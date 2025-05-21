DOOM: The Dark Ages привлекла 3 млн игроков - в 7 раз быстрее, чем DOOM Eternal

Bethesda и id Software объявили, что последняя часть франшизы DOOM, DOOM: The Dark Ages, стала самым успешным запуском в истории серии. Примерно за неделю с момента релиза игра привлекла более трех миллионов игроков, что в семь раз быстрее, чем предыдущая игра, DOOM Eternal.

Официальный аккаунт Bethesda в социальных сетях сообщил:

Спасибо вам за то, что вы сделали DOOM: The Dark Ages самым крупным запуском в истории id — он набрал 3 миллиона игроков в 7 раз быстрее, чем DOOM Eternal.

DOOM: The Dark Ages — это приквел к Doom 2016 и DOOM Eternal, рассказывающий историю происхождения ярости Палача Рока в средневековой войне против Ада.

DOOM: The Dark Ages доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.