут? Пустой треп против статистики стима?

5
Unicorling Сережаа

Надо ещё статистику геймпаса смотреть, я например там играю

2
Сережаа Unicorling

Ну покажи ее

2
Nodas Сережаа

А что кроме стима у нас больше ничего нет ?

3
Сережаа Nodas

Из объективной инфы - нет

Wersus Pro

Где то я такое уже слышал.Цифры притом идентичные....

3
F0XDIE

Какие игры нынче привлекательные...

1
Лидер Пук

поиграл 30 минут и удалил, скукота лютая, я даже дракона последнего прошел полностью, сталкера 2 ксд 2 и даже полностью ассасин тени) а это муть с убогим графоном даже в 2к на ультрах не впечатлила от слова совсем, и дело не в графоне, а в геймплее, просто стрелялка без души и динамики, в любом случае скачать бесплатно с геймпасса и попробовать ничего не стоит.

1
VIGITAL1

Если shadows полностью прошел,то это все...дурка.Надо месяц перерыв от игр брать что бы адекватное восприятие действительности вернулось,а там уже делать какие то выводы по думу.

2
Лидер Пук VIGITAL1

я делал паузу, как раз в москву ездил погулять на недельку, приехал и уже забыл даже как печатать, и был как раз готов что-то интересное пройти, но увы надо ждать другие релизы, а их кажись и не будет в ближайшее время, ну к осени борда и мафия, еще металгир жду конечно же, и надеюсь на The Outer Worlds 2.

StrelitziaReg

У Eternal 100+К онлайн пиковый был , а у этого шлака 30К+- .Верим конеш в успех (нет)

1
erkins007

Етернал не было в геймпасе